Россияне заявили о сбивании якобы 30 украинских беспилотников. ФОТО
Минобороны РФ утром 25 июня сообщило, что силы ПВО сбили ночью 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и еще один над Воронежской.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.
При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о сбитии двух дронов. А глава Белгородской Вячеслав Гладков сообщал о массированной атаке беспилотников, а также о том, что двое жителей региона получили ранения. Также стало известно, что подверглись повреждениям жилые дома.
