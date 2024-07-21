Українські захисники під Вугледаром поповнили обмінний фонд п’ятьма окупантами. ВIДЕО
Під час контрнаступальних дій Сили оборони України продовжують поповнювати обмінний фонд. Так наші бійці полонили 5 російських загарбників під Вугледаром.
Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
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Хоч раз можна побачити того рузьге, якого малюють їхні плакати та легенди - Blonde Bestie у лаптях?
Житель селища Березине Тарутинської громади Болградського району Артур Ян у 2023 році, щоби уникнути мобілізації, незаконно перетнув кордон з Молдовою, заплативши за це 6 тисяч доларів. А згодом вирішив добратися до брата в лаптєстан, і виконав цей намір.
Але такий "успіх" повернувся до Артура жопою. Артур Ян стверджує, що в росії під час прийому на роботу його обдурили, і він залишився зовсім без грошей. У скрутному становищі він вирішив підписати контракт з російською армією і опинився в штурмовому загоні армії Росії (154 танковий полк, штурмовий загін, рядовий, стрілець). Після п'яти днів підготовки в складі штурмового загону поїхав на війну з Україною. Там до Артура прийшли переоцінка цінностей та усвідомлення того, що відбувається. Тому під час першого бойового завдання втік, дістався українських позицій і благополучно здався в полон Збройним Силам України.
Тепер до української армії його точно не мобілізують. Хоча - посидить в українській тюрмі...
Доктор Чейзаре Лаброзо заздріть зразкам по лоботомії ...