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Корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС України проходить ходові випробування в Туреччині. ВIДЕО

Багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України проходить ходові (державні) випробування в морі у Туреччині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перший корвет для ВМС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року.

На корветі будуть встановлені артилерійська система калібру 76, крилаті протикорабельні ракети, зенітно-ракетний комплекс MICA VL та інше озброєння і засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявляв, що корвет  "Гетьман Іван Мазепа" увійде до складу українського військового флоту у 2024 році.

Також читайте: ВМС ЗСУ включили до складу два нові катери "Ірпінь" та "Рені". Їх раніше передала Естонія. ФОТОрепортаж

Автор: 

ВМС (1399) корабель (1617) Туреччина (3628)


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Топ коментарі
+13
Його ніхто через Босфор не пропустить,до закінчення війни,турки не підуть на порушення конвенції Монтре,бо це їм не вигідно,а ху@ло не піде на те,щоб х@ярити по турецьких портах,швидше за все Мазепа буде залучатись до спільних місій з британцями і США,наприклад ганяти єменських хуситів і сомалійських піратів по Аденській затоці.Потринуються на акбарчиках,а після війни будуть ганяти православних джихадистів по Керченській протоці.
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06.07.2024 03:35 Відповісти
+10
Толку з нього буде як х*р з пальця. у нас навіть своїх ракет немає щоб хоть щось з нього запускати і тих що є нептунів як кіт наплакав. А вот кацапи цього гетьмана ще в порту х*ярнуть бо в нас ппо теж немає
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06.07.2024 02:36 Відповісти
+8
Це не корито,це *********** корвет,який фарширують по послідньому слову техніки,вже на етапі спуску вносились корективи по озброєнню з урахуванням сьогоднішніх реалій,тільки з гелікоптером ще не визначились.Мазепа буде на дві голови ********** за своїх пакистанських "братів" класу АДА,і на голову ********** за турецьких "братів".Турки на весні 25-го року спустять його молодшого "братіка" - "Гетьмана Івана Виговського",вони будуть парою ходити,прикриваючи один одного.Один корвет в морі не воїн.
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06.07.2024 06:48 Відповісти
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Толку з нього буде як х*р з пальця. у нас навіть своїх ракет немає щоб хоть щось з нього запускати і тих що є нептунів як кіт наплакав. А вот кацапи цього гетьмана ще в порту х*ярнуть бо в нас ппо теж немає
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06.07.2024 02:36 Відповісти
Його ніхто через Босфор не пропустить,до закінчення війни,турки не підуть на порушення конвенції Монтре,бо це їм не вигідно,а ху@ло не піде на те,щоб х@ярити по турецьких портах,швидше за все Мазепа буде залучатись до спільних місій з британцями і США,наприклад ганяти єменських хуситів і сомалійських піратів по Аденській затоці.Потринуються на акбарчиках,а після війни будуть ганяти православних джихадистів по Керченській протоці.
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06.07.2024 03:35 Відповісти
Ну тоді хоть якась користь буде від цього корита
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06.07.2024 05:13 Відповісти
Це не корито,це *********** корвет,який фарширують по послідньому слову техніки,вже на етапі спуску вносились корективи по озброєнню з урахуванням сьогоднішніх реалій,тільки з гелікоптером ще не визначились.Мазепа буде на дві голови ********** за своїх пакистанських "братів" класу АДА,і на голову ********** за турецьких "братів".Турки на весні 25-го року спустять його молодшого "братіка" - "Гетьмана Івана Виговського",вони будуть парою ходити,прикриваючи один одного.Один корвет в морі не воїн.
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06.07.2024 06:48 Відповісти
це пздць просто. Шо ти мелеш?

