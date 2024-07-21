Щури доїдають рештки російського загарбника на Запоріжжі. ВIДЕО 18+
Щури доїдають рештки російського загарбника на Запоріжжі під Роботино.
Це зафільмували воїни 65-ої окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+27 Деніс Войцеховський
показати весь коментар21.07.2024 14:39
+21 Владислав Сварчевський
показати весь коментар21.07.2024 14:39
+15 Alex Nosov #582146
показати весь коментар21.07.2024 14:43
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З приписом "Чей муж? - отзовитесь!"
Це війна, наймерзенніший привід проявитися усьому найницішому і тому має бути цензура у військовий час - не усе треба показувати людям!
Щоб, *****, влаштували, кловани!!