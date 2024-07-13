Знищення ворожої ТОС-1А "Солнцепек" бійцями 43 ОМБр. ВIДЕО
Воїни 43-ої окремої механізованої бригади знищили ворожу ТОС-1А "Солнецепек".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Если штатно пошли ракеты то плохо...
Якіконченіцапи