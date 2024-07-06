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Окупант зняв штани та почав відбиватися ними від дрона-камікадзе. ВIДЕО

На Харківщині російський загарбник з якихось причин зняв штани і почав відбиватися ними від українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади таки ліквідували окупанта.

Також дивіться: Колумбійський піхотинець знищив кількох росіян та загинув за Україну під Харковом. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (4081) 92 окрема штурмова бригада (256)


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Топ коментарі
+28
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06.07.2024 14:34 Відповісти
+23
Думав налякати дрона голою дупою, але ні.
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06.07.2024 14:18 Відповісти
+10
Як побачив дрон, то купу РЕБу туди наклав.
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06.07.2024 14:34 Відповісти
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Думав налякати дрона голою дупою, але ні.
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06.07.2024 14:18 Відповісти
"ГОЛЬ на видумкі хітра".
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06.07.2024 15:05 Відповісти
Это та самая вторая армия в мире, или я что-то перепутал?😎
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06.07.2024 16:27 Відповісти
Щойно подумалось: а якщо цьому убогому прочитали переклад байки Глазового про мокрі штани, котрими тре' лупцювати вовка по морді?
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07.07.2024 01:10 Відповісти
Тема яєць не розкрита
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06.07.2024 14:20 Відповісти
Яких,яєць???
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06.07.2024 23:28 Відповісти

Гляньте під іншим кутом - зате розкрито тему мальчіка в трусіках!
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07.07.2024 01:03 Відповісти
Ні. То що робити? Чекати доки ЗСУ запустять ракету по воронєжу, а тим часом писати про глобальне потепління?
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06.07.2024 14:30 Відповісти
Ну то радійте 🤷
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06.07.2024 14:44 Відповісти
Ну, то плач, ридай на обісраними штанами кацапа.
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06.07.2024 14:49 Відповісти
"Правильно: нужно сидеть с хмурой рожей, озабочиваться 24/7, жрать антидепрессанты и обсасывать исключительно плохие новости. Любая хорошая новость, любая шутка про врага - это телемарафонство. Даже если завтра россиянцев отбросят до границ 1991-го года, Генштабу желательно скрыть это от общества, чтобы никто не подумал, что в Генштабе сидят телемарафонцы.

