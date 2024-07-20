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Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта, який переховувався у руїнах будинку на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company ліквідували окупанта.

Російський загарбник вирішив сховатись у руїнах будинку, але вибух від прильоту дрона-камікадзе був такої сили, що його просто винесло з будівлі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Воїни атакували окупантів з безпілотника-бомбардувальника "Вампір": піхотинці підлетіли у повітря від удару. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) 47 окрема механізована бригада (265)


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Уже прикопаний рашист, без ордеру…
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20.07.2024 17:06 Відповісти
"Мальчікі в трусіках"....
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20.07.2024 17:14 Відповісти
Телепорт *****->кабзон.
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20.07.2024 19:45 Відповісти
Что-то у него ноги заплетаются, небось как всегда нажрался с утра пораньше
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20.07.2024 21:49 Відповісти
 
 