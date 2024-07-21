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Щури доїдають рештки російського загарбника на Запоріжжі. ВIДЕО 18+

Щури доїдають рештки російського загарбника на Запоріжжі під Роботино.

Це зафільмували воїни 65-ої окремої механізованої бригади, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Знищено російський ЗРК "Бук" ударом HIMARS в Запорізький області. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) 65 ОМБр (32)


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Топ коментарі
+27
Шкода тваринок, потруяться ж.
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21.07.2024 14:39
+21
Фаст-фуд от лишнехромосомных - Фкусна и точька
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21.07.2024 14:39
+15
Там уже не щуры а целые бобры на мясе откормились
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21.07.2024 14:43
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21.07.2024 14:38 Відповісти
Шкода тваринок, потруяться ж.
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21.07.2024 14:39 Відповісти
Фаст-фуд от лишнехромосомных - Фкусна и точька
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21.07.2024 14:39 Відповісти
Очко в точка
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21.07.2024 23:00 Відповісти
Пацючки, не фу-фу-фу!. Не їжте каку!
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21.07.2024 14:40 Відповісти
Та ні. Воно вже гарний руцький. Завдяки ЗСУ
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21.07.2024 15:15 Відповісти
Там уже не щуры а целые бобры на мясе откормились
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21.07.2024 14:43 Відповісти
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21.07.2024 15:52 Відповісти
Так, так, дебелі!
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22.07.2024 10:30 Відповісти
Це той шашлик, що обіцяли нам всім?
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21.07.2024 14:45 Відповісти
Как наставлял куйло - уж лучше чем от водки и от простуд
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21.07.2024 15:07 Відповісти
Смачного! Сіренькі.
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21.07.2024 14:46 Відповісти
Смачного!
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21.07.2024 14:47 Відповісти
Настаящій рускій. А міг би десь у себе у верхньозадрищенську стекломой і далі жрати. А так- кожному своє...
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21.07.2024 14:48 Відповісти
Фауна України вдячна ЗСУ за їжу.
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21.07.2024 14:52 Відповісти
Смачного, щурам
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21.07.2024 14:55 Відповісти
Хто міг розмістити на мордорських каналах?
З приписом "Чей муж? - отзовитесь!"
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21.07.2024 15:00 Відповісти
щури вже стали таких розмірів, що переплигнули через харчовий ланцюжок, і тепер навіть лисиці не в змозі на них полювати, бо щури вже дають відсіч у боротьбі за нову харчову базу.
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21.07.2024 15:10 Відповісти
З часом будуть як в "Нічній зміні" Кінга.
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21.07.2024 15:15 Відповісти
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21.07.2024 15:18 Відповісти
Від такого трапезу , щури лапки відкинуть
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21.07.2024 15:22 Відповісти
Как то скрепненько крису їдять криси
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21.07.2024 15:25 Відповісти
до "гейского" Лондона оставалось же совсем чуть-чуть..
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21.07.2024 15:33 Відповісти
по посадкам такого надивишся,що покажи це комусь цивільному,одразу психлікарня
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21.07.2024 15:35 Відповісти
разработанные в биолабораториях крысы в действии
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21.07.2024 16:08 Відповісти
Товариство захисту тварин попереджає: «Вживання москалів небезпечно для здоровʼя щурів!»
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21.07.2024 16:37 Відповісти
Більше вам не пить бояри
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21.07.2024 16:41 Відповісти
Да вроде не едят они это. Одна в земле роется, вторая около руки, но к руке не прикасается. Видимо такую гадость и крысы не едят, брезгуют. Вот котики и свинки помню с удовольствием объедали русню, но возможно там они просто были свежие.
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21.07.2024 19:20 Відповісти
чудове фото для оновлення його аватарки в мережі )))преЧудове
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21.07.2024 19:32 Відповісти
Крыс жалко , могут отравится.
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21.07.2024 19:46 Відповісти
Мерзенно, бо примітивно, в стилі 95 кварталу. Щурі, свині безхозні, коти, пси, дикі тварини не роблять різниці між трупами москалів і наших воїнів.
Це війна, наймерзенніший привід проявитися усьому найницішому і тому має бути цензура у військовий час - не усе треба показувати людям!
Щоб, *****, влаштували, кловани!!
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21.07.2024 21:06 Відповісти
рататуй...
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21.07.2024 21:51 Відповісти
Кацапи дегенерати, обосновано. Тільки дегенерат поїде воювати й подихати у сусідню країну за наказом шизонутого ботексного дідугана нелюдя з кремля.
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22.07.2024 02:33 Відповісти
 
 