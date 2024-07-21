Прикордонники ліквідували щонайменше 7 та поранили двох окупантів на Сіверському напрямку. ВIДЕО
Прикордонники бригади "Помста" на Сіверському напрямку ліквідували щонайменше 7 та поранили 2 окупантів.
Також, впродовж тижня, бійці відбили штурм ворожої піхоти, знищили склад боєкомплекту противника, за допомогою ударних дронів пошкодили БМП-3 та уразили десяток укриттів росіян, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
gr1959
показати весь коментар21.07.2024 12:57 Відповісти Мені подобається 1
Микола Січень #486030
показати весь коментар21.07.2024 12:58 Відповісти Мені подобається 3
Тетяна Миколаївна
показати весь коментар21.07.2024 14:09 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль