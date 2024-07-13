Українські захисники зупинили ворожий наступ на Харківщину і знищили колону техніки окупантів. ВIДЕО
Пілоти БПЛА з підрозділу "Гострі картузи" зупинили ворожий наступ на Харківщину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на дорозі уздовж прикордонної вишки на сотні метрів розтягнулася колона спалених ворожих машин: лишився тільки триколор.
Солдат на все готов.
И пыль, как из ковров,
Мы выбиваем из дорог.
И не остановиться,
И не сменить ноги,
Сияют наши лица,
Сверкают сапоги.
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
На «первый-второй»
рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый, шаг вперед - и в рай!
Первый-второй!
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй!
Первый-второй!
Первый-второй!
А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать - с нами тот,
Кто все за нас решит.
Веселые - не хмурые -
Вернемся по домам -
Невесты белокурые
Наградой будут нам.
Все впереди. А ныне
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
На «первый-второй»
рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый, шаг вперед - и в рай!
Первый-второй!
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй!
Первый-второй!
Первый-второй!
И все-то мы умеем,
Нам трусость не с руки.
И только не тускнеют
Солдатские штыки.
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
И все-то мы умеем,
Нам трусость не с руки.
Лишь только б не тускнели
Солдатские штыки!
По черепам и трупам, за метром - метр,
Идут по Украине солдаты группы «Центр»…
"Траву кушаем - Век на щавеле, Скисли душами, Опрыщавели. Да ещё вином Много тешились - Разоряли дом, Дрались, вешались"
стояв нерухомо
побачив жінку
на узбіччі шосе
із обличчям що знав як своє
у вікні відбивалось
до поворотного скла дійшла
нахилилась повільно
страху тиск паралізував мене
в моїй тіні
каже "сину, що ти робиш тут?
страх за тебе переверта у труні"
відповів "мамо, на цій долині багачів
продамся я"
каже "сину, то є до пекла шлях"
в твоїй подорожі де все дико
із пустелі до де води сплять
від шосе в пекло відхилився шлях
і заклинив кредит всі сфери
що тут вдієш дії сплять
то все лиш клаптики паперу
що від тебе відлетять
глянь мій світе дивися
що тут приходить
вивчи швидко цей урок
хто б не вмовляв
то не жодна угору дорога
о ні то є той шлях
то є той шлях
то є до пекла
шлях
Тай Висоцький хріново знав історію другої світової. Наступ в Україні лежав на групі армій "Південь". Группа армій "Центр" тільки в вересні 1941 року брала участь у оточенні РККА під Києвом
Затем приходит и спрашивает меня: «Какая из групп немецких армий воевала на Украине?» […] И я ему ответил, что в основном там действовала группа немецких армий «Юг», но участвовала и группа «Центр» […] Володя выслушал, кивнул и снова ушел, а мы, совершенно не придав этому значения, продолжали разговор. Потом он вернулся и с ходу спел эту песню.
Уже потом я Володю спросил, почему, дескать, ты взял в песню все-таки «Центр»? Ведь в основном шла все же группа «Юг»? А он отвечает: «Ты пойми, «центр» - слово намного лучше. Это - как затвор щелкает!»
Акимов Б., Москва, 1988
кожні 2,5 м² української землі коштують загарбникам одного тіла.
2022 року російські війська захопили 63,9 тис. км² території України. При цьому вони втрачали, в середньому, одного окупанта на 687 м² української землі.2023 року росіяни захопили 683 км², але втрачали одне тіло вже кожні 2,5 м² української землі. "Тобто порівняно з 2022 роком кількість втрат на м² української землі у росіян зросла у 275 разів, а темп захоплення самих територій сповільнився в 93 рази!" -Якщо ж підрахувати втрати та захоплені території станом на 1 червня 2024 року, росіяни захопили 752 км² українських земель і втратили одного окупанта на кожні 4 м².
А з ворогів жодна падлюка не поставило собі питання "якого х%я ми робимо на цій землі??"