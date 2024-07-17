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Окупанти за два місяці ущент зруйнували Вовчанськ. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані ущент зруйновані окупантами квартали українського міста Вовчанськ на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений камерою безпілотника.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин плаче після штурму Вовчанська: "Мы выбрались не все. Многие братья полегли". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18034) знищення (7692) Вовчанськ (444)


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Топ коментарі
+17
важко уявити, наскільки боляче дивитись це відео мешканцям Вовчанська(, на ці руїни після приходу ацвабадітєлєй!
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17.07.2024 12:42 Відповісти
+15
Плачу знов((((((((((((((((
будьте ви прокляті нелюди лапотні..
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17.07.2024 12:40 Відповісти
+14
чиїсь мрії, надії, вкладені кошти, сподівання та частина життя..., як та про що з цими потворами можна домовлятися..., це просто якісь зомбі, заточені на знищення всього живого...
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17.07.2024 12:56 Відповісти
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а що вони не зруйнували там де їхні лапті були?
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17.07.2024 12:40 Відповісти
Плачу знов((((((((((((((((
будьте ви прокляті нелюди лапотні..
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17.07.2024 12:40 Відповісти
А в полі шо легше воювати?
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17.07.2024 12:41 Відповісти
******* жах...
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17.07.2024 12:41 Відповісти
важко уявити, наскільки боляче дивитись це відео мешканцям Вовчанська(, на ці руїни після приходу ацвабадітєлєй!
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17.07.2024 12:42 Відповісти
...нічого особистого...який відсоток з тих мешканців торгував, контробасив, їздив, одружувався, хрестився, виходив за між, вчився РАЗОМ і ПОСТІЙНО з тими тварюками?....а тепер кажуть - ми не думали, що вони настільки йо.нуті
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17.07.2024 12:49 Відповісти
ну що ж, є правда в ваших словах, більшість населення або просто байдуже, або відверто орієнтоване на засраху. Але ж це українське місто(!!), моє українське місто, і мені болить за кожне знищене українське місто чи село.
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18.07.2024 10:56 Відповісти
кацапська економіка дозволяє виробляти якусь кількість авіабомб, які вони будуть кидати і кидати і кидати на українські міста, кількість кацапів дозволяє кидати їх в мʼясні штурми знову і знову і знову... невже тільки я бачу наскільки ущербна така концепція яку обрала українська влада?? на що розрахунок?? пересідіти?? перечикати?? надія що станеться якесь диво??
ща що весь МО отримує зарплатню?? фантазії нуль?
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17.07.2024 12:47 Відповісти
Так , хватить чекати пора їхні міста ,,декомунизировать".
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17.07.2024 13:06 Відповісти
при чому тут розрахунок? відповісти немає чим. Збивати немає чим. Розбомбити немає чим. Чи це в інтересах України мати руїни? думайте що пишете
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17.07.2024 17:40 Відповісти
Надо сдавацца?!
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17.07.2024 19:09 Відповісти
каждый ,осквернивший землю украинскую ,обязан компенсировать свою ошибку....
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17.07.2024 12:49 Відповісти
Вот, видя всё это вопрос к власти, Зеленскому, Сырскому и остальным юродивым под названием партия Слуга Народа или просто скопище "Зе", как вы держиморды это допустили?!
Вас же предупреждали!
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17.07.2024 12:54 Відповісти
тьотя, взгляни карту, где находится Вовчанск! Ты знаешь как это не допустить и молчишь? Ну так колись, огласи свой гениальный план, который ты скрываешь! Каким таким гениальным способом можно ловить снаряды и мины прямо на границе?
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17.07.2024 13:35 Відповісти
А каким таким способом, куда-то подевались все минно-фортификационные заграждения, бетонные укрепления для пушек, танков, исчезли в один момент установки ПВО!?
Почему не осудили тех, кто подстроил всё это!?
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17.07.2024 13:39 Відповісти
спади, тьотя! идите жарить каклеты! Вам для общего развития - мины летают по воздуху как и снаряды, !И ПВО не способно их сбивать! в том числе ракету от С-300 переделанную на "земля-земля" сбить ПВО невозможно!ПВО не держат на границе с противником, ибо его ждёт та же участь что и Вовчанск - арт снаряд или мина! Не лезьте туда, где вы не смыслите ни бельмеса!
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17.07.2024 13:46 Відповісти
Хлопчику заспокойся і скажи де наші ракетні програми, які б цього не дозволили???!!!!
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17.07.2024 14:13 Відповісти
ви про ракети великої і середньої дальності? спитайте у сша, ангії і росії, де вони
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17.07.2024 17:41 Відповісти
А вони при чому????
Те що нас - лохів, розвели винні вони????
І США, Велика Британія - нам НІЧОГО не винні!!! Почитайте меморандум
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум

Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки
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18.07.2024 09:12 Відповісти
Те що нас - лохів, розвели винні вони????

таке питання міг поставити лише повний лох))
Так, лошику, вони. Бо вони, гниди, розводили. Вони змусили і забрали. Під шантаж.
Механізму не має. Але є морально-етичні питання, якшо ви розумієте про що я.
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18.07.2024 18:22 Відповісти
чиїсь мрії, надії, вкладені кошти, сподівання та частина життя..., як та про що з цими потворами можна домовлятися..., це просто якісь зомбі, заточені на знищення всього живого...
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17.07.2024 12:56 Відповісти
8 лет бамбілі бамбас і він цілий
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17.07.2024 13:06 Відповісти
И на руинах города, любители "русского мира", теперь могут свободно разговаривать и петь на русском языке....
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17.07.2024 13:10 Відповісти
Нейтральну зону "будують....."
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17.07.2024 14:00 Відповісти
Зеленський, де наші ракети, хоча б такого класу як Точка-У?

Легкі ракети дальністю 100-150км із бк навіть 50 кг давно відігнали орків подалі від кордонів.

Чи ЗЕ - зрадник
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17.07.2024 14:46 Відповісти
Коротко резюмуючи, робиться висновок про, ймовірно, майже неминучу необхідність створення ********** на принципі фізичної реакції, а не хімічної.
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17.07.2024 14:52 Відповісти
Це по рашиськи ці варвари окрім убивпати , руйнувати і брехати нічого не вміють ,це здичавіла орда ,ось такий він "русский мир".
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17.07.2024 15:02 Відповісти
А ведь наши могли отстроить фортификационные сооружения, зарыть их в землю, это же только работа трактора и бетон. Вместо этого деньги украли а солдатам только и остается что город использовать как фортификацию. То что русня гной тут никто не спорит, но то что наше руководство страны ворует деньги а города использует как фортификации для сдерживания рашисткого гноя - факт.
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17.07.2024 15:18 Відповісти
шо там й о б а на оон ........дуже занепокоїлась...
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17.07.2024 16:23 Відповісти
Мастурбовані мастурбовані.
Стурбовані вони так що аж невдобно казати...
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18.07.2024 02:13 Відповісти
Але це ж не говорить про те що його потрібно залишити,бо далі таки Харків, а там і Київ...
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17.07.2024 18:33 Відповісти
Зеленський, де фортифікації?
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17.07.2024 22:20 Відповісти
Батьківшіна Півоварова😡 так повина виглядати вся расия.
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18.07.2024 00:25 Відповісти
 
 