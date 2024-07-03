Тіло окупанта злітає у повітря після атаки прикордонників по ворожому міномету. ВIДЕО
Прикордонники застосували скид по ворожому міномету та ліквідували окупанта на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, із посиланням на Держприкордонслужбу.
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Антип61
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