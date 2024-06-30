Дрон-камікадзе "Дикі шершні" знищив гольфкар окупантів. ВIДЕО
Наші воїни знищили гольфкар окупантів іменним дроном-бомбером "Дикі шершні". Дрон названо позивним українського героя – Kotya.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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* протикульне бронювання;
* протимінний захист;
* кулемет з 750 набоями;
* автоматичну гармату з 200-400 набоями;
* 6+ зарядів постановки димової завіси;
* 3-6 ракети ПТУР
* цифровий зв'язок
* тепловізор та далекомір.
А що робити - зрозуміло: вести розвідку і лупашити хаймарсами (M30A1) з 180`000 вольфрамових кульок по всім скупченням засрашинців. Для чого вони (хаймарси) в свій час і створювались.
Тож донать на розвідувальні дрони і не ний під кожною новиною в інтернетах.