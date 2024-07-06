Ліквідація російських піхотинців за допомогою скиду однієї гранати. ВIДЕО
Оператори 205-го батальйону ТРО ліквідували двох російських піхотинців за допомогою однієї гранати Ф-1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+11 Валерий К #448385
показати весь коментар06.07.2024 16:34 Відповісти Посилання
+7 Александр Иванов #442761
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+5 Urs
показати весь коментар06.07.2024 16:23 Відповісти Посилання
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НЕ-МААА-Є! Мені доступна деяка інфа, так що знаю про що кажу. ССОшникі коли заходять, так вони заряджені по повній: і все в них є, і нормальної якості....і дрони в них долітають та спрацьвують і снаряди нормальні та долітають куди треба.... Зайшли, ******* чьотко пару жирних цілей - пішли.... Навіть погранці оснащені краще за нас (хоча це по суті не бойові підрозділи) - теж заходять в нашу зону відповідальності, працюють і навіть не думають нас про це сповіщати