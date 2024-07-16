Командир латиноамериканського загону Нацгвардії: "Тут допомагають іноземним солдатам". ВIДЕО
Аргентинець Хорхе Альберто Веласко - командир загону 13-ої бригади Нацгвардії "Хартія", що складається з латиноамериканців, зокрема з мешканців Колумбії та Аргентини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Хорхе Альберто Веласк пройшов чимало етапів підготовки, в тому числі на базі "Карліні" в Антарктиці та на Гаїті.
У спеціальному інтерв'ю каналу Бутусов Плюс, захисник України розповів про деталі бойових зіткнень з окупантами, та зауважив, що рекрутинг іноземних добровольців дозволить значно посилити український спротив. Тож цьому важливо приділяти максимальну увагу з боку держави і це необхідно системно нарощувати.
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