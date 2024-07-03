Все в могилах російських загарбників: очевидець показав цвинтар у Саратові. ВIДЕО

Росіянин зафільмував нове кладовище у місті Саратов. На цвинтарі поховано сотні російських військовослужбовців.

"От так виглядає результат СВО, кінця і краю немає. Наші хлопці, і це тільки Саратов ...", - зауважив росіянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

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