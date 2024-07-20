Безграмотний окупант про російські "м’ясні" штурми: "Если не шли, - сзади начинали расстреливать". ВIДЕО

Єгоров Григорій з російського міста Омськ, з дитбудинку, писати і читати не вміє. До полону росіянин служив у 19-му танковому полку, 67-ій дивізії, 25-ій загальновійськовій армії РФ.

Окупант пригадав, як він та його товариші по службі боялися йти на штурм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідіть уперед, йдіть уперед! А ми вперед не хочемо йти. Нас змушують силою. Стоїть позаду нас загін, який людей розстрілює. Якщо не йдемо, починають розстрілювати", - згадує окупант.

Ці загони складалися з кадирівців. За постійних наступів кількість втрат серед армії РФ величезна, а загиблих намагаються забирати з поля бою лише офіцерів.

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