Россияне заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что регион атакуют беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2", - написал Гладков.
Кроме того, по его словам, в городе выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.
В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.
Как информировал Цензор.НЕТ, днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.
