На півдні за добу знищено 98 окупантів та 52 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Знищення техніки РФ

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 98 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 98 осіб.

Також росіяни втратили 52 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 2 танки;
  • 14 гармат;
  • 2 міномети;
  • 13 одиниць автобронетехніки;
  • 1 розвідувальний БпЛА;
  • 1 станція радіоелектронної боротьби;
  • 5 мотоциклів;
  • 1 квадроцикл;
  • 1 ретранслятор;
  • 12 човнів.

Крім того, українські захисники знищили 3 спостережні пункти та 4 польові пункти боєпостачання.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 533 090 російських окупантів.

