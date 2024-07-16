Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и взяли в плен трех российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

На рассвете бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады зашли в посадку, где зарылись оккупанты и вступили в ближний бой под обстрелом вражеских термобарических боеприпасов.

Штурмовики оказывали помощь своим и продолжали зачистку до уничтожения россиян и захвата трех из них в плен, передает Цензор.НЕТ.

"Штурм до самого захода солнца - в видео с камер сразу нескольких бойцов 3-й роты 2-го мехбата. Сегодня на Харьковщине враг проводит атакующие действия в поисках уязвимых участков в обороне наших подразделений. Живую силу - уничтожаем, продвигаться - не позволяем", - добавили бойцы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские штурмовики ликвидировали группу оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО