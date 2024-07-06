Корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС України проходить ходові випробування в Туреччині. ВIДЕО

Багатоцільовий корабель класу корвет "Гетьман Іван Мазепа" ВМС ЗС України проходить ходові (державні) випробування в морі у Туреччині.

Відповідне відео опублікувала пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, контракт на будівництво двох корветів Міністерство оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Перший корвет для ВМС України заклали у Туреччині у вересні 2021 року.

На корветі будуть встановлені артилерійська система калібру 76, крилаті протикорабельні ракети, зенітно-ракетний комплекс MICA VL та інше озброєння і засоби радіоелектронної боротьби.

Раніше командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа заявляв, що корвет "Гетьман Іван Мазепа" увійде до складу українського військового флоту у 2024 році.

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