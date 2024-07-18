У Севастополі заявили про відбиття атаки морського дрона. ВIДЕО
Севастополь у ніч на четвер знову атакував український морський дрон, заяви вила окупаційна влада міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Призначений Росією глава місцевої влади Михайло Развожаєв стверджує, що атаку відбито.
"Гучні звуки, які було чути в місті - це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. БЕК знищено", - заявив він.
Приблизно в той самий час мер Новоросійська оголосив про загрозу атаки морських дронів. Подробиць поки що немає.
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fresh guacamole
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