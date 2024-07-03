Воїни 10 ОГШБр знищили екіпаж управління БпЛА противника та польовий склад БК. ВIДЕО
Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили екіпаж управління БпЛА противника та польовий склад БК.
Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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Владислав Сварчевський
показати весь коментар03.07.2024 19:50 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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