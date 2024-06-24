УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9828 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 904 26

Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено 120 БпЛА різних типів, - командування ВМС ЗСУ

Удар по складу безпілотників в Росії

ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України знищили 120 безпілотників на військовому полігоні 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук командування ВМС.

Зазначений склад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

В результаті удару було знищено:

  • "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 од.;
  • ударний БПЛА "Ланцет" – 50 од.;
  • розвідувальний БПЛА "ZALA" – 40 од.;
  • розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.

Крім того, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Як інформував Цензор.НЕТ, в ніч на 21 червня ВМС ЗС України, у взаємодії зі СБУ атакували місця зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї РФ.

Читайте: Росіяни вважають Азовське море більш захищеним через закриту Керченську протоку, - ВМС

Автор: 

безпілотник (4749) ВМС (1428) СБУ (13278) знищення (8055)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+23
Very nice! I like!
показати весь коментар
24.06.2024 20:57 Відповісти
+17
Гуд! А за здохлих кацапів окрема подяка! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.06.2024 21:06 Відповісти
+11
А Ви любитель лайна в вуха від телемарафону?
показати весь коментар
24.06.2024 21:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Very nice! I like!
показати весь коментар
24.06.2024 20:57 Відповісти
Ійєйськ - НАШ!
показати весь коментар
24.06.2024 21:04 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 21:05 Відповісти
Гуд! А за здохлих кацапів окрема подяка! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
24.06.2024 21:06 Відповісти
Ну я понимаю, если бы написали что примерно уничтожили столько то... А тут прям точные цифры, и все кратные 10. Интересно, а как посчитали?
показати весь коментар
24.06.2024 21:06 Відповісти
По десятковій системі числення .Або на калькуляторі
показати весь коментар
24.06.2024 21:08 Відповісти
А вам у носі крутить, чи просто алергія, від чисел знищених рашистів?
показати весь коментар
24.06.2024 21:16 Відповісти
А Ви любитель лайна в вуха від телемарафону?
показати весь коментар
24.06.2024 21:21 Відповісти
Вас за попа питають, а ви, про попову дочку переводите…
Мабуть, збіг думок?
показати весь коментар
24.06.2024 21:30 Відповісти
То звідки такі гарні числа, просвітіть?
показати весь коментар
24.06.2024 21:35 Відповісти
Від верблюда (( Ви часом у тій групі слідчих що клістрони вилучала і фотки кацапам скидала не працювали що так тягне на походження чисел ? (( Якщо вже звідки такі числа - так від арабів ніби , ми ж їхньою системою числення користуємося .
показати весь коментар
24.06.2024 22:39 Відповісти
Цифри від кацапів.ще здохло мінімум три інструктора по використанню дронів
показати весь коментар
24.06.2024 22:51 Відповісти
Такая "точность" мало доверия вызывает. В ежедневных сводках Ген.Штаба хотя бы пишут что это примерное кол-во уничтожено.
показати весь коментар
24.06.2024 21:36 Відповісти
Так не вір , хто тебе примушує вірити , вір своєму канашенкову ,
показати весь коментар
24.06.2024 22:40 Відповісти
Взяли з допису якогось кацапа. Там він наводить цифру у 54 Ланцети.
показати весь коментар
24.06.2024 23:35 Відповісти
Может кто из нутри подсказал, разведка, предатель, ХЗ
показати весь коментар
24.06.2024 23:35 Відповісти
Добрий план, у воєнного злочинця прутіна… Рашисти, від цього, у захваті і вялічії… СРАТЬєх … кримський міст, ще поки дає змогу оркам виїхати з України!
Слава Україні !!!
Смерть рашистам !!
показати весь коментар
24.06.2024 21:15 Відповісти
Добре так *******
показати весь коментар
24.06.2024 21:17 Відповісти
Навагодній салют - лєтом!
Насєлєніє гЄйська в васторге! 😂
показати весь коментар
25.06.2024 08:31 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2024 21:29 Відповісти
Сильно. І не треба ганятись за ними ночами по всій Україні.
показати весь коментар
24.06.2024 21:35 Відповісти
Нарешті пішла довгоочікувана "отвьэточка" по щурачим гніздам! Так тримати, хлопці! Україна в очікуванні подальших зачищень, аби ж західні партнери не тремтіли за свою безпеку.
показати весь коментар
24.06.2024 21:43 Відповісти
Радує і дроно-брухт, і трупаки.
показати весь коментар
24.06.2024 22:38 Відповісти
підтвердження з ворожого ТГ-каналу:

показати весь коментар
24.06.2024 22:50 Відповісти
скільки трупів українців на сумлінні гуні, садреєва, кажанова??? хай горять у пеклі
показати весь коментар
24.06.2024 23:21 Відповісти
 
 