ВМС ВСУ включили в состав два новых катера - "Ірпінь" и "Рені". Их ранее передала Эстония. ФОТОРЕПОРТАЖ

Патрульные катера Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые передала Эстония, в четверг, 2 мая, официально включили в состав Военно-морских сил ВСУ. Им присвоили названия "Ірпінь" и "Рені". Они будут выполнять боевые задачи, в частности - по защите гражданского судоходства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Отмечается, что на катерах подняли флаги Военно-морских сил Украины.

"Катерам Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые Украине в этом году в отличном состоянии, почти новыми, передали ВМС Эстонии, приказом Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были присвоены имена в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого к Эстонской Республике является ближайшим", - говорится в сообщении.

В церемонии, под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, кроме военных моряков, приняла участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска.







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Эти катера будут выполнять боевые задачи, в том числе, по защите гражданского судоходства.

"Получив от командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы Военно-Морские Флаги Вооруженных Сил Украины, командиры катеров торжественно подняли их на флагштоках катеров "Ірпінь" и "Рені". По завершении церемонии гости имели возможность, во время перехода морем, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины", - добавили в пресс-службе ВМС ВСУ.

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