Корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС України проходить ходові випробування в Туреччині. ВIДЕО
Багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України проходить ходові (державні) випробування в морі у Туреччині.
Відповідне відео опублікувала пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перший корвет для ВМС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року.
На корветі будуть встановлені артилерійська система калібру 76, крилаті протикорабельні ракети, зенітно-ракетний комплекс MICA VL та інше озброєння і засоби радіоелектронної боротьби.
Раніше командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявляв, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" увійде до складу українського військового флоту у 2024 році.
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Ти ж сам писав: "Його ніхто через Босфор не пропустить,до закінчення війни,"
То просто мародерство на відкатах і майбутній штат адміралів, яких і так в Україні як собак нерізаних.
будуть розстрілювати цивільні судна?
пиши ісчо
Так - будуть по дрібницям малювати переможні картинки для зефілітіків і потроху відводити війська на "більш вигідні позиції"
Проста логіка - мільярд вгатили (скільки людей загинуло з-за відсутності необхідного )
мільярд вгатили на корабель який до кінця війни не потрапить у зону бойових дій - поясни мені доцільність.
Пишуть що він колись можливо знадобиться - поясни - турецьких браконьєрів від Одеси ним відганяти?
Пишуть що він разом з амерами буде піратів ловити або (аж страшно становиться) буде захищати кораблі з зерном для голодуючих негрів Африки! Бо він - океанський і у нього страшні ракети.
Поясни мені дійсно нуль-му у розумінні флоту.
пиши ісчо
То я відповів на "аби в роті виросли гриби"
Аби "мудрий нарід" не був таким мудрим то і війни б не було.
Немає у нас ВМС. ПРОЇБАЛИ.
US Navy нехай цікавляться громадяни USA.
пінгвінів вже вивчили...
Тоді поясни, нахіба Україні ці консервні ********?
это дорогое и бесполезное корыто.
а где тот английский металлалом,что Зе прикупил?
Комусь же треба підпалити уренгойського сірника, щоб років 100 гасили.
За нас це ніхто робити не буде.
В Чёрном море он не нужен - там достаточно дронов и ракет.
Слово исследование пишется с двумя "с".
С мозгами пингвина лучше на Серверный Полюс.
зефілітік, зовсім тупий?
Пінгвіни теж не на Чорному морі живуть...
Цей корабель збудований на крові людей яким не вистачило аптечок, дронів, облаштованих позицій ...
що вкрав 2.2 мільярди доларів.
Якщо ******** корвет така непотрібна річ, то навіщо їх зараз будують всі країни НАТО, які мають вихід до моря? Тупі ховрашки
а ці дрогі цяцьки які тільки бабло сосуть з бюджету та нічого корисного в цій війні не зроблять, так максимум на парадах красуватись адмірали будуть, а при шухері притоплять як Сагайдачного і все.
Корвети в Чорному морі нам не потрібні.
До которой россия уже никогда не дорастёт.