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Росіянина розірвало на шматки після влучання дрона-камікадзе бійців 47 ОМБр на Покровському напрямку. ВIДЕО

Пряме влучання дрона-камікадзе розірвало російського загарбника на Покровському напрямку, - вибух повністю зніс голову окупанту.

Ліквідували росіянина бійці з батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Тіло окупанта злітає у повітря після атаки прикордонників по ворожому міномету. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4069) 47 окрема механізована бригада (272)


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Топ коментарі
+14
Це ж треба, хотів переполовинити Україну, а переполовинило його...
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03.07.2024 17:16 Відповісти
+13
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03.07.2024 17:22 Відповісти
+7
Другий Ванька прибіг, в лівер дружбану позирив - і назад побіг, кловун. 🤣
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03.07.2024 17:21 Відповісти
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Це ж треба, хотів переполовинити Україну, а переполовинило його...
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03.07.2024 17:16 Відповісти
Лишня запчастина - нема безтолковки і думок нема
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03.07.2024 17:17 Відповісти
А він нею не думав,вони думають тими півкулях,на яких шанці тримаються
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04.07.2024 05:57 Відповісти
Після влучання кацап кацапа запитує: "Ти як?", а той безбаштовий відповідає: "Норм. Щойно дрон башкою знищив. Але ще є дупа, щоби інші дрони нищити"... Кацапи тупорилі, млять...
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03.07.2024 17:20 Відповісти
якщо кацапи поставили нам свою ляльку як президента,то як мінімум - вони не тупорилі
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03.07.2024 17:39 Відповісти
На відео бачу тупорилих кацапів, які невідомо з якого буя добровільно поперлися зі зброєю до сусідів, щоби їх вбивати, проте самі здохнуть у чужій країні - це факт
Згоден із Вами, що на @уйлостані також є багато хитрих, підлих, підступних, при великих грошах та зв'язках ворогів - не треба нам розслаблятися
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03.07.2024 17:46 Відповісти
Другий Ванька прибіг, в лівер дружбану позирив - і назад побіг, кловун. 🤣
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03.07.2024 17:21 Відповісти
Побіг назад кликати інших андрофагів на шашличок.
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03.07.2024 17:48 Відповісти
думав золоті зуби забрати, але невдача
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03.07.2024 22:07 Відповісти
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03.07.2024 17:22 Відповісти
А ты никогда не задумывалась? А? Что нас сейчас бомбят за те деньги которые ты вывозила в басурманские страны?
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14.12.2024 23:03 Відповісти
навушники, які він собі хотів, розбило, забрать нічого. опєчалівся другий ваньок. ))
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03.07.2024 17:23 Відповісти
Гарна робота Українців!! З вогником!! Ефект лінзи, наочно

Обіцяні обмилком прутіним, виплати для ідіотів з московщини, того варті??
Але ж це, саме і є, отой, Сруськай міф, з лайна вялічія….
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03.07.2024 17:40 Відповісти
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03.07.2024 17:40 Відповісти
Та не голову, а верхнюю сраку.
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03.07.2024 18:05 Відповісти
Друге створіння "паталогоанАтом-любітєль"? Чи представник ВПК по вивченню зброї?
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03.07.2024 19:06 Відповісти
Вибіг такий...
- Чувак ти какЪ?
- Ноооорм!
- Ок...
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03.07.2024 19:06 Відповісти
Интересно, шо ожидал увидеть тот другой?
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03.07.2024 19:44 Відповісти
Давай мясо! Давай мясо!
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03.07.2024 20:04 Відповісти
так ненавидять Україну рабϟϟіянє,
що краще згодні дохнути...
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03.07.2024 20:50 Відповісти
Ах какой взрывной парень!
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03.07.2024 22:47 Відповісти
...откатилась головенка и все...
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04.07.2024 08:26 Відповісти
 
 