Артилеристи вогнем накрили місце розташування російських загарбників. ВIДЕО
Артилеристи 115-ої окремої механізованої бригади найточнішим вогнем накрили місце розташування російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.
Они гады сеют пропаганду ху#ловскую, но есть и побочка - органы могут незнать реальное состояние дел и настроение масс, все для отчета, по полочкам и для галочки
..і там, наче, ще одна кацапська тушка синхронно стрибнула..