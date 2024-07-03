Поранений окупант після атаки БПЛА схоплюється із нош і тікає, переганяючи поплічників, які його несли. ВIДЕО

Поранений окупант після атаки українського безпілотника миттєво "вилікувався" і почав утікати швидше, ніж поплічники, які несли його на ношах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки БПЛА та миттєвої "дронотерапії" опублікований у соцмережах.

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