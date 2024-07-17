Влучання FPV-дронів 10-Ї ОГШБр: БМП з десантом, бліндаж з окупантами, мотоциклісти, ворожа піхота. ВIДЕО
Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" активно застосовують FPV-дрони для знищення ворога. Серед уражених цілей - БМП з десантом, бліндаж з окупантами, мотоциклісти, ворожа піхота.
Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.
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бійців,фронт тримається.