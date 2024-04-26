Естонія передала Україні два патрульні катери. ФОТО

Два патрульних катери, які Естонія передала Україні, боронитимуть морські шляхи в Чорному морі.

Про це повідомило Міноборони Естонії, передає Цензор.НЕТ.

"Естонія передала Україні два патрульні катери у координації з союзником Данією", - заявили у відомстві.

В Міноборони Естонії зазначили, що допомагають таким чином Україні в забезпеченні безпеки життєво важливих морських маршрутів та захисті своїх вод від російської агресії.

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