Естонія передала Україні два патрульні катери. ФОТО
Два патрульних катери, які Естонія передала Україні, боронитимуть морські шляхи в Чорному морі.
Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.
"Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією", - заявили у відомстві.
В Міноборони Естонії зазначили, що допомагають таким чином Україні в забезпеченні безпеки життєво важливих морських маршрутів та захисті своїх вод від російської агресії.
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