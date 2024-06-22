РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11638 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
382 0

На юге за сутки уничтожены 98 оккупантов и 52 единицы вооружения и военной техники россиян

Знищення техніки РФ

Силы обороны юга в дальнейшем наносят удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 98 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 98 человек.

Также россияне потеряли 52 единицы вооружения и военной техники, в частности:

  • 2 танка;
  • 14 пушек;
  • 2 миномёта;
  • 13 единиц автобронетехники;
  • 1 разведывательный БпЛА;
  • 1 станция радиоэлектронной борьбы;
  • 5 мотоциклов;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 ретранслятор;
  • 12 лодок.

Смотрите также: Воины 93-й ОМБр ликвидировали оккупанта в туалете на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта и 4 полевых пункта боеснабжения.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 533 090 российских оккупантов.

Автор: 

армия РФ (20331) ликвидация (3971) уничтожение (7685) Силы обороны юга (424)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 