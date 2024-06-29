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Українські захисники знищують російські РСЗВ "Смерч" на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

У мережу потрапили кадри знищення російських РСЗВ "Смерч" за допомогою ракет HIMARS на Запорізькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднене у соцмережі.

Також дивіться: Прикордонники FPV-дронами знищують техніку та піхоту окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

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знищення (7483) Запорізька область (3701) РСЗВ (213)


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Молодці, слава ЗСУ! Погано бачу, однак таке враження, що с труни хтось вибіг
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29.06.2024 10:43 Відповісти
Підʼїхали кацапи близько - мабуть, бажали наші тили обстріляти...
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29.06.2024 11:23 Відповісти
хто зказав ? дрон що літає явно не мавік, просто думали що 60+ км від ЛБЗ це безпечна територія, вона то і є безпечна при хорошому маскуванні та пво
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29.06.2024 14:23 Відповісти
 
 