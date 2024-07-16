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Командир латиноамериканського загону Нацгвардії: "Тут допомагають іноземним солдатам". ВIДЕО

Аргентинець Хорхе Альберто Веласко - командир загону 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія", що складається з латиноамериканців, зокрема з мешканців Колумбії та Аргентини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Хорхе Альберто Веласк пройшов чимало етапів підготовки, в тому числі на базі "Карліні" в Антарктиці та на Гаїті.

У спеціальному інтерв'ю каналу Бутусов Плюс, захисник України розповів про деталі бойових зіткнень з окупантами, та зауважив, що рекрутинг іноземних добровольців дозволить значно посилити український спротив. Тож цьому важливо приділяти максимальну увагу з боку держави і це необхідно системно нарощувати.

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Автор: 

Аргентина (131) інтерв’ю (225) Бутусов Юрій (3622) Національна гвардія (1590)


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Топ коментарі
+21
Приємно шо іноземні Воїни ,вірять в Україну ,Слава Воїнам Легіонерам !!!❤
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16.07.2024 22:53 Відповісти
+8
Скажімо так. Коли ти будуєш собі власну хату то працюєш на ній безкоштовно. Але сусіду чи комусь ще платиш за допомогу. То що тут дивного. Власний дім повинен захищати незалежно від платні.
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16.07.2024 23:31 Відповісти
+6
Якби більшість Українців також в неї вірили, то і війни б ніколи не було..
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16.07.2024 23:17 Відповісти
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Приємно шо іноземні Воїни ,вірять в Україну ,Слава Воїнам Легіонерам !!!❤
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16.07.2024 22:53 Відповісти
Якби більшість Українців також в неї вірили, то і війни б ніколи не було..
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16.07.2024 23:17 Відповісти
Якби українців в Україні була більшість.
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17.07.2024 08:16 Відповісти
Справа в тому, що іноземцям потрібно платити і їх потрібно забезпечити всім необхідним, як то амуніцією, зброєю, ************, такмедом і т.д., а своєму громадянину вистачає тицьнути громадянським обов'язком, ТЦК і величним Боневтіком.
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16.07.2024 23:16 Відповісти
Своїм не платять, за так працюють
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16.07.2024 23:19 Відповісти
Скажімо так. Коли ти будуєш собі власну хату то працюєш на ній безкоштовно. Але сусіду чи комусь ще платиш за допомогу. То що тут дивного. Власний дім повинен захищати незалежно від платні.
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16.07.2024 23:31 Відповісти
Ага! А на будові власної хати замість молотка цв'яхи забиваєш каміннням. Стоп! І навіть не цв'яхи, а риб'ячі кістки. Це ж власна хата, можна економити. Нє?
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17.07.2024 03:37 Відповісти
Чому камінням? Молотком. Але власноручно і безкоштовно.
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17.07.2024 08:08 Відповісти
Нема молотка, відмовились від нього свого часу. Абсолютно безкоштовно.
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17.07.2024 08:39 Відповісти
молоток це Вільха, Гром-2, Нептун, Коршун-2. літом 19 року цей молоток зламав (не повіриш) сам найвеличниший, луносяйвий і зовуть його -боневтік.
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17.07.2024 09:15 Відповісти
Десь там, у підрозділах нацгвардії, несуть бойову службу і оті приблуди95!! Вони ж у списках нацгвардії записані, Кадровики ж, мабуть їх бачили, не по телеку!!?
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17.07.2024 00:12 Відповісти
не здивуюсь, якщо згодом з'ясується, що 95-й квартал в НГ отримувал бойові виплати по 30 або 170 тисяч
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17.07.2024 06:54 Відповісти
Тому і морди такі знатні від"їли,як у депутатів...З такими пиками і в БМП не пролізуть...
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17.07.2024 13:37 Відповісти
Дякую амігос, хоча в більшості своєї вони тут завдяки зарплатні яка висока для Колумбії (для Аргентини) не знаю, але все одно супер що ви на боці України проти рашистів.
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17.07.2024 16:59 Відповісти
 
 