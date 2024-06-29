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Украинские защитники уничтожают российские РСЗО "Смерч" на Запорожском направлении. ВИДЕО

В сеть попали кадры уничтожения российских РСЗО "Смерч" с помощью ракет HIMARS на Запорожском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео обнародовано в соцсети.

Также смотрите: Пограничники FPV-дронами уничтожают технику и пехоту оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

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уничтожение (7165) Запорожская область (3172) РСЗО (200)


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Молодці, слава ЗСУ! Погано бачу, однак таке враження, що с труни хтось вибіг
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29.06.2024 10:43 Ответить
Підʼїхали кацапи близько - мабуть, бажали наші тили обстріляти...
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29.06.2024 11:23 Ответить
хто зказав ? дрон що літає явно не мавік, просто думали що 60+ км від ЛБЗ це безпечна територія, вона то і є безпечна при хорошому маскуванні та пво
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29.06.2024 14:23 Ответить
 
 