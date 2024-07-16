Командир латиноамериканского отряда Нацгвардии: "Здесь помогают иностранным солдатам". ВИДЕО

Аргентинец Хорхе Альберто Веласко - командир отряда 13-й бригады Нацгвардии "Хартия", состоящего из латиноамериканцев, в частности из жителей Колумбии и Аргентины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Хорхе Альберто Веласк прошел немало этапов подготовки, в том числе на базе "Карлини" в Антарктике и на Гаити.

В специальном интервью каналу Бутусов Плюс, защитник Украины рассказал о деталях боевых столкновений с оккупантами, и отметил, что рекрутинг иностранных добровольцев позволит значительно усилить украинское сопротивление. Поэтому важно уделять максимальное внимание со стороны государства и это необходимо системно наращивать.

Смотрите также: Бойцы 3 ОШБр зачистили вражеские позиции и взяли в плен трех российских захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО