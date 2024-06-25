Росіяни заявили про збиття нібито 30 українських безпілотників. ФОТО
Міноборони РФ зранку 25 червня повідомило, що сили ППО збили вночі 29 українських безпілотників над Бєлгородською областю та ще один над Воронезькою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські Telegram-канали.
При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про збиття двох дронів. А очільник Бєлгородської В'ячеслав Гладков повідомляв про масовану атаку безпілотників, а також про те, що двоє мешканців регіони дістали поранення. Також стало відомо, що зазнали пошкоджень житлові будинки.
Нафтобазами/НПЗ, аеродромами, в/ч чи знову кримськими мальчікамі у бєлих трусіках, бо ними дешевше?
Фото взагалі не зрозумілі- Гладков, губернатор білгородщини, ще минулого року сказав, щоб не били вікна- держкомпенсації не буде.
За словами губернатора, у Бєлгородській області загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення, у Бєлгороді пошкоджені житлові будинки, автомобілі та комерційні об'єкти
"Ми в цей момент були на пляжі в Учкуївці з хрещеними батьками. Я не можу знайти слів, щоб описати цей жах і кошмар. Все сталося за лічені секунди. Ми не встигли втекти і нікуди не сховатися. Ми просто лягли в пісок обличчям і затулили вуха. Чоловік лежав на мені і накривав собою. А я кричала і просила Бога захистити нас. Ці звуки і стан будуть переслідувати мене завжди",