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Поранений окупант після атаки БПЛА схоплюється із нош і тікає, переганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО

Поранений окупант після атаки українського безпілотника миттєво "вилікувався" і почав утікати швидше, ніж поплічники, які несли його на ношах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки БПЛА та миттєвої "дронотерапії" опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант марно намагається розібратися у конструкції "невідомої" зброї та здійснити постріл. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) курйоз (576) дрони (4882)


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Топ коментарі
+40
От що дрон животворящий робить!
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03.07.2024 15:18 Відповісти
+18
це боже диво..., треба зберегти..., ось що роблять святи українські дрони...
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03.07.2024 15:19 Відповісти
+17
Просто чудесное исцеление какое то. Народная украинская медицина.
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03.07.2024 15:25 Відповісти
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03.07.2024 15:16 Відповісти
Кацапи на камеру дрона Єралаш показують. .
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03.07.2024 15:23 Відповісти
От що дрон животворящий робить!
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03.07.2024 15:18 Відповісти
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03.07.2024 16:02 Відповісти
це боже диво..., треба зберегти..., ось що роблять святи українські дрони...
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03.07.2024 15:19 Відповісти
-У кого нога болит? -У него нога болит?!
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03.07.2024 15:21 Відповісти
Просто чудесное исцеление какое то. Народная украинская медицина.
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03.07.2024 15:25 Відповісти
Та то ОХВИЦЕР був, казав:
"Несіть мене раби, бо самому їти впа..у"
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03.07.2024 15:29 Відповісти
Прикольно
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03.07.2024 15:31 Відповісти
Исцеляйся, скотина!©
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03.07.2024 15:33 Відповісти
Прикидаю, як пілоти дронів реготали. Бо я кавою поперхнувся.
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03.07.2024 15:43 Відповісти
...то, стопудово, "генерал кадирівського" блатальону, як Коля Катлєта, що зайшла не у ту двЄрь..
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03.07.2024 15:46 Відповісти
Все ясно свого ранєного кідара свої добьють, а скид куди взагалі був?
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03.07.2024 15:57 Відповісти
Пёс Барбос и необычный кросс.
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03.07.2024 16:06 Відповісти
Спринтер одначе.
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03.07.2024 16:19 Відповісти
Типова "дєдовщина", чи мо тренували духів...
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03.07.2024 17:10 Відповісти
гарні ліки. Треба масштабувати.
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03.07.2024 18:36 Відповісти
Все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком.(с)
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03.07.2024 19:37 Відповісти
А мене здивувало не те, що хробак з нош побіг (може вони грали сценку "битий не битого везе"), а те, що не покинули к бісу ті ноші.
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03.07.2024 20:19 Відповісти
 
 