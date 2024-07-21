Українські захисники під Вугледаром поповнили обмінний фонд п’ятьма окупантами. ВIДЕО

Під час контрнаступальних дій Сили оборони України продовжують поповнювати обмінний фонд. Так наші бійці полонили 5 російських загарбників під Вугледаром.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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