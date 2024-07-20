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Воїни атакували окупантів з безпілотника-бомбардувальника "Вампір": піхотинці підлетіли у повітря від удару. ВIДЕО

На лівому березі Херсонщині нічний український безпілотник-бомбардувальник типу "Вампір" ліквідував щонайменше двох російських піхотинців: тіла окупантів підлетіли високо угору від удару.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Десантники зафільмували самогубство російського загарбника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911)


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Топ коментарі
+7
Летять утки (орки), летять орки
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20.07.2024 15:44
+7
Народжені повзати летять у дзьобі.
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20.07.2024 15:48
+3
Народжені повзати,літати не спроможні!!))
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20.07.2024 15:43
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Народжені повзати,літати не спроможні!!))
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20.07.2024 15:43 Відповісти
Народжені повзати летять у дзьобі.
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20.07.2024 15:48 Відповісти
Летять утки (орки), летять орки
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20.07.2024 15:44 Відповісти
Та два даунбасита!!))
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20.07.2024 16:10 Відповісти
Двоє виявились легшими за повітря.
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20.07.2024 16:00 Відповісти
Піхотинці - десантники, але без парашутів....
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20.07.2024 16:09 Відповісти
фаєр
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20.07.2024 16:13 Відповісти
Это уже Цукахара? Или ещё пока Сальхов?
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20.07.2024 16:51 Відповісти
Полетів до цоя..
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20.07.2024 23:06 Відповісти
Відео не повне. Вампір попав по танку. Екіпаж який сидів поруч з танком вирішив сховатися в танку. В середину залізти не встигли так як вампір скинув ще два заряди від яких танк здетонував. Це були танкісти а не піхота. Хоча різниці немає, всі хробаки здохли.
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21.07.2024 07:20 Відповісти
Добре...але можете не включать дебільну музику?
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21.07.2024 09:56 Відповісти
 
 