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Эстония передала Украине два патрульных катера. ФОТО

Два патрульных катера, которые Эстония передала Украине, будут охранять морские пути в Черном море.

Об этом сообщило Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ.

"Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с союзником Данией", - заявили в ведомстве.

В Минобороны Эстонии отметили, что помогают таким образом Украине в обеспечении безопасности жизненно важных морских маршрутов и защите своих вод от российской агрессии.

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катер,естонія

Автор: 

помощь (7798) Эстония (1420) Черное море (1479)


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Вот такая Эстония: жизнь с ощущением и пониманием, что мы - тыл Украины.
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26.04.2024 12:10 Ответить
Щиро дякуємо!
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26.04.2024 12:14 Ответить
Щиро дякуємо,але не зовсім зрозуміло що вони вннішніх умовах зможуть патрулювати,це легка ціль.Зараз може допомогти лише авіаносець або есмінець.😒
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26.04.2024 12:19 Ответить
Друзі пізнаються в біді. Кіітос іустявят.
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26.04.2024 12:37 Ответить
ага Тису патрулювати
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26.04.2024 12:45 Ответить
 
 