7 517 14

Командир латиноамериканского отряда Нацгвардии: "Здесь помогают иностранным солдатам". ВИДЕО

Аргентинец Хорхе Альберто Веласко - командир отряда 13-й бригады Нацгвардии "Хартия", состоящего из латиноамериканцев, в частности из жителей Колумбии и Аргентины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хорхе Альберто Веласк прошел немало этапов подготовки, в том числе на базе "Карлини" в Антарктике и на Гаити.

В специальном интервью каналу Бутусов Плюс, защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами, и отметил, что рекрутинг иностранных добровольцев позволит значительно усилить украинское сопротивление. Поэтому важно уделять максимальное внимание со стороны государства и это необходимо системно наращивать.

Автор: 

Аргентина (117) интервью (237) Бутусов Юрий (4417) Национальная гвардия (2236)
Топ комментарии
+21
Приємно шо іноземні Воїни ,вірять в Україну ,Слава Воїнам Легіонерам !!!❤
16.07.2024 22:53 Ответить
+8
Скажімо так. Коли ти будуєш собі власну хату то працюєш на ній безкоштовно. Але сусіду чи комусь ще платиш за допомогу. То що тут дивного. Власний дім повинен захищати незалежно від платні.
16.07.2024 23:31 Ответить
+6
Якби більшість Українців також в неї вірили, то і війни б ніколи не було..
16.07.2024 23:17 Ответить
Приємно шо іноземні Воїни ,вірять в Україну ,Слава Воїнам Легіонерам !!!❤
16.07.2024 22:53 Ответить
Якби більшість Українців також в неї вірили, то і війни б ніколи не було..
16.07.2024 23:17 Ответить
Якби українців в Україні була більшість.
17.07.2024 08:16 Ответить
Справа в тому, що іноземцям потрібно платити і їх потрібно забезпечити всім необхідним, як то амуніцією, зброєю, ************, такмедом і т.д., а своєму громадянину вистачає тицьнути громадянським обов'язком, ТЦК і величним Боневтіком.
16.07.2024 23:16 Ответить
Своїм не платять, за так працюють
16.07.2024 23:19 Ответить
Скажімо так. Коли ти будуєш собі власну хату то працюєш на ній безкоштовно. Але сусіду чи комусь ще платиш за допомогу. То що тут дивного. Власний дім повинен захищати незалежно від платні.
16.07.2024 23:31 Ответить
Ага! А на будові власної хати замість молотка цв'яхи забиваєш каміннням. Стоп! І навіть не цв'яхи, а риб'ячі кістки. Це ж власна хата, можна економити. Нє?
17.07.2024 03:37 Ответить
Чому камінням? Молотком. Але власноручно і безкоштовно.
17.07.2024 08:08 Ответить
Нема молотка, відмовились від нього свого часу. Абсолютно безкоштовно.
17.07.2024 08:39 Ответить
молоток це Вільха, Гром-2, Нептун, Коршун-2. літом 19 року цей молоток зламав (не повіриш) сам найвеличниший, луносяйвий і зовуть його -боневтік.
17.07.2024 09:15 Ответить
Десь там, у підрозділах нацгвардії, несуть бойову службу і оті приблуди95!! Вони ж у списках нацгвардії записані, Кадровики ж, мабуть їх бачили, не по телеку!!?
17.07.2024 00:12 Ответить
не здивуюсь, якщо згодом з'ясується, що 95-й квартал в НГ отримувал бойові виплати по 30 або 170 тисяч
17.07.2024 06:54 Ответить
Тому і морди такі знатні від"їли,як у депутатів...З такими пиками і в БМП не пролізуть...
17.07.2024 13:37 Ответить
Дякую амігос, хоча в більшості своєї вони тут завдяки зарплатні яка висока для Колумбії (для Аргентини) не знаю, але все одно супер що ви на боці України проти рашистів.
17.07.2024 16:59 Ответить
 
 