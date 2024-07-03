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Новини Відео Війна
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Все в могилах російських загарбників: очевидець показав цвинтар у Саратові. ВIДЕО

Росіянин зафільмував нове кладовище у місті Саратов. На цвинтарі поховано сотні російських військовослужбовців.

"От так виглядає результат СВО, кінця і краю немає. Наші хлопці, і це тільки Саратов ...", - зауважив росіянин.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Поранений російський штурмовик марно благає пощади в українського оператора дрону. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) росія (65994)


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Топ коментарі
+56
вам надо так дать 3,14зді чтобы вы на генетическом уровне забыли дорогу в Украину
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03.07.2024 22:13 Відповісти
+51
Как для вас, падаль кацапська, то ще мало буде!!!!
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03.07.2024 22:10 Відповісти
+45
Українці на них не нападали. Так, загибло багато, але захищаючи Україну і вас зокрема. А ота кцпска мразота за що здохла? Відчуйте різницю і не порівнюйте те, що не можна порівняти навіть з моральної точки зору.
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03.07.2024 22:31 Відповісти
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Как для вас, падаль кацапська, то ще мало буде!!!!
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03.07.2024 22:10 Відповісти
Деякі оглядачі пишуть, що потрібно 3-5 мільйонів хороших руських, щоб у решти кацапів щось в мізках прояснилося.
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03.07.2024 22:13 Відповісти
скоріше 30-50.
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03.07.2024 22:29 Відповісти
Розділіть 4 млн на два, і тоді отримаєте цифру, скільки для досягнення цієї мети треба вбити українців.
Уявляєте, ЗЕ виходить на трибуну на стадіоні і кричить: "Я хочу заради перемоги над баригою вбити два мільйони українців! Я ваш Вирок!"
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03.07.2024 22:58 Відповісти
Зебілоїд, побережи диван
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03.07.2024 23:29 Відповісти
От чомусь дурні і тупі англійці готувались до вторгнення іспанської Непереможної армади, Наполеона і Гітлера зовсім інакше, ніж це робили українці зі своїм воєнним вождем у випадку Путіна.
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03.07.2024 23:44 Відповісти
Яких ще руських? Пан вчив українську мову у Москві? Бо в український мові немає іменника "руські" - че виключно прикметник, який не має жодного стосуннку до росіян.
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03.07.2024 23:19 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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04.07.2024 00:21 Відповісти
Є інфа від військових що Сирського знімуть.можливе повернення народного героя з Британії.
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03.07.2024 23:14 Відповісти
Щас !

Щур в мишеловці не має заднього ходу. у Банковою тільки одна швидкість - вперед до катастрофи.

Бєзумна патякала про "третю хвилю - молодих командуючих"
ЗЄля та дьЄрмак хотять розшарпати український генералітет
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04.07.2024 05:23 Відповісти
"наши холопи".
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03.07.2024 23:54 Відповісти
"Какой портрет!
Какой пейзаж...! " 😈

кацапські курви !
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04.07.2024 04:53 Відповісти
скотомогильник ))
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03.07.2024 22:13 Відповісти
вам надо так дать 3,14зді чтобы вы на генетическом уровне забыли дорогу в Украину
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03.07.2024 22:13 Відповісти
навіщо це зараз НАМ показувати, цензор?
у нас що інакше зараз ?
Марсове Поле у Львові що інше???
кому це фото потрібне ?
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03.07.2024 22:14 Відповісти
Українці на них не нападали. Так, загибло багато, але захищаючи Україну і вас зокрема. А ота кцпска мразота за що здохла? Відчуйте різницю і не порівнюйте те, що не можна порівняти навіть з моральної точки зору.
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03.07.2024 22:31 Відповісти
Голобородьку таке пояснювати - марна справа
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03.07.2024 22:44 Відповісти
Навіщо порівнювати наших загиблих які захищають свою країну, з покидьками які вирішили заробити грошей і подохли на чужині?
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03.07.2024 22:38 Відповісти
Что б 'вы" не сцались кипятком, а знали, что кацапа можно и нужно уничтожать.
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03.07.2024 22:41 Відповісти
Сидить у своєму іржавому відрі і думу гадає...
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03.07.2024 22:16 Відповісти
Паарней тааак много неживыых на кладбищааах Саааратовааааа....))))
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03.07.2024 22:21 Відповісти
😂👍. пригадалось !

