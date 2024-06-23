УКР
Підтверджено знищення складу "Шахедів" у ніч на 21 червня у Краснодарському краї. Ліквідовано інструкторів та курсантів, - ВМС. ВIДЕО

Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Що демонструють супутникові знімки?

Як зазначається, нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї.

Знищено кваліфікованих інструкторів та курсантів

"Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем", - йдеться у повідомленні.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, у ніч проти 21 червня "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією.

+35
чудова новина!
23.06.2024 07:02 Відповісти
+28
Доброго ранку, Україна !
23.06.2024 07:06 Відповісти
+27
Гарна новина і гарна справа наших військових і СБУ. Цим зберегили сотні життів наших громадян, та на мільярди гривень інфрструктуру, відправили в пекло терористів і вбивць, які себе називали курсантами і спеціалістами.
23.06.2024 07:38 Відповісти
чудова новина!
23.06.2024 07:02 Відповісти
Доброго ранку, Україна !
23.06.2024 07:06 Відповісти
Якщо так,то дуже гарно.
23.06.2024 08:18 Відповісти
Не ликвидировали а поставили курсантам незачет.
23.06.2024 07:18 Відповісти
перездачі не буде
23.06.2024 13:17 Відповісти
Гарна новина і гарна справа наших військових і СБУ. Цим зберегили сотні життів наших громадян, та на мільярди гривень інфрструктуру, відправили в пекло терористів і вбивць, які себе називали курсантами і спеціалістами.
23.06.2024 07:38 Відповісти
у бутусова є пару трійку відосиків:
кацап їхав на мотику, бабах і кудись зник.
кацап побіг заводити танк, бабах і всі кудись зникли.
кацапи були в будівлі, бабах, і взагалі нічого нема.
шайтани. де, вони, такому навчилися?
23.06.2024 09:00 Відповісти
Є таке закляття "Бавовна".
Бойові мольфари знають
23.06.2024 10:49 Відповісти
Курсанты(анижидети) были в трусиках?
показати весь коментар
Це чудово. 👍

Завжди казав -- Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, підʼїздні залізниці, шляхопроводи, склади, підстанції, все що там є і все що забезпечує щоденний пуск "мопедів", має бути знищене. Перший крок, але дуже важливий!

Слава Українським Воїнам! 💙💛
23.06.2024 11:39 Відповісти
Я тільки за, щоб всіх кацапів знищити, а росію перетворити на заповідну зону для тварин.
Але курсантів ? Будівля ж майже ціла. Таргани точно вижили.
23.06.2024 12:42 Відповісти
Кремлю пора приготуватися!
Чи спочатку кримський міст?
23.06.2024 13:19 Відповісти
 
 