Бійці 47 ОМБр вночі з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожий БТР. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожий БТР у нічний час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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