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Бійці 47 ОМБр вночі з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожий БТР. ВIДЕО

Воїни 47-ої окремої механізованої бригади з ПТРК "Стугна-П" знищили ворожий БТР у нічний час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

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знищення (7542) БТР (281) 47 окрема механізована бригада (272)


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Шашлики приїхали на шашлики.
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03.07.2024 23:52 Відповісти
молодці ЗСУ!
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04.07.2024 13:17 Відповісти
 
 