На півдні за добу знищено 98 окупантів та 52 одиниці озброєння й військової техніки росіян
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах. Упродовж доби знищено 98 окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Силах оборони півдня.
Зазначається, що протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника на 98 осіб.
Також росіяни втратили 52 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 2 танки;
- 14 гармат;
- 2 міномети;
- 13 одиниць автобронетехніки;
- 1 розвідувальний БпЛА;
- 1 станція радіоелектронної боротьби;
- 5 мотоциклів;
- 1 квадроцикл;
- 1 ретранслятор;
- 12 човнів.
Крім того, українські захисники знищили 3 спостережні пункти та 4 польові пункти боєпостачання.
Нагадаємо, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 533 090 російських окупантів.
