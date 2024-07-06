УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10499 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
11 903 21

Ліквідація російських піхотинців за допомогою скиду однієї гранати. ВIДЕО

Оператори 205-го батальйону ТРО ліквідували двох російських піхотинців за допомогою однієї гранати Ф-1. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.

Дивіться: Окупант зняв штани та почав відбиватися ними від дрона-камікадзе. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) ліквідація (4081)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
06.07.2024 16:34 Відповісти
+7
Такими темпами на Київ за 3 дня не встигнуть.
показати весь коментар
06.07.2024 16:19 Відповісти
+5
ці взагалі з низькою собівартістю.
показати весь коментар
06.07.2024 16:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такими темпами на Київ за 3 дня не встигнуть.
показати весь коментар
06.07.2024 16:19 Відповісти
ці взагалі з низькою собівартістю.
показати весь коментар
06.07.2024 16:23 Відповісти
А чи ліквідував? Диму багато, пилюки також, а що за ними - хз? І взагалі, якісь ті кацапи дуже втомлені: чи то після тяжкого бою, чи поранені, чи так розморило на жарі, чи переїблись в кущах. Нє, якщо ліквідувались, то чудово, я ж не проти, але не достеменно...
показати весь коментар
06.07.2024 16:32 Відповісти
Теж в цьому не впевнений, від слова зовсім. Вони іноді такі везучі трапляються шо піпець! В нас якось на одного близько 10 Ф1 витратили, і начебто поряд взриваються, но його якось минає. Цілий день за ним бігали по острову, в якійсь момент він заібався то рукою махав дрону, то сів та почав курити..... Навіть якщо в нього не потрапляли осколки, то полюбасу контузило. У кінці кінців заібашили, то то було фієрично!!!!
показати весь коментар
06.07.2024 16:50 Відповісти
Чіпляй американки, побачиш інший результат. У Ф-1 осколків мало, буває два великих і все. А краще AR383 40mm гранату до МК чи РДС. Й буде тобі щастя...
показати весь коментар
06.07.2024 17:01 Відповісти
То й їжаку зрозуміло що західні краще. Але до нас американки не доходили (як і 40мм гранати) Точніше було, але в мінімальній кількості. А ось американські міни дають, але їх доводиться економити для важливих завдань і за призначення (з міномету) і використовувати здебільшого радянські
показати весь коментар
06.07.2024 17:14 Відповісти
Ти думає тільки у вас так?! Купляєш дві бутилки віскаря йдеш до ваших такелажніків й все вони відразу знаходять. Я своїм оружейникам то ак-12, то ще якусь ***** притараню. Й все відразу знаходять й сербські воги, й фугасго-осколочні гранати, але кумулятивні... все що потрібно.
показати весь коментар
06.07.2024 17:36 Відповісти
Ні, реально на рівні БАТу не має. Я гадаю, що не відкрию великої таємниці якщо скажу, що забезпечення розподіляється нерівномірно. Наприклад бригади (що раніше були ТРО) взагалі забезпечуються по залишковому принципу, хоча зараз вони виконують ті самі задачі, що й інші підрозділи, і також на передку.....
показати весь коментар
06.07.2024 17:46 Відповісти
Повір так не буває повір, спочатку я був також таким наївним. Система просто *******, ти їм спочатку щось цікаве цим додікам занеси й все вони находять. Воги й гранати просто завжди є.
показати весь коментар
06.07.2024 19:06 Відповісти
Ну і ти повір, що я знаю про що кажу, коли кажу що голяк по "американським вкусняшкам" на рівні бату (просто не можу все тут казати). А усіляки ВОГи є, тільки їх для скидів вже не використовують - епоха вогів минула
показати весь коментар
07.07.2024 04:15 Відповісти
Ну я вже у іншій в/ч й тут така сама ***** була нічого немає. Тільки заніс щось все з'явилося. Це ж ****** тиловики. Потрібно було ствол до АГС, чи машинка Ракова без проблем. Я в житті не повірю що немає в такелажніків 40-мм гранат, що у вас в баті немає MK19, RDS40? Я тільки на Херсонському напрямі не був за там не знаю. Ти дуже сильно помиляєшся за воги це дуже серйозна штука рекомендую болгарські або що краще сербські. Українські не бери лайно повне можуть самовзвестися, таке ж лайно, як наше СпГ, чи міномет Молот. Взяв два газових ключа й прям на місці ******. Ці мелкі їх осколки це просто піздец, рекомендую...
показати весь коментар
07.07.2024 14:30 Відповісти
" в житті не повірю що немає в такелажніків 40-мм гранат, що у вас в баті немає MK19, RDS40?"

НЕ-МААА-Є! Мені доступна деяка інфа, так що знаю про що кажу. ССОшникі коли заходять, так вони заряджені по повній: і все в них є, і нормальної якості....і дрони в них долітають та спрацьвують і снаряди нормальні та долітають куди треба.... Зайшли, ******* чьотко пару жирних цілей - пішли.... Навіть погранці оснащені краще за нас (хоча це по суті не бойові підрозділи) - теж заходять в нашу зону відповідальності, працюють і навіть не думають нас про це сповіщати
показати весь коментар
09.07.2024 08:16 Відповісти
***, ну якусь ***** ти пишеш. ЗСУ чи НГУ по бк однаково забезпечені. Я не був лише на Херсонському напрямку тому що там незнаю. Що у вас у баті немає АГС-17, МК-19, RDS40?!!!! Такого просто не буває!!!!! Я перепрошую, що Ви просто якісь бомжі з автоматами чи трошніки в яких нічого немає. Ну точно не київські чи донецькі ці заряджені. Ну чим наприклад Омега чи інші ССО краще заряджені. Ну є в них штатний ночнік і теплак, ну так купи собі бабки ж получаємо. Ну ходять вони з арками ( вещь согласен) або юарками ( перші взагалі дерьмо). Ну в мене тоже є трофейна АР15, так і що з того всеодно як правило стріляємо по-сомалійські калаш з цим прекрасно справляється. В гасіку чи мкшці таке саме бк в ССО було що й в мене біля Роботино. Навіть на гасіка в мене сербські воги були, а в них наше лайно. Так що такого не буває, якщо ти не просив ескалібур. Але сам я маю перевестися в ССо й то лише тому що там оклад більший 49, а не так як в мене 25
показати весь коментар
10.07.2024 23:39 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2024 16:34 Відповісти
в колодєц нагаділ сам іван полусвінов, по давнєй руской традіциі. накідал шприцов, мусора і насрал туда, потом убєгая от ВСУ упал і смертєльно ранился о говно, котороє прєдусмотрітєльно туда вкінул пєрєд етім.
показати весь коментар
06.07.2024 17:07 Відповісти
показати весь коментар
06.07.2024 17:07 Відповісти
Просто Ромео та Джульєтта.
показати весь коментар
06.07.2024 16:59 Відповісти
від ф-1 навіть з такої відстані можна вціліти і не отримати навіть поранень. дививсь багато відосів з такими експерементами.
показати весь коментар
06.07.2024 17:09 Відповісти
Граната попала возле дороги. П**** ниже края дороги и даже неранен.
показати весь коментар
06.07.2024 17:45 Відповісти
Граната відскочила в більш правильне місце.
показати весь коментар
06.07.2024 18:44 Відповісти
 
 