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Безграмотний окупант про російські "м’ясні" штурми: "Если не шли, - сзади начинали расстреливать". ВIДЕО

Єгоров Григорій з російського міста Омськ,  з дитбудинку, писати і читати не вміє. До полону росіянин служив у 19-му танковому полку, 67-ій дивізії, 25-ій загальновійськовій армії РФ.

Окупант пригадав, як він та його товариші по службі боялися йти на штурм, інформує Цензор.НЕТ.

"Ідіть уперед, йдіть уперед! А ми вперед не хочемо йти. Нас змушують силою. Стоїть позаду нас загін, який людей розстрілює. Якщо не йдемо, починають розстрілювати", - згадує окупант.

Ці загони складалися з кадирівців. За постійних наступів кількість втрат серед армії РФ величезна, а загиблих намагаються забирати з поля бою лише офіцерів. 

Також дивіться: Бійці 47 ОМБр ліквідували окупанта, який переховувався у руїнах будинку на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) полон (1558)


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Топ коментарі
+15
Пургу жене ! Аби не розстріляли. Хєроєм хотів стати. З медалькою у дєрєвню повернутись. І в школі пестики ламати.
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20.07.2024 17:49
+13
Яскравий зразок росєяніна,мутованої потвори кремлівської селекції,потвора без роду та племені!!))
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20.07.2024 17:53
+11
Колись на росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те, що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрім голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня, з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами, з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну, а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди"
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20.07.2024 18:53
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Что кацапоид, не нравится смотреть как твой сородичь с расквашеной мордой в плену сидит? Так смотри и запоминай. А то потом будете опять расказывать своим внукам как храбрые рузкие всех пабеждали без патерь как диды, а потом гнать внуков на убой павтарять
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20.07.2024 17:47 Відповісти
Пургу жене ! Аби не розстріляли. Хєроєм хотів стати. З медалькою у дєрєвню повернутись. І в школі пестики ламати.
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20.07.2024 17:49 Відповісти
Ага і кредити неписьменному в банку видавали без проблем.3,14здить ,як дише.
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21.07.2024 11:47 Відповісти
Яскравий зразок росєяніна,мутованої потвори кремлівської селекції,потвора без роду та племені!!))
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20.07.2024 17:53 Відповісти
Представляється як Єгоров Грігорій Ніколаєвіч,а виглядає,як Турганберли Фаххудін Абдурахмоновіч
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20.07.2024 17:53 Відповісти
Глаз узкій - значіт русській ...))
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20.07.2024 18:54 Відповісти
Що тут дивного, кацапський зброд не має жодного стосунку до слов'ян. Це з легкої руки царя-підара петра 1, цей ординський зброд, став іменуватися росіянами.
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20.07.2024 21:39 Відповісти
Як вони самі кажуть: "багатонаціональні руськіє", а насправді "безнаціональні" ...
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21.07.2024 13:39 Відповісти
Ви навіть не уявляєте, скільки їх там повсюди валяється та як там на позиціях смердить мертвечиною. В яку сторону не подивитеся - кругом вони лежать. Пригадую, тільки надибав круті тактичні черевики саломони. В темряві заходили - шмяк. Вступив. То був капєц. Краще б в лайно вступив ))
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20.07.2024 17:54 Відповісти
Ну отмыл же потом?
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20.07.2024 20:26 Відповісти
Після такого я б викинув.
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21.07.2024 10:41 Відповісти
Отак подивишся здаля, на москаля- І
ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротинка,
Очима-блим, губами-плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває навіть жаль,
А ПОДИВИШСЯ ЯК ВІН ЗНУЩАЄТЬСЯ З МИШІ, ТО ХОЧЕТЬСЯ ГОЛОВУ ВІДКРУТИТИ!!!
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20.07.2024 18:07 Відповісти
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21.07.2024 13:40 Відповісти
Мишу катують , які ж вони кончені дибіли ..
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20.07.2024 18:07 Відповісти
Почему не вздохнуть и не расстрелять кадыровцев? Рабство в крови?
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20.07.2024 18:10 Відповісти
Він ще за мишку відповість.
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20.07.2024 18:11 Відповісти
В нього очі як дві сині дупи - напевно вже відповів.
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20.07.2024 18:18 Відповісти
Всіх кацапів в яму і до пекла 🤬
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20.07.2024 18:16 Відповісти
ціліком кумедно колі проводючі дератізацію ві саджаете якогось пацюка перед камерой з метою отріматі цікаве інтервью ...
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20.07.2024 18:28 Відповісти
Це иому перед атакою так по писку надавали?
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20.07.2024 18:30 Відповісти
Ні , після - в знак подяки ....
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20.07.2024 18:52 Відповісти
Промахнувся я - подумав шо це иого так бодрили
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20.07.2024 18:54 Відповісти
Цілком можливо ..))
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20.07.2024 18:58 Відповісти
Колись на росії, десь під Брянськом,

В колгоспі з назвою Радянський

На краю самої клоаки,

На ланцюгу жив був собака.

Весь чорний, тільки вухо жовте,

Господар звав його "Пішов ти".

Пес жив, бо вбити було гріх,

Їв тільки те, що вкрасти міг.

