Подтверждено уничтожение склада "Шахедов" в ночь на 21 июня в Краснодарском крае. Ликвидированы инструкторы и курсанты, - ВМС. ВИДЕО
Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.
Что демонстрируют спутниковые снимки?
Как отмечается, новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае.
Уничтожены квалифицированные инструкторы и курсанты
"Кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и те курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем", - говорится в сообщении.
Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!
Как информировал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.
кацап їхав на мотику, бабах і кудись зник.
кацап побіг заводити танк, бабах і всі кудись зникли.
кацапи були в будівлі, бабах, і взагалі нічого нема.
шайтани. де, вони, такому навчилися?
Бойові мольфари знають
Завжди казав -- Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, підʼїздні залізниці, шляхопроводи, склади, підстанції, все що там є і все що забезпечує щоденний пуск "мопедів", має бути знищене. Перший крок, але дуже важливий!
Слава Українським Воїнам! 💙💛
Але курсантів ? Будівля ж майже ціла. Таргани точно вижили.
Чи спочатку кримський міст?