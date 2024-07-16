Бійці 3 ОШБр зачистили ворожі позиції та взяли у полон трьох російських загарбників на Харківщині. ВIДЕО

На світанку бійці 3-ої окремої штурмової бригади зайшли у посадку, де зарилися окупанти та вступили у ближній бій під обстрілом ворожих термобаричних боєприпасів.

Штурмовики надавали допомогу своїм і продовжували зачистку до знищення росіян та захоплення трьох із них у полон, передає Цензор.НЕТ.

"Штурм до самого заходу сонця — у відео з камер одразу декількох бійців 3-ї роти 2-го мехбату. Сьогодні на Харківщині ворог проводить атакувальні дії у пошуках вразливих ділянок в обороні наших підрозділів. Живу силу — знищуємо, просуватися — не дозволяємо", - додали бійці.

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