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Дрон-камікадзе "Дикі шершні" знищив гольфкар окупантів. ВIДЕО

Наші воїни знищили гольфкар окупантів іменним дроном-бомбером "Дикі шершні". Дрон названо позивним українського героя – Kotya.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Точний приліт з міномета зносить голову одному з російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7488) Дикі шершні (232)


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ну когда же будет взорвана ядерная бомба над Сибирью???
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30.06.2024 15:07 Відповісти
Коли сімоньян візьмуть під варту в психлікарні навіть декілька
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30.06.2024 15:35 Відповісти
Вороньєж АбідєЦЦа. Сначала над нім
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30.06.2024 16:55 Відповісти
Мрія: щоб відео з таким місячним пейзажем і гольфкаром було зняте найближчим часом з Рубльовки !
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30.06.2024 15:33 Відповісти
К сожалению гольфкар уже свое предназначение выполнил и довез окупантов до позиции. Нужно что то делать чтобы мотоциклисты и гольфкары не доезжали до передовой
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30.06.2024 15:36 Відповісти
На велике щастя, в 2024 році в засрашинців штурмовиків на передній рубіж везуть гольфкари, а не БТР/БМП, що мають:
* протикульне бронювання;
* протимінний захист;
* кулемет з 750 набоями;
* автоматичну гармату з 200-400 набоями;
* 6+ зарядів постановки димової завіси;
* 3-6 ракети ПТУР
* цифровий зв'язок
* тепловізор та далекомір.

А що робити - зрозуміло: вести розвідку і лупашити хаймарсами (M30A1) з 180`000 вольфрамових кульок по всім скупченням засрашинців. Для чого вони (хаймарси) в свій час і створювались.

Тож донать на розвідувальні дрони і не ний під кожною новиною в інтернетах.
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30.06.2024 22:21 Відповісти
 
 