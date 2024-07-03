Наші захисники з РСЗВ HIMARS нищать дороговартісну РЛС "Небо-СВУ". ВIДЕО
Військові контррозвідники 13 Головного Управління СБУ з БпЛА "Шарк" виявили російську систему радіолокаційного виявлення дальньої дії вартістю близько 100 мільйонів доларів.
З РСЗВ HIMARS українські захисники завдали вогневе ураження у тил ворога по РЛС "НЕБО-СВУ", інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+36 Urs
показати весь коментар03.07.2024 19:58 Відповісти Посилання
+12 Перехватчик
показати весь коментар03.07.2024 20:29 Відповісти Посилання
+10 Юрій Діденко
показати весь коментар03.07.2024 20:11 Відповісти Посилання
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Ну і попутно ще деякий час Білгородська та частина Воронезької області посидять без світла.
Так потроху починає формуватись аграрний демілітаризований санітарний пояс поблизу українського кордону.
В ракету M30A1 (а у відосі явно дія саме цієї ракети) напаковано 180'000 вольфрамових кульок. Підрив там - повітряний, тобто майже 100% кульок летять навкруги, а не "в землю, в епіцентрі вибуху". Там в радіусі 50 метрів від епіцентру вибуху - зона суцільного знищення - "тиск" хвилі вольфрамових кульок такий, що трапляються вторинні вибухи навіть в землі - це видно навіть на відосі - характерна стрічка вибухів. В радіусі приблизно 150 метрів - зона впевненого враження живої сили та неброньованої техніки. Це означає: в тих залізяках перебита більшість дротів, пробиті всі пласкі елементи, що були розвернуті до епіцентру, пробиті всі баки, продирявлені всі елементи двигунів, тонші за 5 мм сталі, розтрощена вся електронна апаратура ("вдало" розташована "апаратна кабіна" - якщо там були люди, то там шматки м'яса "з кров'ю", з сотнями отворів в кожному тілі).
Це і є "знищення". Відновленню воно фактично не підлягає. Яке є то "відновлення", якщо треба міняти 100% обладнання, окрім сталевої рами, на якій змонтована кабіна та мачта антени?!?
До того ж це тільки частина атаки. РЛС знищили щоб дати дорогу повітряній атаці.
знайди в ютубі «Перфорация российских грузовиков украинскими HIMARS» й подивись, що буває, коли хаймарс «промазує».