Ти ж сам писав: "Його ніхто через Босфор не пропустить,до закінчення війни,"

То просто мародерство на відкатах і майбутній штат адміралів, яких і так в Україні як собак нерізаних.
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06.07.2024 07:00 Відповісти
неадеквашка,я не мелю,а пишу факти.ну,так,не пустять в Чорне море,конвенція Монтре не дозволяє.І що?Де ти протиріччя знайшло?Роботи корветам не має?Там в Середземному морі флотилія орків шастає,яку не пустили турки Босфором,танкери російські,зерновози з крадиним українським збіжжям,торгові суда,якими орки тягають санкційні товари і т.д...Які адмірали,ти хоть мат.часть вивчи спочатку,перш ніж бігати писати брєд і виставляти себе дИбілом на показ.В Україні один діючий адмірал Ігор Воронченко,навіть командующий ВМС Неїжпапа ще не адмірал,а корветами командують максимум капітани другого рангу,яким якраз і являється командир корвету "Гетьман Мазепа" Володимир Углінський.
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06.07.2024 07:44 Відповісти
"танкери російські,зерновози з крадиним українським збіжжям,торгові суда,якими орки тягають санкційні товари"

будуть розстрілювати цивільні судна?

пиши ісчо
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06.07.2024 08:29 Відповісти
Судна,якими возять **********,товари,які мають подвійне призначення,танкери,які возять пальне в окуповані регіони або вивозять крадене-не вважаються цивільними,вчи мат.часть.Так,будуть топити,обов'язково будуть топити.і вже не раз топили.приклад танкер Сіг https://m.youtube.com/watch?v=BclXq6gPfyU або пароми https://m.youtube.com/watch?v=34jClZtl2Fo
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06.07.2024 09:01 Відповісти
Я хочу щоб було так, але поки оманські мародери при владі я не вірю що щось буде.
Так - будуть по дрібницям малювати переможні картинки для зефілітіків і потроху відводити війська на "більш вигідні позиції"
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06.07.2024 09:48 Відповісти
ми всі не любимо "оманських мародерів", але це привід писати маячню і сваритись зі здоровим глуздом...не хочу образити, але з твоїх меседжів яскраво вбачається що в темі флоту ти "плаваєш"...
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06.07.2024 17:07 Відповісти
Я нуль в темі флоту. Але ...

Проста логіка - мільярд вгатили (скільки людей загинуло з-за відсутності необхідного )
мільярд вгатили на корабель який до кінця війни не потрапить у зону бойових дій - поясни мені доцільність.

Пишуть що він колись можливо знадобиться - поясни - турецьких браконьєрів від Одеси ним відганяти?

Пишуть що він разом з амерами буде піратів ловити або (аж страшно становиться) буде захищати кораблі з зерном для голодуючих негрів Африки! Бо він - океанський і у нього страшні ракети.

Поясни мені дійсно нуль-му у розумінні флоту.
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06.07.2024 17:18 Відповісти
як людина яка працювала на кораблебудівному заводі, має робочу спеціальність "сборщик-достройщик судовой", живе в місті корабелів(в минулому), закінчила кораблебудівний ВНЗ, скажу що я поділяю аргументи Лиса Микити і не зможу краще і змістовніше пояснити тобі тему. Але зазначу, що твоя омана в хронологічному аспекті. Ти міркуєш категоріями минулого, иоже сьогодення і не спираєшся на можливості і потреби майбутнього. Україна морська Держава. Флот потрібен. Мабуть це не підлягає сумніву. Коли замовлення віддали туркам це піздєц-піздєц...Але замовлення розмістили, проплати зробили, назад шляху нема...Після 24.02.22 коли довелось притопити "Гетьман Сагайдачний", зрозуміло що якби ці корвети будувались у нас їм була б *****! Я не бачу раціо в тому що корвети будують в Туреччині, просто доля їх врятувала. Я не ставлю під сумнів корупційну складову, і не тільки з боку "зелені" а й з боку турків. Але є контракт, його треба виконувати, аби не втратити вже те що проплатили і не влетіти на санкції, тож є сенс дивитись у майбутнє. Є суть речей, а є форма...Суть в тому що флот потрібен, а з формою наразі ми нічого вдіяти не можемо...
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06.07.2024 17:41 Відповісти
Мародерство,відкати?ти дИбіла кусок,якби на рейді Одеси стояли два таких корвети,90% Калібрів в Одесу би не прилетіло.Основна функція корветів класу Ада-боротись з підводними човнами,а також вони мають потужне,******* ППО.Тих "Варшав'янок",які кошмарать Україну третій рік Калібрами і близько б не було в Чорному морі,сцали б з Новоросійська виходити в море, і трагедії з обстрілом Вінниці теж би не було би,якби були такі корвети.
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06.07.2024 07:57 Відповісти
А якби не продали Китаю, а добудували авіаносець - тоді б раз - і всьо!

