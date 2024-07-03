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Новини Відео Війна
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Поранений російський штурмовик марно благає пощади в українського оператора дрону. ВIДЕО

У населеному пункті Роботино на Запорізькому напрямку фронту, поранений у ногу російський штурмовик благає пощади в українського оператора дрону. Однак бійці підрозділу РУБпАК  65-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Також дивіться: Наші захисники з РСЗВ HIMARS нищать дороговартісну РЛС "Небо-СВУ". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17801) ліквідація (4069) Запорізька область (3731) 65 ОМБр (32)


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Топ коментарі
+43
Ні милосердя ні жалю - не має бути москалю - Гори у пеклі окупанте - як тисячі твоїх безштаньків
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03.07.2024 20:55 Відповісти
+33
Чим бiльше ми iх, тим меньше вони нас! 😛
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03.07.2024 20:58 Відповісти
+23
молодец оператор,дал время засранцу понять свою участь.
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03.07.2024 21:03 Відповісти
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Ні милосердя ні жалю - не має бути москалю - Гори у пеклі окупанте - як тисячі твоїх безштаньків
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03.07.2024 20:55 Відповісти
Чим бiльше ми iх, тим меньше вони нас! 😛
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03.07.2024 20:58 Відповісти
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03.07.2024 21:00 Відповісти
Ні ні зальотним кацапчікам на цензорі інколи полезно переглядати такі відосікі так шо хай буде я дозволяю
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03.07.2024 21:02 Відповісти
Щось не складається. Бутусов викладає як знищують якось одного ращиста, а в підсумку рашисти кожен день захоплують десб по 100 -200 метрів нашоі.
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03.07.2024 21:16 Відповісти
А, то Бутусов винен, що наш генітальний лідор здає щодня 100-200 метрів української землі?
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03.07.2024 21:31 Відповісти
Тої нечисти багато на болотах і на всіх FVP нажаль не хватає
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03.07.2024 22:44 Відповісти
Може друга мова -- дрон - моя - твоя - не понімає
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03.07.2024 20:59 Відповісти
з чого взяли шо пощади? оператор правильно зрозумів - рашист просив гранату, оператор йому її й кинув ))
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03.07.2024 21:00 Відповісти
яка логіка в того ідара?
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03.07.2024 21:03 Відповісти
молодец оператор,дал время засранцу понять свою участь.
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03.07.2024 21:03 Відповісти
Гойда!!!!
Кабзонинг ждет
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03.07.2024 21:10 Відповісти
Л - ЛОГИКА - пришел с оружием в чужую страну просить пощады
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03.07.2024 21:12 Відповісти
Одобрямс!!
Пусть валят все на росию!!!
У жителей Мариуполя не было даже возможности помолиться вот так перед градом или снарядом! Или ФАБом на театр! На своей де земле!
Пусть сгинет каждый рашкин солдат и фсбшник! Аминь!!
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03.07.2024 21:12 Відповісти
Кожен такий "благальщик"-це той хто розстрілював наших полонених. Різав голови. Кастрував. Тому відношення відповідне.
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03.07.2024 21:13 Відповісти
молитись треба було у своїй чухломі.
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03.07.2024 21:30 Відповісти
Що ж. Сам прийшов вбивати, зробив свій вибір.
Макаки макшанські, робіть правильний вибір раніше, поки в орді.
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03.07.2024 21:37 Відповісти
Живий, але каліка. Більше воювати не буде
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03.07.2024 21:40 Відповісти
Я тоже считаю что добивать калек не нужно. Особенно если какие то снайперы недалеко или те же дроны могут подождать эвакуационную группу. Но ведь не прийдёт то никто. Тогда он будет просто дня три догнивать прям на поле, то есть это милосердие такое
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03.07.2024 22:02 Відповісти
Не треба вбивати, ми не звірі якісь, проявіть милосердя, треба відбити руки/ноги і буде нативна реклама, якщо обрубок орка родичі повозять по оркостану
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03.07.2024 21:43 Відповісти
Плюс навантаження на державу, яка буде йому платити за інвалідність. Але думаю не так легко саме зробити інвалідом за допомогою скидів. Це вже як пощастить самій жертві.
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03.07.2024 22:01 Відповісти
оператор дрона - хірург, таке майбутнє війни
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03.07.2024 22:13 Відповісти
Не люблю я такі відео. Не тому що мені там когось шкода ні, мені байдуже на окупантів. Просто згадую, що вони теж такі самі відео викладають і так само радіють.
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03.07.2024 22:04 Відповісти
..Не стоит добивать раненых, пусть они будут в дальнейшем обузой для государства - агрессора и для его семьи, для близких и родственников. Некуй шастать..
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03.07.2024 22:10 Відповісти
Да, дружба народов закончилась навсегда
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03.07.2024 22:38 Відповісти
А її ніколи і не було.
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03.07.2024 23:16 Відповісти
Ця фікція існувала лише у макітрах меншовартісного москворотого планктону.
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03.07.2024 23:37 Відповісти
Не плутайте "дружбу" і дрючьбу". Дружити кацапи не вміють. Не здатні бо їм бракує людяності.
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03.07.2024 23:41 Відповісти
Фрагмент номер один: ха-ха, паеду на сафари, хахлов памачю, а патом их жинки будут мне сасать, великаму и ********* салдату асвабадителю.

Фрагмент номер два: ой, украинец, не убивай меня пажалста, я случайна ту таказался и ваабще, ва всьом вынават путин.
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04.07.2024 06:34 Відповісти
Сподіваюсь що здох в решті решт.
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04.07.2024 06:59 Відповісти
КАБЗДОН ЧЕКАЄ....ВАНЬКА...ТИ ШО???? БПЛА НЕ МАЄ ЖАЛОСТІ... УКРАЇНСЬКИХ ПОЛОНЕНИХ ВИ МОРИТЕ ГОЛОДОМ ,СТРАЧУЄТЕ, КАТУЄТЕ... ВИ НЕЛЮДЬ І ВАМ МІСТО В ПЕКЛІ
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04.07.2024 08:14 Відповісти
Нє паверіл дрончик станіславскаму...
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04.07.2024 10:58 Відповісти
 
 