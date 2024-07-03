Поранений російський штурмовик марно благає пощади в українського оператора дрону. ВIДЕО
У населеному пункті Роботино на Запорізькому напрямку фронту, поранений у ногу російський штурмовик благає пощади в українського оператора дрону. Однак бійці підрозділу РУБпАК 65-ої окремої механізованої бригади ліквідували окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.
Топ коментарі
+43 Любо Неожиданнов
показати весь коментар03.07.2024 20:55 Відповісти Посилання
+33 Mine
показати весь коментар03.07.2024 20:58 Відповісти Посилання
+23 stanislav vaisman
показати весь коментар03.07.2024 21:03 Відповісти Посилання
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Кабзонинг ждет
Пусть валят все на росию!!!
У жителей Мариуполя не было даже возможности помолиться вот так перед градом или снарядом! Или ФАБом на театр! На своей де земле!
Пусть сгинет каждый рашкин солдат и фсбшник! Аминь!!
Макаки макшанські, робіть правильний вибір раніше, поки в орді.
Фрагмент номер два: ой, украинец, не убивай меня пажалста, я случайна ту таказался и ваабще, ва всьом вынават путин.