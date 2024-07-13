УКР
Воїни 3 ОШБр вщент знищили ворожий СП за допомогою сучасного дрона-гексакоптера на Харківщині. ВIДЕО

Бійці 3-ої окремої штурмової бригади вщент знищили спостережний пункт окупантів на Харківщині за допомогою сучасного дрона-гексакоптера.

Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед найсвіжіших уражень також чергова самохідна арта "Нона-С" і міномет. Влучили й у польовий склад БК, багі і декілька російських вантажівок на ЛБЗ", - додали бійці.

Харківщина знищення 3 Окрема штурмова бригада
Респект бійцям 3-ої окремої штурмової!
13.07.2024 15:37 Відповісти
б/ч до трьох кілограмів
13.07.2024 15:49 Відповісти
Це на жірну ціль!
13.07.2024 22:35 Відповісти
ну так. Бо він без бойової частини коштує близько 40 тисяч гривень.
13.07.2024 22:48 Відповісти
Дуже " не кисло"!!! Тоді там і напхано всього, і мєх-вод топовий!
13.07.2024 23:23 Відповісти
ну як напхано... просто рама інша\більша, акум більш потужний і ємний, бо дрон несе б\ч у три кіла, двигунів на два більше, ну може ще є варіація по частотам. Ось і набігає більше десь на 400 баксів.
13.07.2024 23:45 Відповісти
Може електроніка якась більш електронна) Но вещь)))
14.07.2024 00:41 Відповісти
не виключаю на цьому дивайсі наявність плаваючих частот керування або\і функції автоматичного донаведення.
14.07.2024 07:57 Відповісти
Бажано б... Надія є)
14.07.2024 13:52 Відповісти
Смачного ІІІ-я!) Ви, як завжди, красені!!!
13.07.2024 22:37 Відповісти
 
 