Эстония передала Украине два патрульных катера. ФОТО
Два патрульных катера, которые Эстония передала Украине, будут охранять морские пути в Черном море.
Об этом сообщило Минобороны Эстонии, передает Цензор.НЕТ.
"Эстония передала Украине два патрульных катера в координации с союзником Данией", - заявили в ведомстве.
В Минобороны Эстонии отметили, что помогают таким образом Украине в обеспечении безопасности жизненно важных морских маршрутов и защите своих вод от российской агрессии.
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