5 479 15

Росіяни заявили про збиття нібито 30 українських безпілотників. ФОТО

Міноборони РФ зранку 25 червня повідомило, що  сили ППО збили вночі 29 українських безпілотників над Бєлгородською областю та ще один над Воронезькою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть російські Telegram-канали.

При цьому губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив про збиття двох дронів. А очільник Бєлгородської В'ячеслав Гладков повідомляв про масовану атаку безпілотників, а також про те, що двоє мешканців регіони дістали поранення. Також стало відомо, що зазнали пошкоджень житлові будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни заявляють про масовану атаку БпЛА на Бєлгород

Удари по Бєлгороду 24 червня
Удари по Бєлгороду 24 червня
Удари по Бєлгороду 24 червня

безпілотник (4749) росія (67333) Бєлгород (517)
+12
да,і даже відна чєм нєкатариє дрони сбілі...
25.06.2024 08:13 Відповісти
+12
Поскоріше б дибілгород став схожий на бахмут
25.06.2024 08:24 Відповісти
+4
Нормальний хід,звикайте кацапчики,перші камінці з неба
25.06.2024 08:35 Відповісти
Если они попадают по целям, не понимаю зачем тратить дорогие дроны чтобы стрелять по частным домам.
25.06.2024 08:26 Відповісти
А хто тобі сказав, що ціллю були приватні будинки? Після збиття дрону чи ракети обломки летять куди летять.
25.06.2024 09:03 Відповісти
Не уточнили чим саме збивали?
Фото взагалі не зрозумілі- Гладков, губернатор білгородщини, ще минулого року сказав, щоб не били вікна- держкомпенсації не буде.
25.06.2024 08:37 Відповісти
Скоріше дєвятілєтнімі дєвачкамі бєз трусікаффф, дочєрьмі замов губєрнатараффф 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
25.06.2024 09:22 Відповісти
Бо ЗСУ заявили про знищення парку дронів орків разом з персоналом. А такі будинки, то не новина для расеї та і ппо активно працює по своїх.
25.06.2024 08:38 Відповісти
Також традиційно над Бєлгородом збита "Зірка Смерті" ...
25.06.2024 08:41 Відповісти
Три штуки...
25.06.2024 08:44 Відповісти
Тут скорее принцип бей своих чтобы чужие боялись, вот москали лупят
25.06.2024 09:05 Відповісти
"я люблю Белгородское ПВО"
25.06.2024 10:03 Відповісти
У ніч на 25 червня Бєлгород та Бєлгородська область зазнали "масованої атаки БПЛА", повідомив губернатор В'ячеслав Гладков
За словами губернатора, у Бєлгородській області загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення, у Бєлгороді пошкоджені житлові будинки, автомобілі та комерційні об'єкти
25.06.2024 10:29 Відповісти
Місцевий телеграм-канал "ТЕЦ/Севастополь" цитує жителя міста, який у момент ракетного удару відпочивав на пляжі.

"Ми в цей момент були на пляжі в Учкуївці з хрещеними батьками. Я не можу знайти слів, щоб описати цей жах і кошмар. Все сталося за лічені секунди. Ми не встигли втекти і нікуди не сховатися. Ми просто лягли в пісок обличчям і затулили вуха. Чоловік лежав на мені і накривав собою. А я кричала і просила Бога захистити нас. Ці звуки і стан будуть переслідувати мене завжди",
25.06.2024 10:31 Відповісти
25.06.2024 16:18 Відповісти
 
 