пиши ісчо
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06.07.2024 08:31 Відповісти
Где деньги, Зин?
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06.07.2024 10:33 Відповісти
та я ж про те ж.

То я відповів на "аби в роті виросли гриби"

Аби "мудрий нарід" не був таким мудрим то і війни б не було.
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06.07.2024 11:16 Відповісти
Без надійної ПРО це лише мішені, плавучі гроби, хоч і космічно дорогі, та варті лише одної московської ракети. А екіпаж - смертники. Єдина надія що їх не випустять за Босфор - це буде "отмазка" для неїжпап і клоунів за угрохані мільярди(під відкати, звісно...). А в мирний час - ганяти турецькі шхуни, що виловлюють камбалу в наших водах і хизуватися на парадах з розцяцькованими неїжпапами.
Немає у нас ВМС. ПРОЇБАЛИ.
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06.07.2024 10:13 Відповісти
Якби на рейді Одеси стояли два таких корвети ,то в перші ж дні війни вони вже були б на дні.В теперішніх реаліях їх очікує те ж саме, тому до закінчення війни вони не будуть брати участі в бойових діях.Який сенс витрачати мільярди доларів на будівництво корветів,окрім відкатів та мародерства,якщо вони не можуть принести хоч якусь користь для ЗСУ?Припустимо що споряджений fpv дрон коштує 1000 доларів.Ви можете уявити який вплив на бойві дії мав би мільйон таких дронів?
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06.07.2024 11:45 Відповісти
Вони й після війни будуть абсолютно зайвим насосом для викачування грошей з казни.
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06.07.2024 12:56 Відповісти
Цитата спеціально для клоунів таких,як ти,які не розуміють,що будуть робити гетьмани "Іван Мазепа" і "Іван Виговський": "Корабель Росії у будь-якому місці світового океану буде «законною ціллю» для України - ВМС" командующий ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа.
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06.07.2024 08:04 Відповісти
Спробуй ще Зеленського цитувати - рівних тобі тут не буде... Яким х-м ці гетьмани вражатимуть кораблі росії "в любому місці світового океану"( ) Цим неїжпапам треба менше бухати на суходолі : кораблів у них немає(флот проїбали) і робити цим лайдакам нічого, крім бухати і *******.
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06.07.2024 10:29 Відповісти
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06.07.2024 11:18 Відповісти
З нього будуть пускати морскькі дрони прямо біля Новоросійська, а ******* ППО буде тримати літаючи корита не ближче Астрахані.
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06.07.2024 03:44 Відповісти
Він до туди не дійде.
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06.07.2024 06:19 Відповісти
Добрий арбалет посеред девʼятнадцятого сторіччя. Проїхали. Не треба готуватися до минулих війн
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06.07.2024 02:37 Відповісти
Десь гучно зареготали всі чотири з половиною тисячі членів команди CVN-78 Gerald R. Ford
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06.07.2024 03:46 Відповісти
Нехай сміються. Наведи хоча б одну причину, навіщо Україні ці консервні банки? Ми на когось нападаємо? Ні. То навіщо? Будь-який напад з моря Україна здатна буде відбити вже наявними засобами.
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06.07.2024 12:59 Відповісти
Поцікавтеся коли і чому з'явилися US Navy і буде вам щастя.
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06.07.2024 22:55 Відповісти
Мені цікаво, навіщо Україні ці мішені у Чорному морі.
US Navy нехай цікавляться громадяни USA.
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07.07.2024 08:41 Відповісти
Чому ви бідні - тому що дурні. А я ще додам - і не допитливі.
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07.07.2024 16:49 Відповісти
Типова американська тупість у вашому виконанні, я навіть не здивований.
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08.07.2024 08:45 Відповісти
Відведіть, будь ласка, це українське майно, принаймні до Кале. І там його зберігайте, а не так, як з "Мрією". На цьму катері москалям ще буде можливість підписувати капітуляцію. А для чого його ще було будувати?
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06.07.2024 02:39 Відповісти
для майбутньої охорони кримського узбережжя згодиться.
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06.07.2024 03:26 Відповісти
на часі ще потрібно готуватись до освоєння Місяця і готувати висадку на Марс...

