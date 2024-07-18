УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9065 відвідувачів онлайн
Новини Відео
5 101 4

У Севастополі заявили про відбиття атаки морського дрона. ВIДЕО

Севастополь у ніч на четвер знову атакував український морський дрон, заяви вила окупаційна влада міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Призначений Росією глава місцевої влади Михайло Развожаєв стверджує, що атаку відбито.

"Гучні звуки, які було чути в місті - це наші військові відбили спробу атаки надводного безпілотника. БЕК знищено", - заявив він.

Приблизно в той самий час мер Новоросійська оголосив про загрозу атаки морських дронів. Подробиць поки що немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вночі були "прильоти" по військовій частині росіян на мисі Фіолент поруч з окупованим Севастополем, - ЗМІ

Автор: 

Севастополь (558) морський дрон (53)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бортом якого саме корита відбили гауляйтер не повідомив?
показати весь коментар
18.07.2024 06:29 Відповісти
В акваторії Чорного моря знищено 10 безекіпажних катерів.
показати весь коментар
18.07.2024 07:24 Відповісти
Чекаємо на висери рашистів!!… Робочий день у них…
показати весь коментар
18.07.2024 08:16 Відповісти
Ну то таке - зараз на суші головне - відступаємо, та відступаємо - оті морськи дрончики ніяк на сітуьовину не впливають.
показати весь коментар
19.07.2024 03:37 Відповісти
 
 