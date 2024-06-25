Росіяни заявили про збиття нібито 30 українських безпілотників. ФОТО

Міноборони РФ зранку 25 червня повідомило, що сили ППО збили вночі 29 українських безпілотників над Бєлгородською областю та ще один над Воронезькою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські Telegram-канали.

При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про збиття двох дронів. А очільник Бєлгородської В'ячеслав Гладков повідомляв про масовану атаку безпілотників, а також про те, що двоє мешканців регіони дістали поранення. Також стало відомо, що зазнали пошкоджень житлові будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявляють про масовану атаку БпЛА на Бєлгород





