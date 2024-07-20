Воїни атакували окупантів з безпілотника-бомбардувальника "Вампір": піхотинці підлетіли у повітря від удару. ВIДЕО
На лівому березі Херсонщині нічний український безпілотник-бомбардувальник типу "Вампір" ліквідував щонайменше двох російських піхотинців: тіла окупантів підлетіли високо угору від удару.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов Плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+7 U A #508723
показати весь коментар20.07.2024 15:44
+7 Антип61
показати весь коментар20.07.2024 15:48
+3 Дмитро Черних #470343
показати весь коментар20.07.2024 15:43
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар20.07.2024 15:43 Відповісти Мені подобається 3
Антип61
показати весь коментар20.07.2024 15:48 Відповісти Мені подобається 7
U A #508723
показати весь коментар20.07.2024 15:44 Відповісти Мені подобається 7
Дмитро Черних #470343
показати весь коментар20.07.2024 16:10 Відповісти Мені подобається 2
Hulio
показати весь коментар20.07.2024 16:00 Відповісти Мені подобається 2
Luk Viktor
показати весь коментар20.07.2024 16:09 Відповісти Мені подобається 2
Bob Fayn
показати весь коментар20.07.2024 16:13 Відповісти Мені подобається 2
Владислав Сварчевський
показати весь коментар20.07.2024 16:51 Відповісти Мені подобається 0
Олег Макартур #591230
показати весь коментар20.07.2024 23:06 Відповісти Мені подобається 0
DidPetro
показати весь коментар21.07.2024 07:20 Відповісти Мені подобається 0
kruk zuk
показати весь коментар21.07.2024 09:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль