12 274 24

Українські захисники зупинили ворожий наступ на Харківщину і знищили колону техніки окупантів. ВIДЕО

Пілоти БПЛА з підрозділу "Гострі картузи" зупинили ворожий наступ на Харківщину. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на дорозі уздовж прикордонної вишки на сотні метрів розтягнулася колона спалених ворожих машин: лишився тільки триколор.

Також дивіться: Артилеристи вогнем накрили місце розташування російських загарбників. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) Харківщина (6054)
Топ коментарі
+13
Землиці української їм захотілось ...
13.07.2024 17:34 Відповісти
+13
Гарно спалили. Молодці хлопці! 👍

А з ворогів жодна падлюка не поставило собі питання "якого х%я ми робимо на цій землі??"
13.07.2024 17:48 Відповісти
+10
The Ac/DC comes to mind all of the sudden - "I'm on the highway to hell" 😁
13.07.2024 17:17 Відповісти
The road to hell.
13.07.2024 17:14 Відповісти
The Ac/DC comes to mind all of the sudden - "I'm on the highway to hell" 😁
13.07.2024 17:17 Відповісти
Солдат всегда здоров,
Солдат на все готов.
И пыль, как из ковров,
Мы выбиваем из дорог.
И не остановиться,
И не сменить ноги,
Сияют наши лица,
Сверкают сапоги.
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».

На «первый-второй»
рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый, шаг вперед - и в рай!
Первый-второй!
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй!
Первый-второй!
Первый-второй!

А перед нами все цветет,
За нами все горит.
Не надо думать - с нами тот,
Кто все за нас решит.
Веселые - не хмурые -
Вернемся по домам -
Невесты белокурые
Наградой будут нам.
Все впереди. А ныне
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».

На «первый-второй»
рассчитайсь!
Первый-второй!
Первый, шаг вперед - и в рай!
Первый-второй!
А каждый второй - тоже герой -
В рай попадет вслед за тобой.
Первый-второй!
Первый-второй!
Первый-второй!

И все-то мы умеем,
Нам трусость не с руки.
И только не тускнеют
Солдатские штыки.
По выжженной равнине
За метром метр
Идут по Украине
Солдаты группы «Центр».
13.07.2024 17:27 Відповісти
В изначальной версии текста был куплет, от которого https://song-story.ru/v-kholoda-vysotskiy/ Высоцкий позже отказался:

И все-то мы умеем,
Нам трусость не с руки.
Лишь только б не тускнели
Солдатские штыки!
По черепам и трупам, за метром - метр,
Идут по Украине солдаты группы «Центр»…
13.07.2024 17:29 Відповісти
Щодо Висоцького: я практично певен, що він би підтримав кацапську агресію. Ще і заспівав би про хахлів, що захотіли незалежності. Він був такий рускій що аж рипів.
13.07.2024 18:58 Відповісти
Висоцький би ніколи не підтримав би кацапську агресію. Всі, хто його знає, всі, хто з ним дружив, проти хуьла і його СВО
13.07.2024 19:44 Відповісти
Він імперцем ні разу не був і чудово розумів все. Тим більш, що єврей, а не росіянин

"Траву кушаем - Век на щавеле, Скисли душами, Опрыщавели. Да ещё вином Много тешились - Разоряли дом, Дрались, вешались"
13.07.2024 20:31 Відповісти
Назвіть хоч один його 'твір', де було б хоч щось про Україну. Там усі рускіє.
13.07.2024 20:39 Відповісти
Назовіть хоч один твір, проти України
13.07.2024 21:32 Відповісти
Висоцький тут ні до чого. оце більше підходить:

стояв нерухомо

побачив жінку

на узбіччі шосе

із обличчям що знав як своє

у вікні відбивалось

до поворотного скла дійшла

нахилилась повільно

страху тиск паралізував мене

в моїй тіні



каже "сину, що ти робиш тут?

страх за тебе переверта у труні"

відповів "мамо, на цій долині багачів

продамся я"

каже "сину, то є до пекла шлях"



в твоїй подорожі де все дико

із пустелі до де води сплять

від шосе в пекло відхилився шлях

і заклинив кредит всі сфери

що тут вдієш дії сплять

то все лиш клаптики паперу

що від тебе відлетять

глянь мій світе дивися

що тут приходить

вивчи швидко цей урок

хто б не вмовляв

то не жодна угору дорога

о ні то є той шлях

то є той шлях

то є до пекла

шлях
13.07.2024 18:19 Відповісти
Слова пісні Висоцького дуже точно відповідають російським окупантам, які нічим не відрізняються від окупантів німецьких.
13.07.2024 18:26 Відповісти
Казламордиє гірші за німецьких бо не вчаться, повторюють їхні помилки.
13.07.2024 18:35 Відповісти
Німці (не есесівці, а роботяги і бауери з окупаційних гарнізонів) не грабували і не знущались з українців. В деяких селах, наприклад, на чернігівщині, працювали школи, причому українською мовою.
13.07.2024 20:43 Відповісти
єдиний випадок, коли німці використовували м'ясні атаки був Царіцин в серпні-листопаді 1942 року.
Тай Висоцький хріново знав історію другої світової. Наступ в Україні лежав на групі армій "Південь". Группа армій "Центр" тільки в вересні 1941 року брала участь у оточенні РККА під Києвом
13.07.2024 18:55 Відповісти
«Солдаты группы "Центр"» он написал весной. Это было на квартире у Левы Кочаряна, в выходной день. Мы сидели, болтали о чем-то, а Володя, занятый какими-то своими мыслями, активности в разговоре не проявлял. Потом взял гитару, ушел в другую комнату и какое-то время не появлялся.

Затем приходит и спрашивает меня: «Какая из групп немецких армий воевала на Украине?» […] И я ему ответил, что в основном там действовала группа немецких армий «Юг», но участвовала и группа «Центр» […] Володя выслушал, кивнул и снова ушел, а мы, совершенно не придав этому значения, продолжали разговор. Потом он вернулся и с ходу спел эту песню.

Уже потом я Володю спросил, почему, дескать, ты взял в песню все-таки «Центр»? Ведь в основном шла все же группа «Юг»? А он отвечает: «Ты пойми, «центр» - слово намного лучше. Это - как затвор щелкает!»

Акимов Б., Москва, 1988
13.07.2024 19:47 Відповісти
Землиці української їм захотілось ...
13.07.2024 17:34 Відповісти
за останній рік

кожні 2,5 м² української землі коштують загарбникам одного тіла.

2022 року російські війська захопили 63,9 тис. км² території України. При цьому вони втрачали, в середньому, одного окупанта на 687 м² української землі.2023 року росіяни захопили 683 км², але втрачали одне тіло вже кожні 2,5 м² української землі. "Тобто порівняно з 2022 роком кількість втрат на м² української землі у росіян зросла у 275 разів, а темп захоплення самих територій сповільнився в 93 рази!" -Якщо ж підрахувати втрати та захоплені території станом на 1 червня 2024 року, росіяни захопили 752 км² українських земель і втратили одного окупанта на кожні 4 м².
14.07.2024 10:03 Відповісти
Х* й ...їм
13.07.2024 17:48 Відповісти
Гарно спалили. Молодці хлопці! 👍

А з ворогів жодна падлюка не поставило собі питання "якого х%я ми робимо на цій землі??"
13.07.2024 17:48 Відповісти
Гарна робота
13.07.2024 18:00 Відповісти
СМЕРТЬ рашиZZдам. Слава ВСУ!!!!!
13.07.2024 18:04 Відповісти
Прапор - на трофей.... Навіщо дрон витрачати на ганчірку!
13.07.2024 19:11 Відповісти
Флаг на территории Украины среди разбитой техники, и убитых кацапов, как символ неизбежности смерти оккупнтов на чужой земле.
13.07.2024 23:17 Відповісти
Так што, квартир в Харькове не дадут?!
14.07.2024 00:49 Відповісти
 
 