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Естонія передала Україні два патрульні катери. ФОТО

Два патрульних катери, які Естонія передала Україні, боронитимуть морські шляхи в Чорному морі.

Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією", - заявили у відомстві.

В Міноборони Естонії зазначили, що допомагають таким чином Україні в забезпеченні безпеки життєво важливих морських маршрутів та захисті своїх вод від російської агресії.

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катер,естонія

Автор: 

допомога (8341) Естонія (1609) Чорне море (1666)


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Вот такая Эстония: жизнь с ощущением и пониманием, что мы - тыл Украины.
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26.04.2024 12:10 Відповісти
Щиро дякуємо!
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26.04.2024 12:14 Відповісти
Щиро дякуємо,але не зовсім зрозуміло що вони вннішніх умовах зможуть патрулювати,це легка ціль.Зараз може допомогти лише авіаносець або есмінець.😒
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26.04.2024 12:19 Відповісти
Друзі пізнаються в біді. Кіітос іустявят.
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26.04.2024 12:37 Відповісти
ага Тису патрулювати
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26.04.2024 12:45 Відповісти
 
 