пінгвінів вже вивчили...
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06.07.2024 08:35 Відповісти
він ще і до Криму може статись у нагоді.
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06.07.2024 10:04 Відповісти
від браконьєрів
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06.07.2024 08:40 Відповісти
От що буває коли не красти 99% бюджету а лише 75%.
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06.07.2024 03:54 Відповісти
Навіть не уявляю для чого такий корабель.
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06.07.2024 06:25 Відповісти
Ну то як адміралів куча а кораблів немає-не годиться
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06.07.2024 06:42 Відповісти
А ти мабуть великий військово-морський експерд чи просто перд в калюжу?
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06.07.2024 07:33 Відповісти
Тобто тут ти великий військово-морський експерд? Ну добре, повірю на слово
Тоді поясни, нахіба Україні ці консервні ********?
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06.07.2024 13:02 Відповісти
в современной войне в наших условиях закрытого Черном моря
это дорогое и бесполезное корыто.
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06.07.2024 07:01 Відповісти
Пердачье рашистских подонков подгорело знатно . Нах из Украины,******** рашистские оккупанты пока еще живы, но уже не все далеко , 549000+ тушек и полутушек уже всё...
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06.07.2024 07:35 Відповісти
и за чем он нам сейчас?
а где тот английский металлалом,что Зе прикупил?
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06.07.2024 07:37 Відповісти
А навіщо він нам потім? Катати адмірала на рибалку?
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06.07.2024 13:03 Відповісти
Максимум- турки пережнуть в Одесу під своїм прапором, а тоді.....
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06.07.2024 08:04 Відповісти
Все залежить від радіусу дії ракет, якими його оснастять.
Комусь же треба підпалити уренгойського сірника, щоб років 100 гасили.
За нас це ніхто робити не буде.
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06.07.2024 08:14 Відповісти
Гарна музика!
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06.07.2024 08:46 Відповісти
Такое себе корыто для развлечений и парадов. У ***** уже давно стоит на ету посудину и мечтает как ее потопит чтобы отомстить за свой флот. К тому же если Украина не победит а пойдет на капитуляцию у нас даже не будет выхода к черному морю, а етот корабль достанется рашистам как трофей.
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06.07.2024 09:45 Відповісти
Так что лучше сейчас продать ету посудину или обменять на десяток Байрактаров или БТРов. Чтобы потом не было обидно что за наши же деньги мы построили для рашистов корабль.
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06.07.2024 09:49 Відповісти
За наши деньги мы имеем корабль, которы йбудет действовать в любой точке мирового океана.
В Чёрном море он не нужен - там достаточно дронов и ракет.
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06.07.2024 09:56 Відповісти
Всмысле когда просрем Украину все сядем на етот корабль и будем дрейфовать по мировому океану гордясь етим? Ето типо как сейчас наши бойцы собирают милостыню для покупки дронов или старенькой машины а в ето время государство выделяет пол миллиарда на иследование пингвинов на северном полюсе?
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06.07.2024 10:01 Відповісти
Корабль построен, и Украина не просрана.
Слово исследование пишется с двумя "с".
С мозгами пингвина лучше на Серверный Полюс.
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06.07.2024 10:48 Відповісти
тобі пишуть що зараз по копійках збирають на терміново необхідне для виживання на фронті а земародери мародерять на відкатах на супер-пупер кораблі який нінахй не потрібен як мінімум тому що до Чорного моря не попаде.

