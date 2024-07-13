Воїни 3 ОШБр вщент знищили ворожий СП за допомогою сучасного дрона-гексакоптера на Харківщині. ВIДЕО
Бійці 3-ої окремої штурмової бригади вщент знищили спостережний пункт окупантів на Харківщині за допомогою сучасного дрона-гексакоптера.
Відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади, інформує Цензор.НЕТ.
"Серед найсвіжіших уражень також чергова самохідна арта "Нона-С" і міномет. Влучили й у польовий склад БК, багі і декілька російських вантажівок на ЛБЗ", - додали бійці.
Топ коментарі
+12 Zynoviy Zenon #590764
показати весь коментар13.07.2024 15:37 Відповісти Посилання
+10 Urs
показати весь коментар13.07.2024 15:49 Відповісти Посилання
+3 Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.07.2024 22:37 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Zynoviy Zenon #590764
показати весь коментар13.07.2024 15:37 Відповісти Мені подобається 12 Посилання
Urs
показати весь коментар13.07.2024 15:49 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.07.2024 22:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар13.07.2024 22:48 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.07.2024 23:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар13.07.2024 23:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар14.07.2024 00:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Urs
показати весь коментар14.07.2024 07:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар14.07.2024 13:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владислав Сварчевський
показати весь коментар13.07.2024 22:37 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль