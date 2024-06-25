РУС
Россияне заявили о сбивании якобы 30 украинских беспилотников. ФОТО

Минобороны РФ утром 25 июня сообщило, что силы ПВО сбили ночью 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и еще один над Воронежской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о сбитии двух дронов. А глава Белгородской Вячеслав Гладков сообщал о массированной атаке беспилотников, а также о том, что двое жителей региона получили ранения. Также стало известно, что подверглись повреждениям жилые дома.

Также читайте: Россияне заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород

Удари по Бєлгороду 24 червня
беспилотник (4135) россия (96949) Белгород (462)
+12
да,і даже відна чєм нєкатариє дрони сбілі...
25.06.2024 08:13 Ответить
+12
Поскоріше б дибілгород став схожий на бахмут
25.06.2024 08:24 Ответить
+4
Нормальний хід,звикайте кацапчики,перші камінці з неба
25.06.2024 08:35 Ответить
да,і даже відна чєм нєкатариє дрони сбілі...
25.06.2024 08:13 Ответить
Если они попадают по целям, не понимаю зачем тратить дорогие дроны чтобы стрелять по частным домам.
25.06.2024 08:26 Ответить
А хто тобі сказав, що ціллю були приватні будинки? Після збиття дрону чи ракети обломки летять куди летять.
25.06.2024 09:03 Ответить
Нормальний хід,звикайте кацапчики,перші камінці з неба
25.06.2024 08:35 Ответить
Поскоріше б дибілгород став схожий на бахмут
25.06.2024 08:24 Ответить
Не уточнили чим саме збивали?
Нафтобазами/НПЗ, аеродромами, в/ч чи знову кримськими мальчікамі у бєлих трусіках, бо ними дешевше?
Фото взагалі не зрозумілі- Гладков, губернатор білгородщини, ще минулого року сказав, щоб не били вікна- держкомпенсації не буде.
25.06.2024 08:37 Ответить
Скоріше дєвятілєтнімі дєвачкамі бєз трусікаффф, дочєрьмі замов губєрнатараффф 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
25.06.2024 09:22 Ответить
Бо ЗСУ заявили про знищення парку дронів орків разом з персоналом. А такі будинки, то не новина для расеї та і ппо активно працює по своїх.
25.06.2024 08:38 Ответить
Також традиційно над Бєлгородом збита "Зірка Смерті" ...
25.06.2024 08:41 Ответить
Три штуки...
25.06.2024 08:44 Ответить
Тут скорее принцип бей своих чтобы чужие боялись, вот москали лупят
25.06.2024 09:05 Ответить
"я люблю Белгородское ПВО"
25.06.2024 10:03 Ответить
У ніч на 25 червня Бєлгород та Бєлгородська область зазнали "масованої атаки БПЛА", повідомив губернатор В'ячеслав Гладков
За словами губернатора, у Бєлгородській області загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення, у Бєлгороді пошкоджені житлові будинки, автомобілі та комерційні об'єкти
25.06.2024 10:29 Ответить
Місцевий телеграм-канал "ТЕЦ/Севастополь" цитує жителя міста, який у момент ракетного удару відпочивав на пляжі.

"Ми в цей момент були на пляжі в Учкуївці з хрещеними батьками. Я не можу знайти слів, щоб описати цей жах і кошмар. Все сталося за лічені секунди. Ми не встигли втекти і нікуди не сховатися. Ми просто лягли в пісок обличчям і затулили вуха. Чоловік лежав на мені і накривав собою. А я кричала і просила Бога захистити нас. Ці звуки і стан будуть переслідувати мене завжди",
25.06.2024 10:31 Ответить
25.06.2024 16:18 Ответить
 
 