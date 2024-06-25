РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8896 посетителей онлайн
Новости
12 652 25

Россияне заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород

В РФ повідомляють що Бєлгород під атакою безпілотників

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что регион атакуют беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2", - написал Гладков.

Кроме того, по его словам, в городе выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

Как информировал Цензор.НЕТ, днем 23 июня 2024 года во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В частности, громко было в Севастополе.

Читайте: В результате удара по полигону в Ейске уничтожено 120 БпЛА разных типов, - командование ВМС ВСУ

Автор: 

беспилотник (4135) Белгород (462)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
показать весь комментарий
25.06.2024 03:00 Ответить
+13
Білгород, а не Бєлгород.
показать весь комментарий
25.06.2024 02:05 Ответить
+12
вибити вікна в чотирьох кватирах..
Треба созивати РАадбез ООН
показать весь комментарий
25.06.2024 04:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Білгород, а не Бєлгород.
показать весь комментарий
25.06.2024 02:05 Ответить
Можливо в минулому був і Білгород. На сьогодні окацапився тому і бєлгорд з "я узкііій, я іду на канєц".
показать весь комментарий
25.06.2024 05:34 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2024 09:09 Ответить
Не удивлюсь если БПЛА летели с курской и воронежской областей
показать весь комментарий
25.06.2024 02:15 Ответить
Їх як змогла, підтримала Сумська (чув кілька партій).
показать весь комментарий
25.06.2024 07:52 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2024 03:00 Ответить
Курську, Брянську, Воронежу і не тільки приготуватися ...
показать весь комментарий
25.06.2024 03:18 Ответить
🤣
показать весь комментарий
25.06.2024 03:27 Ответить
Белгород это украинская территория окуппированная кацапами в 1920 году.
показать весь комментарий
25.06.2024 04:21 Ответить
вибити вікна в чотирьох кватирах..
Треба созивати РАадбез ООН
показать весь комментарий
25.06.2024 04:46 Ответить
Как будто оон чтото решает...хоть 1000раз созывайте поговорят и разойдуться
показать весь комментарий
25.06.2024 05:38 Ответить
Ну це *мощно*, якщо правда. Воно того варте? Будемо надіятись, що каци збрехали.
показать весь комментарий
25.06.2024 06:15 Ответить
Декiлька розбитих вiкон - i це все? Сподiваюся що влучили хочь у щось важливе...
показать весь комментарий
25.06.2024 06:04 Ответить
Декiлька розбитих вiкон - iце якраз не влучив у щось важливе
показать весь комментарий
25.06.2024 06:20 Ответить
Вот проказники те белгородцы, голубь, наверное, на карниз какнул, а шуму на всю харьковскую гору
показать весь комментарий
25.06.2024 06:18 Ответить
Хвой.,, ой *** , Гойдаа
показать весь комментарий
25.06.2024 06:51 Ответить
знову КАЦАПИ САМІ СЕБЕ ********
показать весь комментарий
25.06.2024 06:54 Ответить
І своїми КАБами і криворуким певео.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:29 Ответить
Рабы ху...лостана, не хотите чтобы вас бомбили, так на колени и молите главного ху...ла, чтобы войска не прекрывал мирными жителями, как у вас водится.хотя откуда в ху...лостана мирные жители.
показать весь комментарий
25.06.2024 07:03 Ответить
Белгород нужно брать ..
цитата задержанного СБУ автора канала Супернова ..
Очень интересно почему Цензор нет ,который брал у него видео с канала ни слова не написал о задержании Вячеслава ..Цензор я уваю Бутусова но и вы уважте нас ..Иначе грош вам цена ,когда реклама Розетка.ЮА вас больше интересует чем мы
показать весь комментарий
25.06.2024 07:04 Ответить
А за що його прийняли, власне?
показать весь комментарий
25.06.2024 07:33 Ответить
4 квартири в 4 будинках - ні про що. От аби 4 квартали в 4 містах - ще куди не йшло
показать весь комментарий
25.06.2024 07:57 Ответить
Не трави душу!
показать весь комментарий
25.06.2024 13:27 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2024 09:19 Ответить
«міністерство вбивць РФ повідомило У ніч на 25 червня кошти ППО знищили 30 дроніВ» - вони *******, і це можна довести! Підлога о вина бєлгородців готова електронними балами збивати безльотчники, тільки не баблом. Бабьі єщьо нарожают, а вот заробітними мікросхемами ніхто жертвувати не буде! Тому, або не збили nihuia, або у видатки пішли рабсіянці.
показать весь комментарий
25.06.2024 09:35 Ответить
 
 