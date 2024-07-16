Командир латиноамериканского отряда Нацгвардии: "Здесь помогают иностранным солдатам". ВИДЕО
Аргентинец Хорхе Альберто Веласко - командир отряда 13-й бригады Нацгвардии "Хартия", состоящего из латиноамериканцев, в частности из жителей Колумбии и Аргентины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Хорхе Альберто Веласк прошел немало этапов подготовки, в том числе на базе "Карлини" в Антарктике и на Гаити.
В специальном интервью каналу Бутусов Плюс, защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами, и отметил, что рекрутинг иностранных добровольцев позволит значительно усилить украинское сопротивление. Поэтому важно уделять максимальное внимание со стороны государства и это необходимо системно наращивать.
Луиза Пивдень
Дужан Міхал
Sergii Ustim
Луиза Пивдень
Sergii Ustim
drowsy_cat
Rostyslav Komarnytsky
Sergii Ustim
Дужан Міхал
Rostyslav Komarnytsky
Дужан Міхал
Rostyslav Komarnytsky
анатолий выборов
Олександр ВАЛОВИЙ
Русский Алкаш
Petro Kravchenya #582183
Garry Dron
