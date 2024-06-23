Підтверджено знищення складу "Шахедів" у ніч на 21 червня у Краснодарському краї. Ліквідовано інструкторів та курсантів, - ВМС. ВIДЕО

Підтверджено знищення силами та засобами ВМС ЗС України, у взаємодії зі Службою безпеки України, складу "Шахедів" та супутньої інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Що демонструють супутникові знімки?

Як зазначається, нові супутникові знімки підтверджують знищення в ніч на 21 червня місць зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусів, пунктів управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї.

Знищено кваліфікованих інструкторів та курсантів

"Окрім засобів ураження, також було знищено кваліфікованих інструкторів, які готували персонал із обслуговування пусків "Shahed-136/Герань-2" та тих курсантів, яких навчали завдавати ударів по території України за допомогою іранських безпілотних систем", - йдеться у повідомленні.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із побратимами із Сил оборони, продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі!

Як інформував раніше Цензор.НЕТ, у ніч проти 21 червня "бавовна" завітала на полігон 167-го навчального центру у н.п. Єйськ, звідки росіяни запускають по Україні "Шахеди". Там розташований склад іранських дронів та проживають в казармах їхні оператори. На полігоні зафіксовано серію вибухів з подальшою детонацією.