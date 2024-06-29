Украинские защитники уничтожают российские РСЗО "Смерч" на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сеть попали кадры уничтожения российских РСЗО "Смерч" с помощью ракет HIMARS на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовано в соцсети.

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