ГРАЖДАНЕ, ПРОШУ СОХРАНЯТЬ ПАНИКУ. НИКАКОГО СПОКОЙСТВИЯ."
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06.07.2024 14:30 Відповісти
Якби "назавжди", то ти б не розкидав би в коментах власні обісрані кальсони.
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06.07.2024 14:52 Відповісти
У нас теж могли б бути ракети, якби не трагічний 2019й рік.
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06.07.2024 14:31 Відповісти
Тебе б в числі перших потрібно було б замінити на когось корисного.
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06.07.2024 14:53 Відповісти
Чим теперішня влада краща за попередню?
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06.07.2024 15:47 Відповісти
я ж написав - "я не кажу що теперішня влада чимось краще можливо і гірша"
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06.07.2024 15:57 Відповісти
А чим гірша?
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06.07.2024 16:13 Відповісти
Хто б казав сєрГєй 😀
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06.07.2024 15:48 Відповісти
посіпака Зеленої шмарклі боневтіка оманського, ти як, шашликів вже наївся? Наржався, хуже не стало ??
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06.07.2024 16:28 Відповісти
найзеленіший ватан, тебе при Пороху по тупій макірті бімбою довбануло, что при шашличніку ?: )) я за кордоном вже 17 років, бо не живу з зебілами та чівокунями, що обирають двічи несудимого зека та чотирижди ухилянта ))
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06.07.2024 21:50 Відповісти
Умереть в неглиже -это его выбор.У нас свободная страна.
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06.07.2024 14:22 Відповісти
Ну так штани ті недарма ж називаються тактичними!
Рузьге смєкаліст, тактіку барьби с дронамі панімаєт!
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06.07.2024 14:22 Відповісти
То гімна стерка
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06.07.2024 23:41 Відповісти
Може він дрочнути хтів на дрон?
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06.07.2024 14:25 Відповісти
то галіфе. яке він знатно обісрав, побачивши дрон.
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06.07.2024 14:26 Відповісти
Не допомогло, бо треба було робити це обіцяними штанами, а не обісраними. Порушив правила ППО.
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06.07.2024 14:31 Відповісти
Перешліть це відео Путіну, а то він нам якісь ультиматуми ставить. Оце цим він нас хоче налякати?
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06.07.2024 14:33 Відповісти
Путлеру по телеку скажут, что это был украинец.
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06.07.2024 15:44 Відповісти
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06.07.2024 14:34 Відповісти
Як побачив дрон, то купу РЕБу туди наклав.
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06.07.2024 14:34 Відповісти
Так путін демілітарізує Україну... Орбан, вези х..лу нові штани...
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06.07.2024 14:41 Відповісти
Пів метра схибив , так би розмазало цю істоту на шнурки
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06.07.2024 14:55 Відповісти
У штанах вже було РЕБ, чи не зміг?
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06.07.2024 15:00 Відповісти
А хтось матюкався тут - коли я перефразував Остапа Вишню з його "мисливською баєчкою" про відлякування вовків мокрими штаньми Пройшло не більше півроку - і кацап відтворив цей анекдот насправді!
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06.07.2024 15:22 Відповісти
обісравсі
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06.07.2024 15:30 Відповісти
Та иому вже пох шо з штанами шо без штанів
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06.07.2024 15:34 Відповісти
Кацапи - раби дегенерати, нормальні люди вже б скинули владу війскових злочинців ***** а не їхали подихати у безглуздій війні..... навіть протестів проти війни немає- покірне стадо.
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06.07.2024 15:36 Відповісти
Ексбіціаніст без штанів, плаща в нього не було, в тому його невдача
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06.07.2024 15:40 Відповісти
Оружие прое..ал, в штаны наложил, своим дерьмом от дрона отбивася... Фуле, вторая армия мира в странах третьтего мира, где кремлеской лошади бусы надевают и вот-вот при следующем визите куриную кость в ноздри проденут.
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06.07.2024 15:52 Відповісти
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06.07.2024 16:01 Відповісти
Справжній полусвин😄
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06.07.2024 16:54 Відповісти
Роботизированные ноги от робота Фёдора сами идут в Донецк.
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06.07.2024 22:31 Відповісти
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06.07.2024 21:45 Відповісти
За 17 "знищених" хаймарсів такого "крутого" чувака треба ховати на красной площаді у крємльовской стєни...
Якось більше віриться у те, що такий "термінатор" водинці, одноосібно виграв війну з марсіанами. Але ж кацапський піпл, мабуть, хаває?..
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07.07.2024 10:20 Відповісти
Загинув від власного лайна с трусів кинутих на лопаті дрону.
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06.07.2024 16:29 Відповісти
Москаль москалем, а Глазового, мабуть, читав.

"Перед дроном сядь, роззуйся,
і штани зніми,
І лупцюй по морді дрона
мокрими штаньми.
Дрон штанів боїться мокрих
більше ніж вогню,
Це кажу я щиру правду,
не якусь брехню."
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06.07.2024 18:27 Відповісти
ще один "мальчік в трусіках"
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06.07.2024 18:28 Відповісти
Рукцій вітязь, лежашій в пилі

При дороге, раскінувши рукі.

Знай, тебя замочілі ха..ли,
А Джо Байден стащіл твоі брюкі.
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06.07.2024 19:16 Відповісти
Ще по маяковскому :

Я достаю из широких штанін
Дублікатом безценного груза
Читайте , завидуйте ,
Я - гражданин советського союза
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06.07.2024 22:41 Відповісти
Ой, я лусну! (с)
Мабуть, той ваня вирішив, що одним лише запахом відіб'є у дрона охоту жити...
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06.07.2024 19:31 Відповісти
Та дрон для того й народився
Щоб кацапчик зажмурився
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06.07.2024 23:43 Відповісти
А "зенітку" чого не ... включив ?
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06.07.2024 20:31 Відповісти
А зенітна це повернутись задом і стрельнути в позі зю????
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07.07.2024 21:57 Відповісти
Якщо у нього нічим відбиватись від дрона, чого він пішов на війну ?
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06.07.2024 22:32 Відповісти
Хотелось хохлов пострелять и на водку заработать.
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07.07.2024 03:25 Відповісти
Така у кацапні інструкція боротьби з нашими дронами.
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07.07.2024 10:21 Відповісти
Поц кажись подумал что это летающий вибратор, обрадовался, снял штаны (джигитов похоже поблизости не видно), но смертельно ошибся
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07.07.2024 12:18 Відповісти
 
 