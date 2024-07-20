Безграмотний окупант про російські "м’ясні" штурми: "Если не шли, - сзади начинали расстреливать". ВIДЕО
Єгоров Григорій з російського міста Омськ, з дитбудинку, писати і читати не вміє. До полону росіянин служив у 19-му танковому полку, 67-ій дивізії, 25-ій загальновійськовій армії РФ.
Окупант пригадав, як він та його товариші по службі боялися йти на штурм, інформує Цензор.НЕТ.
"Ідіть уперед, йдіть уперед! А ми вперед не хочемо йти. Нас змушують силою. Стоїть позаду нас загін, який людей розстрілює. Якщо не йдемо, починають розстрілювати", - згадує окупант.
Ці загони складалися з кадирівців. За постійних наступів кількість втрат серед армії РФ величезна, а загиблих намагаються забирати з поля бою лише офіцерів.
Топ коментарі
+15 gr1959
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+13 Дмитро Черних #470343
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+11 Мойша из Одессы
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ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротинка,
Очима-блим, губами-плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ПОДИВИШСЯ ЯК ВІН ЗНУЩАЄТЬСЯ З МИШІ, ТО ХОЧЕТЬСЯ ГОЛОВУ ВІДКРУТИТИ!!!
В колгоспі з назвою Радянський
На краю самої клоаки,
На ланцюгу жив був собака.
Весь чорний, тільки вухо жовте,
Господар звав його "Пішов ти".
Пес жив, бо вбити було гріх,
Їв тільки те, що вкрасти міг.
В колгоспі тім, які розваги,
Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі
Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...
Але розмова не про це.
На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.
Біжи, тікай, мчи стрім голів... - свобода,
Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,
У грудях почастішав стук,
Цицьок аж чотирнадцять штук.
Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,
І у хліві де так воня, з'явилось свиноцуценя.
Такий гібрид на божу злість -
В гівні і спить, гівно і їсть,
Найкраще взявши з мами, з тата,
Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,
В Ізюм приїхав і помер.
Мораль:
Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,
Ну, а коли наоборот, то руській мовчазний народ,
А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди"
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Искусство выживать в плену
https://theins.ru/politika/273100
И да, оно не коленях !!!!!
Житель селища Березине Тарутинської громади Болградського району Артур Ян у 2023 році, щоби уникнути мобілізації, незаконно перетнув кордон з Молдовою, заплативши за це 6 тисяч доларів. А згодом вирішив добратися до брата в лаптєстан, і виконав цей намір.
Але такий "успіх" повернувся до Артура жопою. Артур Ян стверджує, що в росії під час прийому на роботу його обдурили, і він залишився зовсім без грошей. У скрутному становищі він вирішив підписати контракт з російською армією і опинився в штурмовому загоні армії Росії (154 танковий полк, штурмовий загін, рядовий, стрілець). Після п'яти днів підготовки в складі штурмового загону поїхав на війну з Україною. Там до Артура прийшли переоцінка цінностей та усвідомлення того, що відбувається. Тому під час першого бойового завдання втік, дістався українських позицій і благополучно здався в полон Збройним Силам України.
Тепер до української армії його точно не мобілізують. Хоча - посидить в українській тюрмі...