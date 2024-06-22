На півдні за добу знищено 98 окупантів та 52 одиниці озброєння й військової техніки росіян

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 98 окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.

Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 98 осіб.

Також росіяни втратили 52 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

2 танки;

14 гармат;

2 міномети;

13 одиниць автобронетехніки;

1 розвідувальний БпЛА;

1 станція радіоелектронної боротьби;

5 мотоциклів;

1 квадроцикл;

1 ретранслятор;

12 човнів.

Крім того, українські захисники знищили 3 спостережні пункти та 4 польові пункти боєпостачання.

Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 533 090 російських окупантів.