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Воины атаковали оккупантов из беспилотника-бомбардировщика "Вампир": пехотинцы взлетели в воздух от удара. ВИДЕО

На левом берегу Херсонщины ночной украинский беспилотник-бомбардировщик типа "Вампир" ликвидировал по меньшей мере двух российских пехотинцев: тела оккупантов взлетели высоко вверх от удара.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19899) ликвидация (3768)


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Топ комментарии
+7
Летять утки (орки), летять орки
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20.07.2024 15:44 Ответить
+7
Народжені повзати летять у дзьобі.
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20.07.2024 15:48 Ответить
+3
Народжені повзати,літати не спроможні!!))
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20.07.2024 15:43 Ответить
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Народжені повзати,літати не спроможні!!))
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20.07.2024 15:43 Ответить
Народжені повзати летять у дзьобі.
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20.07.2024 15:48 Ответить
Летять утки (орки), летять орки
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20.07.2024 15:44 Ответить
Та два даунбасита!!))
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20.07.2024 16:10 Ответить
Двоє виявились легшими за повітря.
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20.07.2024 16:00 Ответить
Піхотинці - десантники, але без парашутів....
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20.07.2024 16:09 Ответить
фаєр
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20.07.2024 16:13 Ответить
Это уже Цукахара? Или ещё пока Сальхов?
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20.07.2024 16:51 Ответить
Полетів до цоя..
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20.07.2024 23:06 Ответить
Відео не повне. Вампір попав по танку. Екіпаж який сидів поруч з танком вирішив сховатися в танку. В середину залізти не встигли так як вампір скинув ще два заряди від яких танк здетонував. Це були танкісти а не піхота. Хоча різниці немає, всі хробаки здохли.
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21.07.2024 07:20 Ответить
Добре...але можете не включать дебільну музику?
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21.07.2024 09:56 Ответить
 
 