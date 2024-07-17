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Влучання FPV-дронів 10-Ї ОГШБр: БМП з десантом, бліндаж з окупантами, мотоциклісти, ворожа піхота. ВIДЕО

Бійці 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" активно застосовують FPV-дрони для знищення ворога. Серед уражених цілей - БМП з десантом, бліндаж з окупантами, мотоциклісти, ворожа піхота.

Відповідне відео опубліковано на сторінці бригади, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 10-ї ОГШБр знищили російський РЕБ "Борисоглебск-2" на Донецькому напрямку. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

10 окрема гірсько-штурмова бригада (212) дрони (4997)


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Шустрые колорады.
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17.07.2024 18:55 Відповісти
Особенно без лап.
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17.07.2024 18:56 Відповісти
дохлих рашистських вбивць забагато не буває...
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17.07.2024 20:29 Відповісти
И пятую прорашистскую колонну в Украине и *********** рыговских и клептократических олигархов с коррупционерами тоже так. Воинам Героям Слава!
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18.07.2024 01:53 Відповісти
Там,де достатньо дронів у
бійців,фронт тримається.
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18.07.2024 08:17 Відповісти
 
 