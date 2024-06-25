Россияне заявляют о массированной атаке БпЛА на Белгород

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что регион атакуют беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Город Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БпЛА. По предварительной информации, пострадал один мирный житель. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставила в городскую больницу №2", - написал Гладков.

Кроме того, по его словам, в городе выбиты окна в 4 квартирах 4 многоквартирных домов. В одном частном доме повреждена кровля и фасад. Также повреждены фасады 2 коммерческих объектов, посечены 4 автомобиля и повреждена линия газоснабжения.

В Белгородском районе в поселке Северный в 3 квартирах многоквартирного дома выбиты окна.

