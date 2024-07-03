Бійці 47 ОМБр вночі з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожий БТР. ВIДЕО
Воїни 47-ої окремої механізованої бригади з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожий БТР у нічний час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
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Trevo Trow
показати весь коментар03.07.2024 23:52 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Bad Robot
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