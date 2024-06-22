На юге за сутки уничтожены 98 оккупантов и 52 единицы вооружения и военной техники россиян
Силы обороны юга в дальнейшем наносят удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 98 оккупантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.
Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 98 человек.
Также россияне потеряли 52 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 2 танка;
- 14 пушек;
- 2 миномёта;
- 13 единиц автобронетехники;
- 1 разведывательный БпЛА;
- 1 станция радиоэлектронной борьбы;
- 5 мотоциклов;
- 1 квадроцикл;
- 1 ретранслятор;
- 12 лодок.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта и 4 полевых пункта боеснабжения.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 533 090 российских оккупантов.
