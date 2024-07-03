Все в могилах російських загарбників: очевидець показав цвинтар у Саратові. ВIДЕО
Росіянин зафільмував нове кладовище у місті Саратов. На цвинтарі поховано сотні російських військовослужбовців.
"От так виглядає результат СВО, кінця і краю немає. Наші хлопці, і це тільки Саратов ...", - зауважив росіянин.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+56 Псамметих II
показати весь коментар03.07.2024 22:13 Відповісти Посилання
+51 Olena Teslenko
показати весь коментар03.07.2024 22:10 Відповісти Посилання
+45 Тетяна Костенко #493856
показати весь коментар03.07.2024 22:31 Відповісти Посилання
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Уявляєте, ЗЕ виходить на трибуну на стадіоні і кричить: "Я хочу заради перемоги над баригою вбити два мільйони українців! Я ваш Вирок!"
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Щур в мишеловці не має заднього ходу. у Банковою тільки одна швидкість - вперед до катастрофи.
Бєзумна патякала про "третю хвилю - молодих командуючих"
ЗЄля та дьЄрмак хотять розшарпати український генералітет
Какой пейзаж...! " 😈
кацапські курви !
у нас що інакше зараз ?
Марсове Поле у Львові що інше???
кому це фото потрібне ?
і що цим курвами кацапским заважало жити?
"бєндєровщіна на Украине"
ну тепер пішли на корм хробакам "горячие русские парни" ! 😈
до цього добавте мінімум 50% "пропавших без вести", яких немає на кладовищі.
отже, щонайменше 225 тис. вбитих кацапів.
сподіваюсь що більше!
Отже відео можна помножити приблизно на два?
Утєшил! 😂👍
.
На кладбищах Са-ратова!
https://www.youtube.com/watch?v=uuMQv34q0BU