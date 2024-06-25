Россияне заявили о сбивании якобы 30 украинских беспилотников. ФОТО

Минобороны РФ утром 25 июня сообщило, что силы ПВО сбили ночью 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и еще один над Воронежской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские Telegram-каналы.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил о сбитии двух дронов. А глава Белгородской Вячеслав Гладков сообщал о массированной атаке беспилотников, а также о том, что двое жителей региона получили ранения. Также стало известно, что подверглись повреждениям жилые дома.

