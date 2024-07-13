УКР
7 584 17

Знищення ворожої ТОС-1А "Солнцепек" бійцями 43 ОМБр. ВIДЕО

Воїни 43-ої окремої механізованої бригади знищили ворожу ТОС-1А "Солнецепек".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

+8
Божечки, як же шкода НАШУ землю та тваринок на ній(((
Якіконченіцапи
13.07.2024 13:34 Відповісти
+8
Вся кацапська мразота повинна здохнути на нашій землі 🤬
13.07.2024 13:42 Відповісти
+6
Ты или тупой или зрадофил! Отнозначно видно попадание и беспорядочный разлет снарядов!
13.07.2024 13:42 Відповісти
Куда ракеты полетели вот вопрос? Термобарическая ****** весьма увесистая, потому и не далеко, км 5 летит . Если это разлет от детонации то прекрасно щитай в спину своим оркам (по переднему краю)...
Если штатно пошли ракеты то плохо...
13.07.2024 13:31 Відповісти
Ціль знищено, крапка 🙁
13.07.2024 13:45 Відповісти
Стреляет в разные стороны
13.07.2024 14:04 Відповісти
Не слабо, як виявляєтья, "знищений" "Солнцепек" вміє стріляти...
13.07.2024 14:26 Відповісти
То агонія
13.07.2024 15:05 Відповісти
Дрон - 16F?
13.07.2024 18:12 Відповісти
Поганий з салнцепьока ПЄВЄО - дрончик втік!
13.07.2024 23:20 Відповісти
 
 