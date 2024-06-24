Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено 120 БпЛА різних типів, - командування ВМС ЗСУ
ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України знищили 120 безпілотників на військовому полігоні 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук командування ВМС.
Зазначений склад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.
В результаті удару було знищено:
- "Shahed-136"/"Герань-2" – 20 од.;
- ударний БПЛА "Ланцет" – 50 од.;
- розвідувальний БПЛА "ZALA" – 40 од.;
- розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.
Крім того, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.
Як інформував Цензор.НЕТ, в ніч на 21 червня ВМС ЗС України, у взаємодії зі СБУ атакували місця зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї РФ.
