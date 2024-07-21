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Знищено російський ЗРК "Бук" ударом HIMARS в Запорізький області. ВIДЕО

Українські захисники з РЗСВ HIMARS знищили російський ЗРК "Бук".

Російську техніку виявили бійці 14-го полку ЗСУ, вони й скоригували вогонь по цілі, передає Цензор.НЕТ.

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Автор: 

знищення (7216) Запорізька область (3598) HIMARS (307) ЗРК (204)


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Топ коментарі
+15
Жирна ціль, СЛАВА ЗСУ!
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21.07.2024 14:24
+7
красиво.
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21.07.2024 14:31
+7
Только щепки полетели! Спрасибо всем причастным!
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21.07.2024 14:32
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Жирна ціль, СЛАВА ЗСУ!
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21.07.2024 14:24 Відповісти
красиво.
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21.07.2024 14:31 Відповісти
Только щепки полетели! Спрасибо всем причастным!
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21.07.2024 14:32 Відповісти
Слава ЗСУ!
Смерть *************!
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21.07.2024 14:33 Відповісти
Жаль що три ракети він уже кудись використав!
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21.07.2024 14:46 Відповісти
"Бук" сказал: "Пук!"
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21.07.2024 14:56 Відповісти
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21.07.2024 15:59 Відповісти
КРАСИВО !)
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21.07.2024 16:41 Відповісти
Хай Бог оберігає наших воїнів
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21.07.2024 20:14 Відповісти
 
 