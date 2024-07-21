УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5403 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
11 762 21

Українські захисники під Вугледаром поповнили обмінний фонд п’ятьма окупантами. ВIДЕО

Під час контрнаступальних дій Сили оборони України продовжують поповнювати обмінний фонд. Так наші бійці полонили 5 російських загарбників під Вугледаром.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте: Окупанти обстріляли 3 райони Донеччини, є поранені та руйнування. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17337) полонені (2261) Вугледар (141)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
Чергове рашистське біосміття...
показати весь коментар
21.07.2024 10:20
+14
Мутовані зайвохромосомні потвори кремлівської селекції,потвори без роду та племені!!))
показати весь коментар
21.07.2024 10:24
+13
Мразота кацапська пригодиться для обміну на наших полонених 😡
показати весь коментар
21.07.2024 10:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергове рашистське біосміття...
показати весь коментар
21.07.2024 10:20 Відповісти
Для декого ця ходка могла бути останньою, а тут типа амністія ...
показати весь коментар
21.07.2024 10:20 Відповісти
Мразота кацапська пригодиться для обміну на наших полонених 😡
показати весь коментар
21.07.2024 10:21 Відповісти
Мутовані зайвохромосомні потвори кремлівської селекції,потвори без роду та племені!!))
показати весь коментар
21.07.2024 10:24 Відповісти
Пля!
Хоч раз можна побачити того рузьге, якого малюють їхні плакати та легенди - Blonde Bestie у лаптях?
показати весь коментар
21.07.2024 10:24 Відповісти
Десь ввечері під гастрономом є з плакату "Три багатиря"...
показати весь коментар
21.07.2024 10:28 Відповісти
А що це за створіння?
показати весь коментар
21.07.2024 11:55 Відповісти
Орли! - з курячим задом
показати весь коментар
21.07.2024 10:46 Відповісти
Я не зрозумів: пекінська бригада?
показати весь коментар
21.07.2024 11:11 Відповісти
Щось я теж не зрозумів, може якийсь мухосранськ перейменували у Пекін?
показати весь коментар
21.07.2024 19:52 Відповісти
Ку
показати весь коментар
21.07.2024 11:14 Відповісти
Скоріше Кю
показати весь коментар
21.07.2024 11:20 Відповісти
Кю-у-у
показати весь коментар
21.07.2024 11:24 Відповісти
Х**лу на них на*рать.
показати весь коментар
21.07.2024 12:19 Відповісти
это террористы. с з\п от 15.000💲......
показати весь коментар
21.07.2024 12:30 Відповісти
Ці чмоні нікому не потрібні. Для обміну потрібні кадирівці ,а ще краще його родичі. Там коефіцієнт може досягати 1 до 10, а то і більше.
показати весь коментар
21.07.2024 13:34 Відповісти
Чого в цієї наволочі мордяки не потовчені і не розквашені? Чи їх знову ввічливо називають парнямі та мужикамі,навперебій пригощають водою,цигарками,кавою? Може тоді нам не треба скавчати від жаху,що вони з нашими полоненими не церемоняться? Обмінний фонд? Багато азовців обміняли? Останнього разу обміняли тих хто жив у Білорусії,хто туди біженців переправляв,того терпилу на кого повісили вибух у Мачуліщах,а він по сяброТБ проклинав Україну....
показати весь коментар
21.07.2024 15:57 Відповісти
https://t.me/censor_net/54024 Чоловік з Одеської область переконався на собі, що таке «не хочеш служити в своїй армії, служитимеш в чужій» .
Житель селища Березине Тарутинської громади Болградського району Артур Ян у 2023 році, щоби уникнути мобілізації, незаконно перетнув кордон з Молдовою, заплативши за це 6 тисяч доларів. А згодом вирішив добратися до брата в лаптєстан, і виконав цей намір.
Але такий "успіх" повернувся до Артура жопою. Артур Ян стверджує, що в росії під час прийому на роботу його обдурили, і він залишився зовсім без грошей. У скрутному становищі він вирішив підписати контракт з російською армією і опинився в штурмовому загоні армії Росії (154 танковий полк, штурмовий загін, рядовий, стрілець). Після п'яти днів підготовки в складі штурмового загону поїхав на війну з Україною. Там до Артура прийшли переоцінка цінностей та усвідомлення того, що відбувається. Тому під час першого бойового завдання втік, дістався українських позицій і благополучно здався в полон Збройним Силам України.
Тепер до української армії його точно не мобілізують. Хоча - посидить в українській тюрмі...
показати весь коментар
21.07.2024 16:14 Відповісти
Очевидні телллллехтуали ....

Доктор Чейзаре Лаброзо заздріть зразкам по лоботомії ...
показати весь коментар
21.07.2024 22:27 Відповісти
 
 