В колгоспі тім, які розваги,

Щодня господар жлуктить брагу, хропе у дворі

Пес сцяв на нього, бувало мав його у ногу, бувало мав і у лице...

Але розмова не про це.

На речі час він має вплив, ланцюг одного разу згнив.

Біжи, тікай, мчи стрім голів... - свобода,

Пес пішов у хлів, там у хліві у стилі ню узрів в кутку наш пес свиню,

У грудях почастішав стук,

Цицьок аж чотирнадцять штук.

Ми тут пропустимо частину, ну пес зробив свині дитину,

І у хліві де так воня, з'явилось свиноцуценя.

Такий гібрид на божу злість -

В гівні і спить, гівно і їсть,

Найкраще взявши з мами, з тата,

Він виріс в руського солдата, засунув рило в БТР,

В Ізюм приїхав і помер.

Мораль:

Коли свиню *бе собака, то є кому ходить в атаку,

Ну, а коли наоборот, то руській мовчазний народ,

А толк із того тільки буде, у кого мама й тато люди"
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20.07.2024 18:53 Відповісти
кацапи - тупікова гілка еволюції тваринного світу. У мене кіт вміє читати, просто ретельно приховує це від мене, щоб я його не грузив.
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20.07.2024 18:56 Відповісти
как они задолбали,я сегодня за 2 дня только смогла купить хлеб не за что а эта падаль пришла отрабатывать кредит и мы ещё кормим,,чтоб вы ****** здыхали не доходя до плена, такой контингент навряд ли обмену подлежит
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20.07.2024 19:01 Відповісти
А розвернутися і піти в атаку проти тих хто стріляє в спину, слабо? Як би дали усі дружньо кізди тим заградзагонам вже б і війна скінчилася, нашою перемогою.
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20.07.2024 19:12 Відповісти
Примат... Нижняя ступень развития...
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20.07.2024 19:33 Відповісти
Низшая.
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20.07.2024 19:39 Відповісти
Амёбу - в расход.
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20.07.2024 19:37 Відповісти
Не "безграмотный", а "неписьменний". Это к редактору
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20.07.2024 19:45 Відповісти
«Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя… фамилия моя слишком известна, чтобы я ее называл!"
----
Искусство выживать в плену
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20.07.2024 19:48 Відповісти
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21.07.2024 13:44 Відповісти
Ой, не похож, ой, халтура! Дай хоть зубы подвяжу, что ли. Несчастье моё!..
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20.07.2024 19:51 Відповісти
как жалобно поет. только потому что в плен попал, **** кацапсинская
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20.07.2024 20:02 Відповісти
Единственное что хорошего в этом кино, мы увидили, что не всем руснявым выродкам попадающим в плен наши хлопцы предлагают водички , сигаретку и позвонить. Все остальное - бессмысленная лажа, ублюдок получил ******** и сказал на камеру все, что ему велели. Пленных ВСУ кацапы заставляют говорить точно такую же херню, плюс "меня поймали на остановке и затащили в автобус".
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20.07.2024 20:32 Відповісти
Вот тут тоже немного про их порядки. Это уже полный... деградос. Надеюсь, это вскоре доведет до разложения "второй армии"

https://theins.ru/politika/273100
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20.07.2024 21:14 Відповісти
Якщо кацап розкриває ріт то точно триндить )
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20.07.2024 22:23 Відповісти
Это такие откровенности после того как лицо ему разбили? Или может с листика читает?
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21.07.2024 10:06 Відповісти
оно читает текст.... Зачем знать данные и историю дворняги ???!!!
И да, оно не коленях !!!!!
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21.07.2024 12:28 Відповісти
Такий киздеж на камеру вже давно не цікавий. Те саме він скаже, що він українець і загородотряди гнали його в бій.
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21.07.2024 13:36 Відповісти
https://t.me/censor_net/54024 Чоловік з Одеської область переконався на собі, що таке «не хочеш служити в своїй армії, служитимеш в чужій» .
Житель селища Березине Тарутинської громади Болградського району Артур Ян у 2023 році, щоби уникнути мобілізації, незаконно перетнув кордон з Молдовою, заплативши за це 6 тисяч доларів. А згодом вирішив добратися до брата в лаптєстан, і виконав цей намір.
Але такий "успіх" повернувся до Артура жопою. Артур Ян стверджує, що в росії під час прийому на роботу його обдурили, і він залишився зовсім без грошей. У скрутному становищі він вирішив підписати контракт з російською армією і опинився в штурмовому загоні армії Росії (154 танковий полк, штурмовий загін, рядовий, стрілець). Після п'яти днів підготовки в складі штурмового загону поїхав на війну з Україною. Там до Артура прийшли переоцінка цінностей та усвідомлення того, що відбувається. Тому під час першого бойового завдання втік, дістався українських позицій і благополучно здався в полон Збройним Силам України.
Тепер до української армії його точно не мобілізують. Хоча - посидить в українській тюрмі...
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21.07.2024 16:12 Відповісти
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21.07.2024 16:44 Відповісти
Кацапське бидло не зрозуміє що за кредит слід віддати житя за ***** " родіну".
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21.07.2024 16:46 Відповісти
 
 