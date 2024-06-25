Росіяни заявляють про масовану атаку БпЛА на Бєлгород
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков заявив, що регіон атакують безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Місто Бєлгород і Бєлгородський район зазнали масованої атаки БпЛА. За попередньою інформацією, постраждав один мирний житель. Жінку із закритою черепно-мозковою травмою і переломом правої руки бригада швидкої доправилп в міську лікарню №2", - написав Гладков.
Крім того, за його словами, в місті вибито вікна в 4 квартирах 4 багатоквартирних будинків. В одному приватному будинку пошкоджено покрівлю та фасад. Також пошкоджено фасади 2 комерційних об'єктів, посічено 4 автомобілі та пошкоджено лінію газопостачання.
У Бєлгородському районі в селищі Північний у 3 квартирах багатоквартирного будинку вибито вікна.
Як інформував Цензор.НЕТ, що вдень 23 червня 2024 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Зокрема, гучно було у Севастополі.
Треба созивати РАадбез ООН
цитата задержанного СБУ автора канала Супернова ..
Очень интересно почему Цензор нет ,который брал у него видео с канала ни слова не написал о задержании Вячеслава ..Цензор я уваю Бутусова но и вы уважте нас ..Иначе грош вам цена ,когда реклама Розетка.ЮА вас больше интересует чем мы