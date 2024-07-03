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Тіло окупанта злітає у повітря після атаки прикордонників по ворожому міномету. ВIДЕО

Прикордонники застосували скид по ворожому міномету та ліквідували окупанта на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.

Також дивіться: Поранений окупант після атаки БПЛА схоплюється із нош і тікає, переганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6130) знищення (7542)


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Десь на півдорозі йому рзхотілося ставати кацманавтом...
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03.07.2024 16:47 Відповісти
"Улыбнитесь каскадьоры !"
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03.07.2024 18:13 Відповісти
Меломан.... Уже слушает про " где-то далеко"
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03.07.2024 17:15 Відповісти
А фамилия этого летуна, случайно, не Мюнхгаузен ?
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03.07.2024 17:17 Відповісти
Гогарiн 🤖
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03.07.2024 17:40 Відповісти
А у нього був дозвіл на польоти над Україною?
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03.07.2024 17:46 Відповісти
хотів горобчиком стати ув дитинстві?насолоджуйся,підр😆
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03.07.2024 17:48 Відповісти
Икар
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03.07.2024 18:07 Відповісти
 
 