Подтверждено уничтожение склада "Шахедов" в ночь на 21 июня в Краснодарском крае. Ликвидированы инструкторы и курсанты, - ВМС. ВИДЕО

Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры.

Что демонстрируют спутниковые снимки?

Как отмечается, новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае.

Уничтожены квалифицированные инструкторы и курсанты

"Кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и те курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем", - говорится в сообщении.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!

в ночь на 21 июня "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.