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ВМС ЗСУ включили до складу два нові катери "Ірпінь" та "Рені". Їх раніше передала Естонія. ФОТОрепортаж

Патрульні катери Р01"Roland" і Р02"Risto", які передала Естонія, у четвер, 2 травня, офіційно включили до складу Військово-морських сил ЗСУ. Їм присвоїли назви "Ірпінь" та "Рені". Вони виконуватимуть бойові завдання, зокрема із захисту цивільного судноплавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС ЗСУ.

Зазначається, що на катерах підняли прапори Військово-морських сил України.

"Назви катерам Р01"Roland" і Р02"Risto", які Україні цьогоріч у відмінному стані, майже новими передали ВМС Естонії, було присвоєно наказом Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України на честь Міста-Героя Ірпінь та міста Рені, порт якого до Естонської Республіки є найближчим", - йдеться у повідомленні.

У церемонії під керівництвом командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, крім військових моряків, взяла участь делегація від Естонської Республіки на чолі з командувачем ВМС Естонії комодором Юрі Саска.

Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія передала Україні два патрульні катери. ФОТО

Ці катери виконуватимуть бойові завдання у тому числі із захисту цивільного судноплавства.

"Отримавши від командувача ВМС ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи Військово-Морські Прапори Збройних Сил України, командири катерів урочисто підняли їх на флагштоках катерів "Ірпінь" та "Рені". По завершенні церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", - додали в пресслужбі ВМС ЗСУ.

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Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС (1383) Естонія (1609) Неїжпапа Олексій (86)


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ДЯКУЮ ВАМ, наші друзі і брати з Естонії!
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02.05.2024 14:22 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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02.05.2024 15:03 Відповісти
Дякуємо ! Супер назва насправді
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02.05.2024 16:42 Відповісти
 
 