Внаслідок удару по полігону у Єйську знищено 120 БпЛА різних типів, - командування ВМС ЗСУ

ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України знищили 120 безпілотників на військовому полігоні 726-го навчального центру ППО у Краснодарському краї Росії.

Зазначений склад займається навчанням та підготовкою військовослужбовців для використання БПЛА різних видів.

В результаті удару було знищено:

"Shahed-136"/"Герань-2" – 20 од.;

ударний БПЛА "Ланцет" – 50 од.;

розвідувальний БПЛА "ZALA" – 40 од.;

розвідувальний БПЛА "SuperCam" - 10 од.

Крім того, є загиблі серед інструкторського складу та технічного персоналу з Єлабуги.

Як інформував Цензор.НЕТ, в ніч на 21 червня ВМС ЗС України, у взаємодії зі СБУ атакували місця зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї РФ.

