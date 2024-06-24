РУС
В результате удара по полигону в Ейске уничтожено 120 БпЛА разных типов, - командование ВМС ВСУ

Удар по складу безпілотників в Росії

ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины уничтожили 120 беспилотников на военном полигоне 726-го учебного центра ПВО в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук командования ВМС.

Указанный состав занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов.

В результате удара было уничтожено:

  • "Шахед-136"/"Герань-2" - 20 ед;
  • ударный БПЛА "Ланцет" - 50 ед;
  • разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 ед;
  • разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 ед.

Кроме того, есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня ВМС ВС Украины, во взаимодействии с СБУ атаковали места хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае.

Читайте: Россияне считают Азовское море более защищенным из-за закрытого Керченского пролива, - ВМС

беспилотник (4135) ВМС (1509) СБУ (20338) уничтожение (7737)
+23
Very nice! I like!
24.06.2024 20:57 Ответить
+17
Гуд! А за здохлих кацапів окрема подяка! Слава ЗСУ!
24.06.2024 21:06 Ответить
+11
А Ви любитель лайна в вуха від телемарафону?
24.06.2024 21:21 Ответить
Very nice! I like!
24.06.2024 20:57 Ответить
Ійєйськ - НАШ!
24.06.2024 21:04 Ответить
24.06.2024 21:05 Ответить
Гуд! А за здохлих кацапів окрема подяка! Слава ЗСУ!
24.06.2024 21:06 Ответить
Ну я понимаю, если бы написали что примерно уничтожили столько то... А тут прям точные цифры, и все кратные 10. Интересно, а как посчитали?
24.06.2024 21:06 Ответить
По десятковій системі числення .Або на калькуляторі
24.06.2024 21:08 Ответить
А вам у носі крутить, чи просто алергія, від чисел знищених рашистів?
24.06.2024 21:16 Ответить
А Ви любитель лайна в вуха від телемарафону?
24.06.2024 21:21 Ответить
Вас за попа питають, а ви, про попову дочку переводите…
Мабуть, збіг думок?
24.06.2024 21:30 Ответить
То звідки такі гарні числа, просвітіть?
24.06.2024 21:35 Ответить
Від верблюда (( Ви часом у тій групі слідчих що клістрони вилучала і фотки кацапам скидала не працювали що так тягне на походження чисел ? (( Якщо вже звідки такі числа - так від арабів ніби , ми ж їхньою системою числення користуємося .
24.06.2024 22:39 Ответить
Цифри від кацапів.ще здохло мінімум три інструктора по використанню дронів
24.06.2024 22:51 Ответить
Такая "точность" мало доверия вызывает. В ежедневных сводках Ген.Штаба хотя бы пишут что это примерное кол-во уничтожено.
24.06.2024 21:36 Ответить
Так не вір , хто тебе примушує вірити , вір своєму канашенкову ,
24.06.2024 22:40 Ответить
Взяли з допису якогось кацапа. Там він наводить цифру у 54 Ланцети.
24.06.2024 23:35 Ответить
Может кто из нутри подсказал, разведка, предатель, ХЗ
24.06.2024 23:35 Ответить
Добрий план, у воєнного злочинця прутіна… Рашисти, від цього, у захваті і вялічії… СРАТЬєх … кримський міст, ще поки дає змогу оркам виїхати з України!
Слава Україні !!!
Смерть рашистам !!
24.06.2024 21:15 Ответить
Добре так *******
24.06.2024 21:17 Ответить
Навагодній салют - лєтом!
Насєлєніє гЄйська в васторге! 😂
25.06.2024 08:31 Ответить
24.06.2024 21:29 Ответить
Сильно. І не треба ганятись за ними ночами по всій Україні.
24.06.2024 21:35 Ответить
Нарешті пішла довгоочікувана "отвьэточка" по щурачим гніздам! Так тримати, хлопці! Україна в очікуванні подальших зачищень, аби ж західні партнери не тремтіли за свою безпеку.
24.06.2024 21:43 Ответить
Радує і дроно-брухт, і трупаки.
24.06.2024 22:38 Ответить
підтвердження з ворожого ТГ-каналу:

24.06.2024 22:50 Ответить
скільки трупів українців на сумлінні гуні, садреєва, кажанова??? хай горять у пеклі
24.06.2024 23:21 Ответить
 
 