В результате удара по полигону в Ейске уничтожено 120 БпЛА разных типов, - командование ВМС ВСУ

ВМС ВС Украины, во взаимодействии со Службой безопасности Украины уничтожили 120 беспилотников на военном полигоне 726-го учебного центра ПВО в Краснодарском крае.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук командования ВМС.

Указанный состав занимается обучением и подготовкой военнослужащих для использования БПЛА различных видов.

В результате удара было уничтожено:

"Шахед-136"/"Герань-2" - 20 ед;

ударный БПЛА "Ланцет" - 50 ед;

разведывательный БПЛА "ZALA" - 40 ед;

разведывательный БПЛА "SuperCam" - 10 ед.

Кроме того, есть погибшие среди инструкторского состава и технического персонала из Елабуги.

Как информировал Цензор.НЕТ, в ночь на 21 июня ВМС ВС Украины, во взаимодействии с СБУ атаковали места хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусов, пунктов управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае.

