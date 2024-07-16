УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8884 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
10 163 17

Український FPV-дрон зафільмував обгорілі тіла окупантів та знищені ворожі гольфкари. ВIДЕО

FPV-дрон зафільмував ліквідованих російських загарбників, які намагалися штурмували на мотоциклах та гольфкарах українські позиції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир латиноамериканського загону Нацгвардії: "Тут допомагають іноземним солдатам". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) ліквідація (4146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Згоріли на роботі...
показати весь коментар
16.07.2024 23:59 Відповісти
+8
який кандідат? - такі і поранення...
показати весь коментар
17.07.2024 00:20 Відповісти
+8
моциклісти їздили в спеку без шапочок
показати весь коментар
17.07.2024 00:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Згоріли на роботі...
показати весь коментар
16.07.2024 23:59 Відповісти
моциклісти їздили в спеку без шапочок
показати весь коментар
17.07.2024 00:53 Відповісти
Ваздакка вже не той і спід фрікі не ті
показати весь коментар
17.07.2024 06:23 Відповісти
слава яйцям - не всі в Америці ранеті в правоє ухо!...
показати весь коментар
17.07.2024 00:10 Відповісти
який кандідат? - такі і поранення...
показати весь коментар
17.07.2024 00:20 Відповісти
Картіна маслом ....
показати весь коментар
17.07.2024 00:14 Відповісти
Точніше хрящами.
показати весь коментар
17.07.2024 00:15 Відповісти
Ничо, есте ещё порох в пороховницах и ездовые олени в количестве. Даёшь атакующие нарты, наш ответ этим вашим Брэдлям!
показати весь коментар
17.07.2024 06:40 Відповісти
демократи, після замаху на вухо кандідата - зупинили передвиборну кампанію....
ухо, заліплене білим пластирем, це в нас на 4 рокі...
я б те вухо перемотав через проміж ніг...
показати весь коментар
17.07.2024 00:16 Відповісти
Хрустікі
показати весь коментар
17.07.2024 06:24 Відповісти
Российская пропаганда может сколько угодно убеждать всех в "эффективности" использования мотоциклов и гольфкаров в бою. Но все это - от безысходности и недостатка нормальной техники. Как бы не пытались говорить об обратном. Бронетехника с динамической защитой выживает больше и ведет бой, а мотоатаки - это просто самоубийственные рейды, бесполезные без общей наступательной поддержки.
показати весь коментар
17.07.2024 06:39 Відповісти
думаю - сцяв пацан...
АР-15 ні з ніякого боку не снайперка..
і ти знаєш, шо через 15 хвилин ти будеш мертвим....
показати весь коментар
17.07.2024 06:40 Відповісти
я не знаю, що було в його голові і знати не хочю...
карікатурний замах - карікатурнуй результат
показати весь коментар
17.07.2024 06:48 Відповісти
стандартий магазин АР-15 в цивільному варіанті - 10 патронів.....
розгoварювайте за не довбойоба....
показати весь коментар
17.07.2024 06:57 Відповісти
Ти диви як засмагли під українським сонечком ...
показати весь коментар
17.07.2024 08:08 Відповісти
Які хрусткі хрящі...
показати весь коментар
17.07.2024 09:34 Відповісти
"Байкеры на привале". Художник - ВСУ.
показати весь коментар
17.07.2024 13:25 Відповісти
 
 