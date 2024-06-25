Склад боєприпасів уражено у Воронезькій області РФ, - ГУР МО. ВIДЕО

Воїни ГУР МО 25 червня уразили польовий склад боєприпасів РФ в Ольховатському районі Воронезької області.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України. Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго", - йдеться в повідомленні.