зефілітік, зовсім тупий?
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06.07.2024 11:25 Відповісти
Цей корабель збудовано не для Чорного моря.
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06.07.2024 14:31 Відповісти
Читати не вмієш?

Пінгвіни теж не на Чорному морі живуть...

Цей корабель збудований на крові людей яким не вистачило аптечок, дронів, облаштованих позицій ...
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06.07.2024 15:00 Відповісти
За аптечками і дронами - звертатися до міністра оборони Рєзнікова,
що вкрав 2.2 мільярди доларів.
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06.07.2024 22:49 Відповісти
Цікаве рішення на фоні абсолютного недофінансування оборони.
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06.07.2024 10:06 Відповісти
Ти диви, мабуть всі тролі збудилися, і українські, і цапські.
Якщо ******** корвет така непотрібна річ, то навіщо їх зараз будують всі країни НАТО, які мають вихід до моря? Тупі ховрашки
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06.07.2024 10:54 Відповісти
лярд баксів тупо злили в унітаз. зеленоботики та просто ідіоти в екстазі, та забувають що відносно примітивні беки загнали махіну під назвою чф параші в сраку.
а ці дрогі цяцьки які тільки бабло сосуть з бюджету та нічого корисного в цій війні не зроблять, так максимум на парадах красуватись адмірали будуть, а при шухері притоплять як Сагайдачного і все.
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06.07.2024 12:01 Відповісти
1. договір про побудову цих 2 корветів був складений ще до початку війни. 2. а як такі розумники, як ти, збираються боротися з підводними човнами, які запускають ракети щотижнево по наших оселях? Не напружуйся, Богдане, насправді я не чекаю від тебе розумної відповіді, бо ти черговий троляка
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07.07.2024 01:22 Відповісти
стільки "експертів" у військовій та військово-морській справі повилазило. не дивно, що ці "експерти" понавибирали собі зелень, таких же дебілів, як і вони.
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06.07.2024 12:01 Відповісти
Дійсно, хіба що не як складова саме чорноморського флоту ВМС України. Чорне море з погляду операційної зони буде квитком в один кінець, наразі.
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06.07.2024 12:33 Відповісти
Україна накриває Чорне море дронами і ракетами.
Корвети в Чорному морі нам не потрібні.
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06.07.2024 14:35 Відповісти
я не большой спец по флоту, но если Украина не имея ракет и своего флота, регулярно топит рашафашистские корабли, то что мешает фашистам, у которых куча ракет, кораблей и подводных лодок , отправить на дно этот чудесный корвет, стоимостью не одну сотню миллионов зеленых???
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06.07.2024 14:44 Відповісти
А мешает то, что он - часть интегрированной информационной системы.
До которой россия уже никогда не дорастёт.
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06.07.2024 14:59 Відповісти
дивні люди, ставлять під сумнів доцільність флоту для морської Держави. Хоча коли підряд дали Туреччині Миколаїв ледь не плакав...
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06.07.2024 17:10 Відповісти
Турки в НАТО, тому Миколаїв, де суднобудівний завод належить росіянам, не розглядався.
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06.07.2024 22:56 Відповісти
окрім того що належить кацапам є ще три...один з них 100% державний...
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06.07.2024 23:03 Відповісти
Близько до кордону.
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07.07.2024 09:07 Відповісти
до якого?
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07.07.2024 16:36 Відповісти
Вірно поступили, що не в Миколаєві, але то випадково, не від мудрості нашого керівництва. Цей завод із закладеними корветами разом кацапи вже перетворили б у груду металобрухту. Флот Україні, безумовно потрібен.У нас він був, і його проїбали.
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07.07.2024 15:54 Відповісти
 
 