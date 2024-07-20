Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта, який переховувався у руїнах будинку на Покровському напрямку. ВIДЕО

На Покровському напрямку фронту пілоти батальйону безпілотних систем 47-ої механізованої бригади Strike Drones Company ліквідували окупанта.

Російський загарбник вирішив сховатись у руїнах будинку, але вибух від прильоту дрона-камікадзе був такої сили, що його просто винесло з будівлі.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

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