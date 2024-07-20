Воины атаковали оккупантов из беспилотника-бомбардировщика "Вампир": пехотинцы взлетели в воздух от удара. ВИДЕО
На левом берегу Херсонщины ночной украинский беспилотник-бомбардировщик типа "Вампир" ликвидировал по меньшей мере двух российских пехотинцев: тела оккупантов взлетели высоко вверх от удара.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+7 U A #508723
показать весь комментарий20.07.2024 15:44 Ответить Ссылка
+7 Антип61
показать весь комментарий20.07.2024 15:48 Ответить Ссылка
+3 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий20.07.2024 15:43 Ответить Ссылка
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий20.07.2024 15:43 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Антип61
показать весь комментарий20.07.2024 15:48 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
U A #508723
показать весь комментарий20.07.2024 15:44 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий20.07.2024 16:10 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Hulio
показать весь комментарий20.07.2024 16:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий20.07.2024 16:09 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Bob Fayn
показать весь комментарий20.07.2024 16:13 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий20.07.2024 16:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Макартур #591230
показать весь комментарий20.07.2024 23:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
DidPetro
показать весь комментарий21.07.2024 07:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
kruk zuk
показать весь комментарий21.07.2024 09:56 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль