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Прикордонники ліквідували щонайменше 7 та поранили двох окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку ліквідували щонайменше 7 та поранили 2 окупантів.

Також, впродовж тижня, бійці відбили штурм ворожої піхоти, знищили склад боєкомплекту противника, за допомогою ударних дронів пошкодили БМП-3 та уразили десяток укриттів росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Українські захисники поповнили обмінний фонд під Вугледаром п’ятьма окупантами. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5974) знищення (7216)


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Трясця, а куди зник Лідор ? І як же без наказу прикордонникам ліквідувати сімох окупантів ? НЄпАрядок. Хаос, бардак. Генералів замінили на весільних недогенералів. І ЗВІЛЬНЕННЯ територій зупинилось, застрягло в українському чорноземі. А Залужний казав, що без нього все ... розвалить Лідор. Навіть віддасть те, що встигли у 2022 році звільнити ... без Лідора, який жрав Мівіну в .... укритті для дЄрмаків та АраХіміків.
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21.07.2024 12:57 Відповісти
Смерть свинособакам!
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21.07.2024 12:58 Відповісти
как говорил Леонид Быков ребята БУДЕМ ЖИТЬ с такой армией ,а главное с нашими ребятами..СЛАВА УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ
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21.07.2024 14:09 Відповісти
 
 