Український FPV-дрон зафільмував обгорілі тіла окупантів та знищені ворожі гольфкари. ВIДЕО
FPV-дрон зафільмував ліквідованих російських загарбників, які намагалися штурмували на мотоциклах та гольфкарах українські позиції.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у соцмережі.
Топ коментарі
+10 Нина Карпенко
показати весь коментар16.07.2024 23:59 Відповісти Посилання
+8 три - пятнадцать
показати весь коментар17.07.2024 00:20 Відповісти Посилання
+8 Алекс Мышкевич
показати весь коментар17.07.2024 00:53 Відповісти Посилання
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ухо, заліплене білим пластирем, це в нас на 4 рокі...
я б те вухо перемотав через проміж ніг...
АР-15 ні з ніякого боку не снайперка..
і ти знаєш, шо через 15 хвилин ти будеш мертвим....
карікатурний замах - карікатурнуй результат
розгoварювайте за не довбойоба....