Подтверждено уничтожение склада "Шахедов" в ночь на 21 июня в Краснодарском крае. Ликвидированы инструкторы и курсанты, - ВМС. ВИДЕО

Подтверждено уничтожение силами и средствами ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины, склада "Шахедов" и сопутствующей инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ВМС ВСУ.

Что демонстрируют спутниковые снимки?

Как отмечается, новые спутниковые снимки подтверждают уничтожение в ночь на 21 июня мест хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае.

Также читайте: На юге за сутки уничтожены 98 оккупантов и 52 единицы вооружения и военной техники россиян

Уничтожены квалифицированные инструкторы и курсанты

"Кроме средств поражения, также были уничтожены квалифицированные инструкторы, которые готовили персонал по обслуживанию пусков "Shahed-136/Герань-2" и те курсанты, которых учили наносить удары по территории Украины с помощью иранских беспилотных систем", - говорится в сообщении.

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с собратьями из Сил обороны, продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!

Как информировал ранее Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня "хлопок" посетил полигон 167-го учебного центра в н.п. Ейск, откуда россияне запускают по Украине "Шахеды". Там расположен склад иранских дронов и проживают в казармах их операторы. На полигоне зафиксирована серия взрывов с последующей детонацией.

ВМС (1509) россия (96949) СБУ (20338) уничтожение (7737) дроны (4473)
+35
чудова новина!
23.06.2024 07:02 Ответить
+28
Доброго ранку, Україна !
23.06.2024 07:06 Ответить
+27
Гарна новина і гарна справа наших військових і СБУ. Цим зберегили сотні життів наших громадян, та на мільярди гривень інфрструктуру, відправили в пекло терористів і вбивць, які себе називали курсантами і спеціалістами.
23.06.2024 07:38 Ответить
Якщо так,то дуже гарно.
23.06.2024 08:18 Ответить
Не ликвидировали а поставили курсантам незачет.
23.06.2024 07:18 Ответить
перездачі не буде
23.06.2024 13:17 Ответить
у бутусова є пару трійку відосиків:
кацап їхав на мотику, бабах і кудись зник.
кацап побіг заводити танк, бабах і всі кудись зникли.
кацапи були в будівлі, бабах, і взагалі нічого нема.
шайтани. де, вони, такому навчилися?
23.06.2024 09:00 Ответить
Є таке закляття "Бавовна".
Бойові мольфари знають
23.06.2024 10:49 Ответить
Курсанты(анижидети) были в трусиках?
показать весь комментарий
Це чудово. 👍

Завжди казав -- Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, підʼїздні залізниці, шляхопроводи, склади, підстанції, все що там є і все що забезпечує щоденний пуск "мопедів", має бути знищене. Перший крок, але дуже важливий!

Слава Українським Воїнам! 💙💛
23.06.2024 11:39 Ответить
Я тільки за, щоб всіх кацапів знищити, а росію перетворити на заповідну зону для тварин.
Але курсантів ? Будівля ж майже ціла. Таргани точно вижили.
23.06.2024 12:42 Ответить
Кремлю пора приготуватися!
Чи спочатку кримський міст?
23.06.2024 13:19 Ответить
 
 