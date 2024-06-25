УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10145 відвідувачів онлайн
Новини Фото
12 652 25

Росіяни заявляють про масовану атаку БпЛА на Бєлгород

Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що регіон атакують безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БпЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправилп в міську лікарню №2", - написав Гладков.

Крім того, за його словами, в місті вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.

У Бєлгородському районі в селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна.

Пост губернатора Гладкова про атаку БпЛА на Бєлгород

Як інформував Цензор.НЕТ, що вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.

Читайте: Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено 120 БпЛА різних типів, - командування ВМС ЗСУ

Автор: 

безпілотник (4749) Бєлгород (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
показати весь коментар
25.06.2024 03:00 Відповісти
+13
Білгород, а не Бєлгород.
показати весь коментар
25.06.2024 02:05 Відповісти
+12
вибити вікна в чотирьох кватирах..
Треба созивати РАадбез ООН
показати весь коментар
25.06.2024 04:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Білгород, а не Бєлгород.
показати весь коментар
25.06.2024 02:05 Відповісти
Можливо в минулому був і Білгород. На сьогодні окацапився тому і бєлгорд з "я узкііій, я іду на канєц".
показати весь коментар
25.06.2024 05:34 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 09:09 Відповісти
Не удивлюсь если БПЛА летели с курской и воронежской областей
показати весь коментар
25.06.2024 02:15 Відповісти
Їх як змогла, підтримала Сумська (чув кілька партій).
показати весь коментар
25.06.2024 07:52 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 03:00 Відповісти
Курську, Брянську, Воронежу і не тільки приготуватися ...
показати весь коментар
25.06.2024 03:18 Відповісти
🤣
показати весь коментар
25.06.2024 03:27 Відповісти
Белгород это украинская территория окуппированная кацапами в 1920 году.
показати весь коментар
25.06.2024 04:21 Відповісти
вибити вікна в чотирьох кватирах..
Треба созивати РАадбез ООН
показати весь коментар
25.06.2024 04:46 Відповісти
Как будто оон чтото решает...хоть 1000раз созывайте поговорят и разойдуться
показати весь коментар
25.06.2024 05:38 Відповісти
Ну це *мощно*, якщо правда. Воно того варте? Будемо надіятись, що каци збрехали.
показати весь коментар
25.06.2024 06:15 Відповісти
Декiлька розбитих вiкон - i це все? Сподiваюся що влучили хочь у щось важливе...
показати весь коментар
25.06.2024 06:04 Відповісти
Декiлька розбитих вiкон - iце якраз не влучив у щось важливе
показати весь коментар
25.06.2024 06:20 Відповісти
Вот проказники те белгородцы, голубь, наверное, на карниз какнул, а шуму на всю харьковскую гору
показати весь коментар
25.06.2024 06:18 Відповісти
Хвой.,, ой *** , Гойдаа
показати весь коментар
25.06.2024 06:51 Відповісти
знову КАЦАПИ САМІ СЕБЕ ********
показати весь коментар
25.06.2024 06:54 Відповісти
І своїми КАБами і криворуким певео.
показати весь коментар
25.06.2024 07:29 Відповісти
Рабы ху...лостана, не хотите чтобы вас бомбили, так на колени и молите главного ху...ла, чтобы войска не прекрывал мирными жителями, как у вас водится.хотя откуда в ху...лостана мирные жители.
показати весь коментар
25.06.2024 07:03 Відповісти
Белгород нужно брать ..
цитата задержанного СБУ автора канала Супернова ..
Очень интересно почему Цензор нет ,который брал у него видео с канала ни слова не написал о задержании Вячеслава ..Цензор я уваю Бутусова но и вы уважте нас ..Иначе грош вам цена ,когда реклама Розетка.ЮА вас больше интересует чем мы
показати весь коментар
25.06.2024 07:04 Відповісти
А за що його прийняли, власне?
показати весь коментар
25.06.2024 07:33 Відповісти
4 квартири в 4 будинках - ні про що. От аби 4 квартали в 4 містах - ще куди не йшло
показати весь коментар
25.06.2024 07:57 Відповісти
Не трави душу!
показати весь коментар
25.06.2024 13:27 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2024 09:19 Відповісти
«міністерство вбивць РФ повідомило У ніч на 25 червня кошти ППО знищили 30 дроніВ» - вони *******, і це можна довести! Підлога о вина бєлгородців готова електронними балами збивати безльотчники, тільки не баблом. Бабьі єщьо нарожают, а вот заробітними мікросхемами ніхто жертвувати не буде! Тому, або не збили nihuia, або у видатки пішли рабсіянці.
показати весь коментар
25.06.2024 09:35 Відповісти
 
 