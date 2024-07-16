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Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та взяли у полон трьох російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

На світанку бійці 3-ої окремої штурмової бригади зайшли у посадку, де зарилися окупанти та вступили у ближній бій під обстрілом ворожих термобаричних боєприпасів.

Штурмовики надавали допомогу своїм і продовжували зачистку до знищення росіян та захоплення трьох із них у полон, передає Цензор.НЕТ.

"Штурм до самого заходу сонця — у відео з камер одразу декількох бійців 3-ї роти 2-го мехбату. Сьогодні на Харківщині ворог проводить атакувальні дії у пошуках вразливих ділянок в обороні наших підрозділів. Живу силу — знищуємо, просуватися — не дозволяємо", - додали бійці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські штурмовики ліквідували групу окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

полон (1603) Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (466)


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А у цей час, в тилу… в прокуратурі ГПУ…

Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.

Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.

Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.

https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
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16.07.2024 21:23 Відповісти
Справжні Чоловіки!! Воїни!!!
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16.07.2024 22:04 Відповісти
этим ******* повезло остались живыми
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16.07.2024 22:09 Відповісти
3 ошб знов пикрилася нашими мобіками, не воїни а позорисько!
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16.07.2024 22:26 Відповісти
В смислі?!
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17.07.2024 12:53 Відповісти
Обьясни ?
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18.07.2024 17:24 Відповісти
3 бригада это титаны
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17.07.2024 01:04 Відповісти
 
 