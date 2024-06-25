УКР
Склад боєприпасів уражено у Воронезькій області РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

Воїни ГУР МО 25 червня уразили польовий склад боєприпасів РФ в Ольховатському районі Воронезької області.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України. Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться в повідомленні.

росія (67333) знищення (8055) ГУР (643)
+11
... сили ППО збили вночі 29 українських безпілотників над Бєлгородською областю та ще один над Воронезькою. Джерело:

Ото складом БК і збили...
25.06.2024 10:03 Відповісти
+7
..то пионЭры из отрядов ***** стучат в барабаны вокруг костра
25.06.2024 10:12 Відповісти
+6
Для чого кацапа запікувати? Весь зміст висеоа сходить на нівець. У них без матюка рЄчь тЬЄряєт смисл
25.06.2024 10:15 Відповісти
Літо, ефект лінзи і недопалки, настоянка бояришника, ось тобі і результат недбальства рашистів… До 2014 року, поки рашисти не окупували Крим України, такого у них, не було! Причинно-наслідкові дії.
25.06.2024 10:03 Відповісти
Палати має,від Кенігсберга до Урала!!))
25.06.2024 13:11 Відповісти
Это не мы это все проделки воронежских сепаратистов.
25.06.2024 10:23 Відповісти
Свободу ВорНР!
25.06.2024 10:43 Відповісти
Iesli Voronezh nebambili VSU , to razbambili bi mestnie alkashi.......😁
25.06.2024 10:53 Відповісти
Это вы проснулись в три часа потому что у вас сцарь *****.
25.06.2024 11:09 Відповісти
Две сотни томагавков и войне конец.Сто штук по складам,и сто штук по аеродромам.И фсе!и война продлится три дня...там воевать будет некому(нечем)
25.06.2024 11:56 Відповісти
25.06.2024 12:25 Відповісти
 
 