У тимчасово окупованому Енергодарі безпілотник зруйнував підстанцію "Луч", - МАГАТЕ

В середу, 19 червня, у тимчасово окупованому місті Енергодар Запорізької області безпілотник атакував та зруйнував електропідстанцію "Луч". Місто частково знеструмлене.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в пресрелізі Міжнародного агентства атомної енергетики (МАГАТЕ).

Експерти агенції відвідали електропідстанцію "Луч", яка, за твердженням представників ЗАЕС, зазнала пошкоджень внаслідок атаки безпілотника в середу, 19 червня. Це вже друге пошкодження цієї підстанції з 2022 року. Після атаки у середу ввечері місто Енергодар було знеструмлене.

Підстанція "Луч" зазвичай забезпечує електроенергією частину міста й інші райони, такі як водонасосна станція, промислова зона та навколишні невеликі міста. Станом на четвер, 20 червня, частина Енергодару отримувала електроенергію через лінію електропередач "Радуга". Електропостачання ЗАЕС цього разу безпосередньо не постраждало, адже станція не отримує електроенергію ззовні ані від ЛЕП "Луч", ані від ЛЕП "Радуга".

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, це цей інцидент став ще одним суворим нагадуванням про те, що для підтримки ядерної безпеки, важливо мати надійний зв'язок між атомною електростанцією та зовнішньою мережею, як для працюючих, так і для зупинених станцій.

Будь-який напад, що впливає на енергопостачання будь-якої з українських АЕС, буде порушенням семи основних принципів забезпечення ядерної безпеки під час конфлікту. Четвертий принцип передбачає, що "для всіх ядерних об'єктів має бути забезпечено надійне зовнішнє енергопостачання з мережі",– наголосив Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ висловив глибоку стурбованість ситуацією з енергопостачанням українських атомних електростанцій за межами майданчиків. Він нагадав, що Запорізька АЕС уже втратила доступ до більшості своїх зовнішніх ліній електропередач та є особливо вразливою у цьому відношенні.

