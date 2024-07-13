УКР
Артилеристи вогнем накрили місце розташування російських загарбників. ВIДЕО

Артилеристи 115-ої окремої механізованої бригади найточнішим вогнем накрили місце розташування російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах.

+9
13.07.2024 16:38
+7

..і там, наче, ще одна кацапська тушка синхронно стрибнула..
13.07.2024 16:58
+6
свиня і русішшвайне - це різні речі.
13.07.2024 16:37
Шось гарне прилетіло - без привички - на ногах хер встоіш
13.07.2024 16:35
Окупант шукав кільце парашута ? Десантник...був...
13.07.2024 16:35
свиня і русішшвайне - це різні речі.
13.07.2024 16:37
13.07.2024 16:38
13.07.2024 16:42
Ерунда!! На всех платформах боты оперативно лепят такие коменты, их даже вычислять не сложно по тупой стилистике. И на ютубе воббше их везде полно!!!
Они гады сеют пропаганду ху#ловскую, но есть и побочка - органы могут незнать реальное состояние дел и настроение масс, все для отчета, по полочкам и для галочки
13.07.2024 20:51

..і там, наче, ще одна кацапська тушка синхронно стрибнула..
13.07.2024 16:58
На 11 часов еще один виден, и его тень на земле..
15.07.2024 08:41
не верю в бога заповиди божи тай до биса верим только в зсу.
13.07.2024 17:11
Зещурів - у вирій ,так само. відправляти.
13.07.2024 18:41
"Оккупант вирiшив втекти в космос" (С) Не получилось? Почему? Скафандр не надел (предположение)
14.07.2024 06:08
 
 