і що цим курвами кацапским заважало жити?
"бєндєровщіна на Украине"
ну тепер пішли на корм хробакам "горячие русские парни" ! 😈
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04.07.2024 04:58 Відповісти
А скільки їх іще в степах України опариші та хробаки доїдають! Не сиділось їм на болотах!
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03.07.2024 22:23 Відповісти
Канашенкав-патєрь нєт...
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03.07.2024 22:25 Відповісти
а ще другу половину саратовців зжерли собаки, ліси і хробаки. Ще трохи дісталось ракам.
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03.07.2024 22:33 Відповісти
Ваши зверята, выродок кацапский. Жаль, что не все они еще там.
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03.07.2024 22:39 Відповісти
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03.07.2024 22:41 Відповісти
Увесь лаптестан так має виглядати!
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03.07.2024 22:43 Відповісти
Щiльнiше могилки треба копати, щiльнiще. Що ви як дiти?!!!
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03.07.2024 22:46 Відповісти
У них землі під "парней" аж до Владика вистачить !
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04.07.2024 05:00 Відповісти
Парней так много молодьіх. На кладбищах Саратова.
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03.07.2024 22:56 Відповісти
Сдохните все падлы.
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03.07.2024 23:17 Відповісти
Й це тільки ті яких забрали а скільки їх смердить у полях та лісах не порахувати.
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03.07.2024 23:20 Відповісти
Тобі соловйоб сказав ?
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03.07.2024 23:58 Відповісти
по кількох кацапських коментарях на їхніх же сайтах, на кладовищах приблизно один із тисячі мешканців населених пунктів, себто, приблизно 150 тис. (від 150 млн. рашки).
до цього добавте мінімум 50% "пропавших без вести", яких немає на кладовищі.

отже, щонайменше 225 тис. вбитих кацапів.
сподіваюсь що більше!
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04.07.2024 05:11 Відповісти
Класно, хоч на скрін сейвер став 😁
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03.07.2024 23:52 Відповісти
Мало мало.
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04.07.2024 00:30 Відповісти
Да , это ваши РабЯта , не наши , и нам они на нашей земле накуй не нужны , мы их не звали....
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04.07.2024 00:31 Відповісти
Цьому відео вже рік , а може й більше .. Дефіцит новин мабуть наступив ..Його можна знову викласти в 2025 році і підписати так само ..Просто не розумію в чому прикол ..Тоді всі відео з архіва викласти можна тоже варіант ..
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04.07.2024 00:35 Відповісти
Дякую, сіл чєловєк!

Отже відео можна помножити приблизно на два?
Утєшил! 😂👍

.
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04.07.2024 05:14 Відповісти
И это тоько малая часть, которым повезло вернуться в виде фарша в цинковых гробах. А в 10 раз больше доедают черви в украинском черноземе.
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04.07.2024 00:43 Відповісти
Интересно, когда в рашке закроют страну, начнут хватать на улицах и отправлять на скотобойню.
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04.07.2024 04:40 Відповісти
Молодцы,так держать.
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04.07.2024 06:32 Відповісти
а ще є ті, котрі згоріли, розірвало, українські собаки і коти поїли, стали добривом на полях України. Слава ЗСУ!
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04.07.2024 06:44 Відповісти
ТАК... ТІЛЬКИ ЦЕ НЕ РЕБЯТА...ВАШІ...ЦЕ ОРКИ..НЕЛЮДЬ ПУТІНСЬКА..ЯКА ГВАЛТУЄ, ВБИВАЄ УКРАЇНЦІВ...СМЕРТЬ РАШФАШИСТСЬКИМ ОКУПАНТАМ!!!!
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04.07.2024 08:10 Відповісти
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04.07.2024 08:26 Відповісти
Новий рід військ російської підерації - "Бабиєшонаражають"...
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04.07.2024 08:38 Відповісти
"Па-а-а-рней так много холостых
На кладбищах Са-ратова!
https://www.youtube.com/watch?v=uuMQv34q0BU
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04.07.2024 09:18 Відповісти
А у кацапа не виникає питання, якого хера вони приходили в Україну?
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04.07.2024 10:27 Відповісти
Мы все сейчас Путин= Вы все *****
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04.07.2024 11:24 Відповісти
Город Засратов!
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04.07.2024 15:12 Відповісти
 
 