Окупанти за два місяці ущент зруйнували Вовчанськ. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмовані ущент зруйновані окупантами квартали українського міста Вовчанськ на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зроблений камерою безпілотника.
Топ коментарі
+17 shokolad
показати весь коментар17.07.2024 12:42 Відповісти Посилання
+15 shokolad
показати весь коментар17.07.2024 12:40 Відповісти Посилання
+14 Hanka Panyanka
показати весь коментар17.07.2024 12:56 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
будьте ви прокляті нелюди лапотні..
ща що весь МО отримує зарплатню?? фантазії нуль?
Вас же предупреждали!
Почему не осудили тех, кто подстроил всё это!?
Те що нас - лохів, розвели винні вони????
І США, Велика Британія - нам НІЧОГО не винні!!! Почитайте меморандум
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BC Будапештський меморандум
Через те, що в англійському та українському текстах меморандуму існує різниця: тоді як в українському варіанті назва звучить як «Меморандум про гарантії безпеки…», в англійському - «Memorandum on Security Assurances» (тобто «безпекові запевнення»), а «запевнення» не несе конкретного змісту, то Будапештський меморандум не має жодного механізму гарантування безпеки
таке питання міг поставити лише повний лох))
Так, лошику, вони. Бо вони, гниди, розводили. Вони змусили і забрали. Під шантаж.
Механізму не має. Але є морально-етичні питання, якшо ви розумієте про що я.
Легкі ракети дальністю 100-150км із бк навіть 50 кг давно відігнали орків подалі від кордонів.
Чи ЗЕ - зрадник
Стурбовані вони так що аж невдобно казати...