Поранений окупант після атаки БПЛА схоплюється із нош і тікає, переганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО
Поранений окупант після атаки українського безпілотника миттєво "вилікувався" і почав утікати швидше, ніж поплічники, які несли його на ношах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки БПЛА та миттєвої "дронотерапії" опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+40 Wild MadDog
показати весь коментар03.07.2024 15:18 Відповісти Посилання
+18 Hanka Panyanka
показати весь коментар03.07.2024 15:19 Відповісти Посилання
+17 Dmitry Begemotovich
показати весь коментар03.07.2024 15:25 Відповісти Посилання
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"Несіть мене раби, бо самому їти впа..у"