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ВМС ВСУ включили в состав два новых катера - "Ірпінь" и "Рені". Их ранее передала Эстония. ФОТОРЕПОРТАЖ

Патрульные катера Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые передала Эстония, в четверг, 2 мая, официально включили в состав Военно-морских сил ВСУ. Им присвоили названия "Ірпінь" и "Рені". Они будут выполнять боевые задачи, в частности - по защите гражданского судоходства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВМС ВСУ.

Отмечается, что на катерах подняли флаги Военно-морских сил Украины.

"Катерам Р01 "Roland" и Р02 "Risto", которые Украине в этом году в отличном состоянии, почти новыми, передали ВМС Эстонии, приказом Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были присвоены имена в честь Города-Героя Ирпень и города Рени, порт которого к Эстонской Республике является ближайшим", - говорится в сообщении.

В церемонии, под руководством командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы, кроме военных моряков, приняла участие делегация от Эстонской Республики во главе с командующим ВМС Эстонии коммодором Юри Саска.

Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ

Также смотрите: Эстония передала Украине два патрульных катера. ФОТО

Эти катера будут выполнять боевые задачи, в том числе, по защите гражданского судоходства.

"Получив от командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы Военно-Морские Флаги Вооруженных Сил Украины, командиры катеров торжественно подняли их на флагштоках катеров "Ірпінь" и "Рені". По завершении церемонии гости имели возможность, во время перехода морем, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины", - добавили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война против России в море имеет две цели: не дать напасть флоту РФ и обеспечить доступ кораблей к украинским портам, - командующий ВМС Неижпапа

Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ
Катери від Естонії "Ірпінь" та "Рені" включили до складу ВМС ЗСУ

Автор: 

ВМС (1466) Эстония (1420) Неижпапа Алексей (79)


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ДЯКУЮ ВАМ, наші друзі і брати з Естонії!
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02.05.2024 14:22 Ответить
Дякуємо, друзі.
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02.05.2024 15:03 Ответить
Дякуємо ! Супер назва насправді
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02.05.2024 16:42 Ответить
 
 