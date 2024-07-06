Окупант зняв штани та почав відбиватися ними від дрона-камікадзе. ВIДЕО
На Харківщині російський загарбник з якихось причин зняв штани і почав відбиватися ними від українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 1-го штурмового батальйону 92-ої окремої штурмової бригади таки ліквідували окупанта.
Топ коментарі
+28 YU ST
показати весь коментар06.07.2024 14:34 Відповісти Посилання
+23 Деніс Войцеховський
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+10 CrossFirenko
показати весь коментар06.07.2024 14:34 Відповісти Посилання
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Гляньте під іншим кутом - зате розкрито тему мальчіка в трусіках!
ГРАЖДАНЕ, ПРОШУ СОХРАНЯТЬ ПАНИКУ. НИКАКОГО СПОКОЙСТВИЯ."
Рузьге смєкаліст, тактіку барьби с дронамі панімаєт!
Якось більше віриться у те, що такий "термінатор" водинці, одноосібно виграв війну з марсіанами. Але ж кацапський піпл, мабуть, хаває?..
"Перед дроном сядь, роззуйся,
і штани зніми,
І лупцюй по морді дрона
мокрими штаньми.
Дрон штанів боїться мокрих
більше ніж вогню,
Це кажу я щиру правду,
не якусь брехню."
При дороге, раскінувши рукі.
Знай, тебя замочілі ха..ли,
А Джо Байден стащіл твоі брюкі.
Я достаю из широких штанін
Дублікатом безценного груза
Читайте , завидуйте ,
Я - гражданин советського союза
Мабуть, той ваня вирішив, що одним лише запахом відіб'є у дрона охоту жити...
Щоб кацапчик зажмурився