Українські захисники знищують російські РСЗВ "Смерч" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
У мережу потрапили кадри знищення російських РСЗВ "Смерч" за допомогою ракет HIMARS на Запорізькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднене у соцмережі.
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Igor #591922
показати весь коментар29.06.2024 10:43 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Харьков Сумской
показати весь коментар29.06.2024 11:23 Відповісти Мені подобається 6 Посилання
Bogdan #591399
показати весь коментар29.06.2024 14:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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