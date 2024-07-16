РУС
Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и взяли в плен трех российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

На рассвете бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады зашли в посадку, где зарылись оккупанты и вступили в ближний бой под обстрелом вражеских термобарических боеприпасов.

Штурмовики оказывали помощь своим и продолжали зачистку до уничтожения россиян и захвата трех из них в плен, передает Цензор.НЕТ.

"Штурм до самого захода солнца - в видео с камер сразу нескольких бойцов 3-й роты 2-го мехбата. Сегодня на Харьковщине враг проводит атакующие действия в поисках уязвимых участков в обороне наших подразделений. Живую силу - уничтожаем, продвигаться - не позволяем", - добавили бойцы.

плен (2705) Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (485)
А у цей час, в тилу… в прокуратурі ГПУ…

Детективы НАБУ задержали, по данным источников, прокурора офиса Генерального прокурора Украины Олега Гунько во время получения взятки в 170 тысяч долларов. В ходе расследования НАБУ и САП разоблачена банда прокуроров в руководстве генеральной прокуратуры, которая возбуждала и закрывала уголовные дела по заказу.

Прокурор Гунько, по мнению детективов, был участником этой банды и непосредственно получал деньги за закрытие уголовного дела. Ему сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины. Проводятся следственные действия, планируется сообщить о подозрении другим участникам преступления.

Каждый день меня на фронте спрашивают помочь купить дроны, 170 тысяч долларов - это 42 Мавика-3Т, можно было бы обеспечить целую бригаду ночными средствами технической разведки и бомбардировщиками на неделю интенсивных действий.

https://www.ponomaroleg.com/detektivy-nabu-zaderzhali-prokurora-ofisa-generalnogo-prokurora-ukrainy-olega-gunko/
показать весь комментарий
16.07.2024 21:23 Ответить
Справжні Чоловіки!! Воїни!!!
показать весь комментарий
16.07.2024 22:04 Ответить
этим ******* повезло остались живыми
показать весь комментарий
16.07.2024 22:09 Ответить
3 ошб знов пикрилася нашими мобіками, не воїни а позорисько!
показать весь комментарий
16.07.2024 22:26 Ответить
В смислі?!
показать весь комментарий
17.07.2024 12:53 Ответить
Обьясни ?
показать весь комментарий
18.07.2024 17:24 Ответить
3 бригада это титаны
показать весь комментарий
17.07.2024 01:04 Ответить
 
 