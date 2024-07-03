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Воїни 10 ОГШБр знищили екіпаж управління БпЛА противника та польовий склад БК. ВIДЕО

Бійці 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" знищили екіпаж управління БпЛА противника та польовий склад БК.

Про це повідомила пресслужба бригади, інформує Цензор.НЕТ.

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знищення (7542) 10 окрема гірсько-штурмова бригада (211)


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Славетна назва - гарна робота!!!!! Слава ЗСУ!
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03.07.2024 19:50 Відповісти
 
 