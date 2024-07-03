Росіянина розірвало на шматки після влучання дрона-камікадзе бійців 47 ОМБр на Покровському напрямку. ВIДЕО
Пряме влучання дрона-камікадзе розірвало російського загарбника на Покровському напрямку, - вибух повністю зніс голову окупанту.
Ліквідували росіянина бійці з батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Oresta Bartka
показати весь коментар03.07.2024 17:16 Відповісти Посилання
+13 ирина ира #418568
показати весь коментар03.07.2024 17:22 Відповісти Посилання
+7 MsSkifia #566162
показати весь коментар03.07.2024 17:21 Відповісти Посилання
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Згоден із Вами, що на @уйлостані також є багато хитрих, підлих, підступних, при великих грошах та зв'язках ворогів - не треба нам розслаблятися
Обіцяні обмилком прутіним, виплати для ідіотів з московщини, того варті??
Але ж це, саме і є, отой, Сруськай міф, з лайна вялічія….
- Чувак ти какЪ?
- Ноооорм!
- Ок...
що краще згодні дохнути...