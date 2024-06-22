На юге за сутки уничтожены 98 оккупантов и 52 единицы вооружения и военной техники россиян

Силы обороны юга в дальнейшем наносят удары по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам. В течение суток уничтожено 98 оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Отмечается, что в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 98 человек.

Также россияне потеряли 52 единицы вооружения и военной техники, в частности:

2 танка;

14 пушек;

2 миномёта;

13 единиц автобронетехники;

1 разведывательный БпЛА;

1 станция радиоэлектронной борьбы;

5 мотоциклов;

1 квадроцикл;

1 ретранслятор;

12 лодок.

Смотрите также: Воины 93-й ОМБр ликвидировали оккупанта в туалете на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Кроме того, украинские защитники уничтожили 3 наблюдательных пункта и 4 полевых пункта боеснабжения.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 533 090 российских оккупантов.